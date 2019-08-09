Прогноз на матч «Оренбург» – «Тамбов» (10.08.2019)

Прогноз Оренбург — Тамбов (10.08.19), ставки и коэффициенты

Оренбург

Оренбург под руководством Владимира Федотова прямо сейчас кажется одной из самых грустных историй РПЛ нынешнего сезона: после отличного прошлогоднего перфоманса команду покинуло огромное количеству лидеров (тут отдельно болельщики Оренбурга могут поблагодарить Зенит и Сочи), при этом, усиления не было почти никакого.

Понятно, что это очень сказалось на качестве игры Оренбурга — особенно сказывается здесь уход Алексея Сутормина, который является одним из самых полезных и универсальных атакующих игроков Премьер-Лиги. Также очень сказались перестроения в обороне — Сильвие Бегич отправился в казанский Рубин, Дмитрий Андреев завершил карьеру, а от Адесойе Ойеволе в Оренбурге отказались сами — игрок достаточно возрастной. Менее ощутимо сказался уход вратаря Евгения Фролова — в Оренбурге остался тоже вполне надёжный Александр Добвня.

Первые туры сложились не очень, но Оренбург по качеству игры явно заслуживал большего — это подтверждают и ожидаемые забитые мячи, и ожидаемые пропущенные, и ожидаемые очки.

Тамбов

Тамбов вполне неплохо дебютировал в Премьер-Лиге: команда Григоряна в первых турах уж точно не провалилась, так как тамбовчане играли только против команд из топ-6 предыдущего сезона (Зенит, Локомотив, Спартак и Арсенал Тула) и смогли набрать три очка.

Во время раздумий о том, почему Премьер-Лига в этом сезоне имеет настолько более привлекательный вид, чем в прошлом, невольно сравниваю двух дебютантов — Тамбов (этот сезон) и Енисей (прошлый сезон). Если у команды Аленичева был какой-то хаос просто везде, то Тамбов имеет отличную и управляемую Григоряном структуру — одно из ключевых отличий РПЛ прошлогодней от РПЛ сегодняшней.

Тамбов, хоть и играет почти всегда достаточно открыто, не забывает и об обороне — Григорян уделяет много внимания позиционной обороне, Александр придумал гибридную схему, поэтому на первый план выходит и физическая готовность игроков (об этом писал ранее).

Прогноз

Стандарты — очень важная часть игры обеих команд: Федотов ещё в прошлом году (наряду с Рубином Бердыева) просто разрывал Премьер-Лигу на стандартах, Григорян же сейчас является одним из главных тактиков Премьер-Лиги, Тамбов очень много внимания уделяет игре на стандартах — это заметно уже сейчас (вспомните матч против Спартака).

Оренбург сейчас играет в очень закрытый футбол — Федотову попросту ничего не остаётся делать, класс игроков не позволяет играть иначе. Думаю, что этот тезис является определяющим — Тамбову тяжело взламывать массированную оборону, поэтому вряд ли стоит ожидать большого количества забитых мячей в исполнении Тамбова.

Оренбург тоже вряд ли захочет много владеть мячом — в атаке, учитывая уход Сутормина и Поповича, не так уж и много хороших исполнителей — этот фактор тоже мешает Федотову. Учитывая все эти факторы, я считаю логичным сделать прогноз -ТМ(2,5).

Борьбы будет больше, чем голов

«Оренбург»

В 5 туре российской Премьер-лиги встретятся футбольные клубы «Оренбург» и «Тамбов». Место проведения матча станет арена «Газовик». Именно там 10 августа в 14:00 по московскому времени прозвучит стартовый свисток. Прогноз на



Хозяева до сих пор не набрали ни одного балла в чемпионате, несмотря на то, что позади уже 4 тура. Кроме того, «Оренбург» больше всех пропустил. На его счету 8 пропущенных мячей, при этом забитых на 5 меньше. Итого, по этому показателю «горожане» на втором месте, считая с конца.





С учетом товарищеских встреч, «Оренбург» не выигрывает уже 5 матчей кряду. На старте РПЛ клуб уступил «Ростову» 2:1. После этого в Москве команда скрутилась ЦСКА с аналогичным счетом. Еще одно поражение коллективу нанес «Зенит», выиграв со счетом 0:2.









Календарь и таблица РПЛ





В прошлом туре хозяева выступали в гостях у «Ахмата» и там проиграли 2:1. И это было третье поражение в сезоне с подобным счетом.





Деспотович пока что считается самым грозным игроком в составе. Он забил 2 мяча. Кроме того, он является лучшим игроком команды, если смотреть на средний балл.







