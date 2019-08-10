Прогноз и ставки Тяньцзинь Тэда — Ухань Чжоэр (10.08.19)

Тяньцзинь Тэда

Не в оптимальной форме пребывает Тяньцзинь Тэда, хотя в крайнем матче обыграла Хэнянь Цзанье, но до этого в 4 матчах добыла лишь одно очко. Слабые стороны защиты, отражение атакующих ударов в разрез а так же способность избегать индивидуальный ошибок. В родных стенах данный коллектив предпочитает атакующий стиль, создает много шансов для реализации, но пропускает Тяньцзинь Тэда немало. Замечу, что дома разница забитых и пропущенных отрицательная -1.Сейчас на 10 месте, но зона вылета ей не грозит, до неё 11 очков.

Ухань Цзалл

Был шанс в крайнем матче заработать три очка, но при счете 2-2, на 80 минуте Ухань Цзалл не реализовал пенальти, в итоге с Шанхай Шеньхуа разошлись миром. Ныне Ухань Цзалл занимает 8 место, опережает нынешнего противника на 2 очка. В 4 из 5 крайних выездных матчей данный клуб добывал очки, но в гостях за матч пропускает 1.6 гола. Этому коллективу не удастся добраться до зоны ЛЧ, так как отстает на 22 очка. Зона вылета пока не грозит.

Прогноз

Вероятнее всего сыграют в открытый футбол, по большому счету шансы примерно равны. Замечу, что с учетом всех соревнований в 7 из 10 крайних домашних матчей Тяньцзинь Тэда было забито более 2 голов. В Суперлиге Китая 7 из 10 выездных матчей с участием Ухань Цзалл были верховыми. Дома Тяньцзинь Тэда против Ухань Цзалл играла всего 5 раз, и во всех одержала победу, при этом в четырёх матчах забила не менее 3 голов. Предполагаю, что в данном матче будет забито более двух голов.