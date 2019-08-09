«Енисей» — «Нефтехимик». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Енисей — Нефтехимик

Казалось бы: вчерашний представитель РПЛ, едва спустившийся на второй уровень российского футбола, принимает скромнейший татарстанский “Нефтехимик”, только-только зашедший в ФНЛ с противоположной стороны. Однако в таблице команды занимают совсем не те места, которые теоретически мог предполагать их статус.

“НХ” достаточно уверенно прописался в середняках, одержав уже поровну побед и поражений. Красноярцы будто не успели проснуться и второй сезон кряду примеряют на себя не весьма нарядный кафтан аутсайдера. Благо хоть 4-матчевую серию поражений удалось прервать.

Ориентировочные составы на матч Енисей — Нефтехимик

“Енисей” (4-2-3-1): Филиппов — Гарбуз, Гасанов, Рожков, Савичев — Зотов, Ланин — Раздорских, Харитонов, Саркисов — Делькин

Не сыграют: —

“Нефтехимик” (4-4-2): Исупов — Ситдиков, Потапов, Куликов, Васиев — Хубаев, Соловьев, Макаров, Шадрин — Уридия, Мичуренков

Не сыграют: —

Прогноз на матч Енисей — Нефтехимик

“Енисей”, как уже сообщалось, впервые за последний месяц не проиграл — для этого, как выяснилось, нужно было съездить в Томск и устроиться там на 0:0. Может ли это свидетельствовать о начале выхода из кризиса? Сложно сказать. Атака “львов” молчит уже 4 игры, и разве что оборонительные порядки начинают принимать пристойный вид.

Команда из Нижнекамска вообще долго держалась без поражений, но в последних турах несколько посыпалась — оптимизма дерзким новичкам поубавили минимальные поражения от далеко не грандов, “Авангарда” и “Текстильщика”. Учитывая вышеприведенные обстоятельства, а также тот факт, что однажды дома “Енисей” все-таки сумел победить, рискуем сделать ставку на хозяев. П1 за 1.82, поставить на это можно на сайте “Париматча”.

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Енисей — Нефтехимик. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Енисей — Нефтехимик. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Матч 7 тура чемпионата России (ФНЛ) Енисей — Нефтехимик состоится в субботу 10 августа в 13:00 (МСК) на стадионе Центральный. Явным фаворитом в этой игре является Енисей, шансы которого победить букмекеры оценили чуть выше 50%. В прошлом сезоне команда играла в Премьер-лиге, а в этом считался одним из основных кандидатов на повышение в классе. Однако, за шесть стартовых туров подопечные Дмитрия Аленичева набрали только четыре очка и сейчас делят 18-е место с Текстильщиком. Меньше набрала только Балтика — у нее три балла в активе. В прошлую субботу Енисей сыграл вничью 0:0 в гостях у Томи. Перед этим он потерпел четыре подряд поражения. Его безвыигрышная серия насчитывает теперь пять матчей. А в четырех последних поединках красноярцы не забивали ни одного гола. На своем поле Енисей в этом сезоне провел два матча и оба проиграл — 0:3 Ротору и 0:1 Краснодару-2. К слову, столько же поражений он потерпел за 28 предыдущих домашних матчей в ФНЛ.

Нефтехимик набрал восемь очков за шесть стартовых туров и сейчас делит девятое место с Лучом. В прошлую субботу нижнекамский клуб проиграл дома Текстильщику со счетом 1:2. Это было его второе подряд поражение. Перед этим он не проигрывал в четырех встречах кряду — две победы и две ничьи. В то же время это был первый матч с участием Нефтехимика в нынешнем сезоне, в котором было забито больше двух голов. На выезде он провел три матча и после двух побед с общим счетом 3:0 уступил с минимальным счетом 0:1 Авангарду. В последний раз Енисей и Нефтехимик играли друг с другом в сезоне 2016/17, когда обменялись гостевыми победами без пропущенных голов. Из шести предыдущих их матчей между собой три выиграл Нефтехимик и только два раза побеждал Енисей. В четырех случаях команда-победитель играла на ноль. В предстоящей встрече аналитики сайта прогнозируют победу Енисея и ставят на то, что результативность игры не превысит двух голов.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Енисей — Нефтехимик:

Победа Енисея — 1.77, ничья — 3.33, победа Нефтехимика — 4.39.

Енисей — Нефтехимик. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 7 тур, 10 августа):

Победа Енисея; тотал меньше 2 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Енисея со счетом 1:0 (коэффициент 5.80). Высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.00). Ставки на тотал меньше 2 голов принимаются с коэффициентом 2.20.