«Тамбов»



«Тамбов» хоть и находится на 14 строчке рейтинга, но, несмотря на это, потенциал у команды есть. Она умеет удивлять и свое мастерство клуб показал в игре против «Спартака», выиграв у «красно-белых» 2:0. Таким красивым результатом коллектив прервал 2-матчевую серию неудач.









До успеха в матче со «спартачами», «волков» обидели два других гранда российского футбола. Сначала «Зенит» «гостеприимно» встретил новичков, обыграв их 2:1, а затем горечи добавил «Локомотив» (2:1).









В четвертом туре «Тамбов» с минимальным счетом уступил тульскому «Арсеналу» (0:1). Как бы там ни было, команда доказала, что имеет характер. Несмотря на непростой календарь, она показала неплохой футбол на этом отрезке.







Прогноз



1.87 дают на победу «Оренбурга», а 4.80 предлагают на успех «Тамбова». Что касается ничьи, то здесь установлен коэффициент 3.40.





Дважды команды пересекались в ФНЛ. Там «горожане» сумели одержать победу, и один раз была расписана мировая.









Клубам нужны очки, так что борьба за них будет жесткой. Вероятно, что такой расклад сильно повлияет на результативность. Поэтому мы прогнозируем не более двух забитых голов. Для ставки можно взять исход «тотал меньше 2.5» с коэффициентом 1.63.



Прогноз на матч «Оренбург» – «Тамбов» (10.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 5-й тур.

«Оренбург» – «Тамбов»

Стадион: «Газовик» (Оренбург, Россия)

10.08.2019. 14:00 МСК.

После четырёх сыгранных матчей в копилке «Оренбурга» до сих пор нет ни одного очка. Смогут ли подопечные Владимира Федотова набрать первые очки по итогам противостояния с «Тамбовом»? Мы считаем, что да!

Форма команды «Оренбург»

«Оренбург» на данный момент – главный аутсайдер чемпионата. Команда Владимира Федотова остаётся единственной, которая до сих пор не смогла набрать ни одного очка. Да, у «нефтяников» был достаточно сложный календарь на старте сезона, однако основная причина неудач кроется в другом. В межсезонье «Оренбург» покинули Адесойе Ойеволе, Сергей Бреев, Алексей Сутормин, Андрей Козлов, Евгений Фролов, Силвие Бегич и другие игроки, которые определяли игру коллектива в минувшем чемпионате. Пополнили же команду только Тимур Аюпов и Георгий Зотов, что точно нельзя назвать равноценной заменой. В таких условиях даже чудесные по своей красоте голы Джордже Деспотовича не спасут «нефтяников» от проблем.

Форма команды «Тамбов»

Настоящее испытание приготовил календарь РПЛ для «Тамбова», который является новичком элитного российского дивизиона. В трёх стартовых турах подопечным Александра Григоряна пришлось поочерёдно сразиться с последними чемпионами России: «Зенитом», «Локомотивом» и «Спартаком». В двух стартовых встречах «волки» показали футбол неплохого уровня, но всё же потерпели поражения с одинаковым счётом – 1:2, а вот со «Спартаком» удалось одержать победу – 2:0. В прошлом поединке «Тамбов» противостоял «Арсеналу», который только вылетел из Лиги Европы и в расстроенных чувствах нанёс коллективу Александра Григоряна очередное поражение – 0:1. Таким образом, на данный момент «волки» занимают 14-ю строчку турнирной таблицы, но дальше дела должны пойти в гору.

История личных встреч между «Оренбургом» и «Тамбовом»

Команды в своей истории встречались лишь дважды, и оба этих поединка состоялись в рамках ФНЛ в сезоне 2017/2018 годов. Сначала футболисты «Оренбурга» смогли одержать победу – 2:1, а ответная битва завершилась ничейным исходом – 1:1.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

В минувшем сезоне Владимир Федотов проделал колоссальную работу и при скромном подборе футболистов долгое время умудрялся держать команду близ еврокубковой зоны. Разумеется, после успешного чемпионата многие лидеры пошли на повышение, а наставнику приходится лепить новый коллектив из того, кто остался. Постепенно эта работа приносит свои плоды и в поединке с «Ахматом» его подопечные выглядели уже весьма неплохо. Серия поражений пора прерывать, а очередной соперник в лице новичка элитного дивизиона – отличная возможность, чтобы разжиться первыми очками. Сделать ставку на





Оренбург — Тамбов 10.08.2019

Оренбург — Тамбов 10.08.2019

09.08.2019 18 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 5-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Оренбург и Тамбов. Встреча состоится в эту субботу в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 14:00 по московскому времени. Сможет ли Оренбург набрать первые очки в чемпионате? Чем удивят гости? Читайте наш прогноз.

