Прогноз Северсталь — Металлург Магнитогорск (10.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч «Северсталь» – «Металлург» (10.08.2019)

Хоккей. Кубок губернатора Челябинской области.

«Северсталь» – «Металлург»

Арена: «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» (Челябинск, Россия)

10.08.2019. 11:00 МСК.

Магнитогорский клуб в межсезонье провёл мощнейшую трансферную кампанию, обновив практически половину команды. Смогут ли новички проявить себя в стартовой встрече Кубка губернатора Челябинской области, обыграв «Северсталь»? Мы считаем, что да!

Форма команды «Северсталь»

Хоккеисты «Северстали» провалили первую половину минувшего сезона, после чего команда не только потеряла практически все шансы попасть в плей-офф, но и была реальная угроза, что череповчане покинут КХЛ. После этого в клубе произошла кадровая революция, которая коснулась и руководство, и тренерский штаб, и состав команды. Обновлённая «Северсталь» смогла выдать самую длинную победную серию в своей истории, однако так и не смогла пробиться в кубковую восьмёрку, но прописку в КХЛ удалось сохранить. В межсезонье череповчане собрали качественную вратарскую бригаду, в которую вошли Владислав Подъяпольский и Рафаэль Хакимов, а также внесли точечные изменения в состав полевых игроков. Как итог, команда Андрея Разина имеет все шансы стать весьма боеспособным коллективом в предстоящем сезоне.

Форма команды «Металлург»

Прошлый сезон для «Металлурга» оказался весьма неудачным. Йозефу Яндачу понадобилось время, чтобы адаптироваться в новой для себя стране, состав команды заметно обновился, а участие в Кубке Шпенглера не позволило подойти к плей-офф в оптимальной форме, из-за чего случился вылет от Уфы в первом же раунде. Второй год подряд не входить в число претендентов на трофей в Магнитогорске позволить себе не могут, поэтому руководство клуба провело мощнейшую трансферную кампанию. Летом состав «Металлурга» пополнили Пол Постма, Егор Яковлев, Дмитрий Буйницкий, Владимир Галузин, Денис Паршин, Брэндон Козун, Андрей Локтионов и Эрик О’Делл. Очевидно, что Геннадий Величкин ставит на нынешний сезон всё, чтобы привезти третий Кубок Гагарина в Магнитогорск!

История личных встреч между «Северсталью» и «Металлургом»

В рамках КХЛ команды провели между собой 21 очную встречу. На счету череповецкого клуба семь побед, а уральцы были сильнее в 14 поединках. Разница заброшенных шайб также на стороне магнитогорцев – 65:48. В минувшем сезоне соперники встречались дважды, и оба раза победу праздновали хоккеисты «Металлурга» с одинаковым счётом – 2:1.

Ставки и прогнозы от профессионалов

Год назад подопечные Йозефа Яндача очень слабо провели предсезонные матчи, выглядели крайне уставшими и терпели одно поражение за другим. Сейчас в команде появился новый специалист по физической подготовке, а также были внесены корректировки в ход тренировочного процесса. Заметно усилился и состав уральцев: на сборы в Германию отправились сразу шесть звеньев. Всё это позволит проводить ротацию, добавлять свежесть и увеличит конкуренцию за место в основном составе. Очевидно, что «Северсталь» ничем таким похвастаться не может. Учитывая, что череповчане выиграли у уральцев лишь 3 из последних 11 очных встреч, напрашивается ставка на





Северсталь

Северсталь в прошлом сезоне смотрелась весьма блекло — «сталевары» заняли лишь 10-ую строчку в турнирной таблице Западной конференции, на 12 очков отстав от топ-8. А в это межсезонье Северсталь не то что не усилилась, так еще и потеряла большую часть своих лидеров. К тому же, еще ни одного товарищеского поединка череповчане не сыграли, так что в какой форме пребывает команда — большой вопрос. Поединки с Металлургом у Северстали не особо получаются — магнитогорцы выиграли 4 из 5-ти последних матчей, так что рассчитывать «сталеварам» особо не на что, так как состав теперь у команды откровенно слабый, а трансферы из ВХЛ сильнее его точно не сделают никак…

Металлург Магнитогорск

Магнитогорский Металлург же провел весьма неплохой сезон — уральцы заняли 3-ю строчку на Востоке, уступив лишь Автомобилисту и Барысу, но уже в первом раунде плей-офф Металлург был бит Салаватом Юлаевым. Главная проблема, возникшая у магнитогорцев в прошлом сезоне — старение лидеров, и эту проблему руководство решило в это трансферное окно: Буйницкий, О»Делл, Постма, Лактионов, Козун, Галузин, Галимов, Паршин. И это при том, что основную ударную мощь команды с прошлого сезона удалось сохранить. Два спарринга Металлург уже провести успел — в первом матче магнитогорцы переиграли Витязь со счетом 3-2, а во втором уступили этому же сопернику 3-4. Думаю, что в этом поединке все на стороне номинальных гостей: лучшая игровая форма, усиленный состав, настрой на игры…

Прогноз

Уж больно силен сейчас магнитогорский коллектив, чтобы не выигрывать у ослабленной Северстали, которая, в добавок, растеряла всех своих лидеров. Поставлю в этом противоборстве на то, что уральская команда победит в основное время встречи!