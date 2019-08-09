Прогноз Боузкова — Халеп (10.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Боузкова — Халеп

Ну вот наверное и все, достигла Боузкова вершины на этом турнире. 21-летняя чешская теннисистка у всех на этом турнире выиграла со счетом 2:0 и даже серьезную конкуренцию ей составить никто не смог. Но вот четвертьфинал, и тут уже ее дет теннисистка совершенно другого уровня, которая также сметает всех на своем пути и наверное, вообще не собирается никому проигрывать еще очень долго. Халеп в потрясающей форме, а когда она в таком расположении духа, играть против нее очень сложно, а выиграть почти нереально.

Статистическое превью на матч Мари Боузкова – Симона Халеп:

Боузкова выиграла девять из десяти последних игр. Победа Мари в этом матче оценивается в 4,38

Халеп имеет серию из девяти побед подряд. Поставить на ее десятую победу румынки можно за 1,25

Статистика личных встреч Мари Боузковой и Симоны Халеп:

Сетка впервые сведет теннисисток между собой.

Прогноз на поединок Боузкова – Халеп:

Сказать, что данный матч получится для Халеп легким – это нагло соврать. Не так много сил оставляла в своих поединках Боузкова и выигрывала всех очень быстро. С такой мощной теннисисткой Халеп на этом турнире не играла, ну если только взять матч против Брэйди, где румынки пришлось напрячься, чтобы выиграть матч. Эта встреча будет точно не быстрой. Боузкова идет явным “андердогом”, но мы с этим не согласимся. Скорее всего, Мари проиграет на сет возьмет. Наш прогноз: Победа Халеп с точным счетом 2:1 за 4,50

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М.Боузкова

Боузкова, конечно, большая молодец. Викери, Стивенс, Остапенко — вот краткий список тех, кого номинальная хозяйка переиграла в Торонто, причем всех чешка переиграла со счетом 2-0. Однако, сейчас Марии предстоит пройти самое сложное испытание за последнее время — в четвертьфинале противостоять чешке будет Симона Халеп, 4-ая ракетка мира, пребывающая в шикарной форме. К тому же, усталость у Марии уже успела накопиться — за 7 последних дней чешская теннисистка будет играть уже 6-ой поединок. Думается мне, что натиск и темп, который предложит чешке Симона, сломит сопротивление Марии…

С.Халеп

Симона Халеп чуть больше месяца назад сенсационно переиграла в финале Уимблдона Серену Уильямс, причем переиграла достаточно легко, сделав два брейка в каждом из 2-ух сетов. После травяных кортов Британии, Халеп взяла месячный отпуск, но ни о какой потерянной форме не может быть и речи — в двух первых поединках на хардовом покрытии Симона одержала две победы — сначала удалось переиграть Брэди 2-1, а в следующем поединке не устояла Кузнецова, проигравшая румынке в двух партиях. Постепенно Халеп вкатывается в игру на быстрых кортах, уверен, что в этом поединке румынка выиграет достаточно легко…

Прогноз

Чешская теннисистка, как кажется, уже прыгнула выше голову, пройдя в четвертьфинал столь престижного турнира, пора бы ей и проиграть. Халеп успела почувствовать покрытие, так что в этом поединке шансов у номинальной хозяйки нет. Победа Симоны с форой -1.5 по сетам!