П1 (1.91) Х (3.42) П2 (4.34) Оренбург Тамбов Российская Премьер-лига. 5-ый тур «Газовик». Оренбург 10.08.2019 14:00



Ориентировочные составы на матч Оренбург — Тамбов

Оренбург : Оренбург: Довбня; Шахов, Сиваков, Козлов, Малых, Алвес; Афонин, Маляров, Терехов; Деспотович, Мишкич. Тамбов : Тамбов: Шелия; Таказов, Аде, Гогуа, Тетрашвили; Маркелов, Карасёв, Чуперка, Килин; Мамтов, Апаев.

В Оренбурге нет никаких проблем с составом. Все игроки из заявки на сезон находятся в обойме и готовы помочь своему клубу в предстоящем матче. В Оренбурге нет ни дисквалифицированных, ни травмированных футболистов.

В составе Тамбова нет каких-то кардинальных потерь. Единственным футболистом, пропускающим стартовую часть сезона, является левый вингер Гелоян, порвавший крестообразную связку на тренировочных сборах этим летом.

История личных встреч

В Российской истории Оренбург и Тамбов лишь два раза пересекались друг с другом. Случилось это в рамках ФНЛ в сезоне 2017-2018. Оренбургу тогда удалось добиться победы в домашней игре со счетом 2:1, а ответный поединок закончился вничью 1:1.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Оренбург очень слабо начал нынешний сезон. За 4 встречи против Ахмата, Зенита, Ростова и ЦСКА Оренбуржцам так и не удалось набрать ни единого очка. Команда Федотова осталась единственной, кто еще не набрал очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Однако, в предстоящей встрече у Оренбурга будет такая возможность. В гости к нему приезжает дебютант Премьер-лиги, который вряд ли опережает Оренбург хоть по какому-либо параметру. К тому же, стоит учитывать, что в прошлом сезоне Оренбург очень неплохо проводил домашние матчи, даже против топ-клубов Премьер-лиги. А уж встречи с командами нижней части турнирной таблицы и подавно.

Сам Тамбов уже успел заполучить первую победу в Премьер-лиге, обыграв на своем поле Московский Спартак со счетом 2:0 в третьем туре. Однако, все остальные встречи команда Григоряна безуспешно проиграла, в том числе и последний домашний поединок против Тульского Арсенала, завершившийся со счетом 0:1. Несмотря на то, что Тамбов сейчас находится выше Оренбурга, именно Тамбовчане выглядят главным аутсайдером чемпионата, судя по первым турам первенства. В Оренбурге им не победить. Но, свой гол Тамбов вполне может оформить.

Прогноз: Оренбург наберет первые очки. Встреча должна стать результативной.

Интересные факты перед матчем

Оренбург проиграл только в 2 из 6 последних домашних поединков. Тамбов не знает побед на выезде уже 6 матчей кряду.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Оренбург — Тамбов, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Оренбург — Тамбов Ставка: Победа Оренбурга (П1) Коэфф: 1.91 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Оренбург — Тамбов Ставка: Тотал больше 1.5 голов (ТБ 1.5) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз редакции на матч Оренбург — Тамбов

Хозяева застряли на краю пропасти. После четырех туров у «Оренбурга» 0 очков! Два ближайших матча – последний шанс поправить свое положение. Соперники уже уходят в отрыв и догнать их будет сложно. «Тамбов» сам далек от «теплой ванной» в турнирной таблице и наверняка поедет в Оренбург за очками. А где их еще брать, если не в матче с аутсайдером?

Ориентировочные составы на матч «Оренбург» — «Тамбов»

«Оренбург» (4-5-1): Довбня – Зотов, Шахов, Сиваков, Готлиб, Терехов – Фаиейе, Мишкич, Алвеш, Кулишев — Деспотович

Не сыграют: —

«Тамбов» (4-4-2): Шелия – Тетрашвили, Гогуа, Аде, Таказов – Костюков, Чуперка, Карасев, Килин – Маркелов, Аппаев

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Оренбург» — «Тамбов»

Искусственное поле, родные болельщики и турнирный ужас – это те киты, которые должны нести «Оренбург» вперед. Все понимали, что обновленному коллективу будет тяжело, но ноль очков в четырех матчах – это уже совсем плохо. Самое обидное в том, что «Оренбург» выглядит неплохо, а порой забивает просто фантастические голы, но толку это не приносит. Видимо, пришло время заковырять любой мяч после рикошета и отскока, но только чтобы он принес столь нужные очки.

Но хитрый Александр Григорян в курсе ситуации и наверняка расставит уйму фирменных капканов на поле. Взять столь нужные три очка «Оренбургу» будет невероятно сложно. Наш прогноз – тотал меньше 2 голов за 2,2.