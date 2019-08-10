Прогноз, ставки и коэффициенты Вест Хэм — Манчестер Сити (10.08.19)

Прогноз на матч Вест Бромвич (23) – Манчестер Юнайтед (23)

Сегодня состоится множество различных футбольных матчей, которые предлагаю рассмотреть сегодня в прогнозах. В одном и матчей мы увидим противостояние таких команд, как Вест Бромвич и Манчестер Юнайтед до 23 лет.

Как ни странно, но молодежная команда Манчестера в данном случае не является фаворитом. Вообще, молодежка Манчестера — это не главный фаворит турнира. Не рискнул бы тут ставить на чью-то победу, а заиграть предлагаю ставку на то, что обе забьют.

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Вест Хэм Юнайтед

Вот и стартует новый сезон Английской Премьер-лиги. В первом же туре «молотобойцам» предстоит сыграть с действующим чемпионом, Манчестер Сити(серьёзное испытание). В прошлом сезоне, лондонский коллектив финишировал на 10 строчке турнирной таблицы, всего в 5 очках от зоны Лиги Европы, однако стабильностью команда не блистала. Межсезонье Вест Хэм провёл достаточно активно. Лондонцы сыграли 4 товарищеских матча где было добыто 3 победы и 1 ничья, но в соперниках были такие команды как Фулхэм и Герта. Также «молотобойцы» приняли участие в азиатском товарищеском турнире, где в двух встречах потерпели два поражения(одно, как раз от Манчестер Сити 4-1). Среди новых игроков стоит выделить Себастьяна Аллера, который здорово себя проявил в Айнтрахте. Сложно сказать, в какой сейчас форме находится Вест Хэм, но точно не в такой, чтобы навязать серьёзную борьбу предстоящему оппоненту. Пока, явных предпосылок к тому, что лондонский клуб проведёт этот сезон лучше чем прошлый, нет.

Манчестер Сити

Манчестер Сити опять является главным претендентом на чемпионство в Англии. Предыдущий сезон для «горожан» выдался очень напряжённым, ведь Ливерпуль не отставал до последнего тура. В нынешнем сезоне такое может повториться вновь, поэтому подопечным Пепа Гвардиолы нет времени на раскачку. Необходимо сразу же начать побеждать. Важно, что руководство клуба смогло не только сохранить почти всех ключевых игроков, но и пополнить состав молодыми и качественными игроками. В товарищеских играх Манчестер Сити ничего особо нового не показал: команда всё также демонстрирует яркий атакующий футбол с тотальным контролем мяча. Стоит отметить недавнюю победу «горожан» в суперкубке над Ливерпулем. Сити провёл впечатляюще первый тайм, сумев уйти на перерыв ведя в счёте. Однако во втором тайме «красные» смогли взять инициативу на себя и сровнять счёт забив с розыгрыша штрафного. В итоге, победитель определился в серии пенальти, где Клаудио Браво смог отразить один удар(вообще Браво провёл очень хороший матч). Таким образом, Манчестер Сити подходит к предстоящей игре уже с трофеем и от этого в прекрасном расположении духа.

Прогноз

Предугадать исход в данном противостоянии особого труда не составит. Манчестер Сити хоть и проведёт первую игру на выезде, но он всё равно является фаворитом. Тем более, для «горожан» важно начать новый сезон с победы. Хозяева гораздо ниже классом, чем соперник. Да и в их составе не имеется игроков такого же уровня как у Сити. Также, Вест Хэм является довольно удобным соперником для команды Пепа Гвардиолы: Манчестер Сити побеждает в 7 последних противостояниях с «молотобойцами». Так что, нет никаких причин, чтобы гости не смогли одержать победу с разницей хотя бы в 2 мяча.

Вест Хэм — Манчестер Сити. Прогноз, ставки на матч АПЛ (10.08.2019)

Вест Хэм — Манчестер Сити. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (10.08.2019)

Вест Хэм — Манчестер Сити. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Англии Вест Хэм — Манчестер Сити, который состоится на стадионе Олимпийский стадион (London Stadium) в субботу 10 августа, начало в 14:30 (МСК).

Вест Хэм — Манчестер Сити. Кто фаворит матча?

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити начнет новый чемпионат с матча против Вест Хэма. Букмекеры считают, что подопечные Пепа Гвардиолы уверенно победят, добившись преимущества не менее, чем в два-три мяча. На прошлой неделе «Горожане» завоевали первый трофей, обыграв в матче за Суперкубок Англии Ливерпуль — основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты Сити. В чемпионате Англии в прошлом сезоне Ман Сити опередил тот же Ливерпуль всего на одно очко и, как считают букмекеры, в этом футбольном году будет бороться за первое место с этим же клубом. Стоит отметить, что прошлый сезон Манчестер Сити завершил серией из 14 побед в чемпионате Англии. В десяти матчах на данном отрезке он не пропускал ни одного гола. А на выезде подопечные Гвардиолы выиграли семь предыдущих поединков в Премьер-лиге. При этом ни один из 15 предыдущих матчей Манчестер Сити на чужом поле не завершился вничью — 12 побед и три поражения.

Вест Хэм в прошлом сезоне занял десятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Англии. В конце сезона он одержал три подряд победы с общим счетом 8:1. Перед этим «Молотобойцы» не побеждали в четырех встречах кряду, проиграв три из них, а столько же побед, сколько за три последних тура, одержали за 12 матчей перед этим. У себя дома Вест Хэм проиграл только один из девяти предыдущих матчей в Премьер-лиге, одержав пять побед и один раз сыграв вничью. В шести встречах на данном отрезке он забивал не менее двух голов.

Вест Хэм — Манчестер Сити. Ставки на матч:

Вест Хэм — Манчестер Сити. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл у Вест Хэма оба матча в чемпионате Англии — 4:0 в гостях и 1:0 дома. В целом победная серия «Горожан» в этом противостоянии насчитывает семь матчей. В четырех случаях Сити побеждали с крупным счетом и в четырех из семи этих поединков они не пропускали ни одного гола. Вест Хэму удалось победить лишь в 2 из 21 предыдущего матча против Манчестер Сити при 16 поражениях и трех ничейных результатах.

>Забивает за игру

0

Вест Хэм — Манчестер Сити. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Манчестер Сити и ставят на то, что он не пропустит ни одного гола. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Манчестер Сити со счетом 2:0 (коэффициент 6.50). Высоко котируется победа гостей со счетом 1:0, 2:1 или 3:0 (коэффициент 8.00). Поставить на то, что Манчестер Сити не пропустит, можно с котировкой 2.00.



Вест Хэм — Манчестер Сити 10.08.2019

Вест Хэм — Манчестер Сити 10.08.2019

08.08.2019 14 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Лондонский Вест Хэм и Манчестер Сити. Встреча состоится в эту субботу в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 14:30 по московскому времени. Добьётся ли действующий чемпион победы в первой же игре нового первенства? Чем удивят хозяева поля? Прогноз «Онлайн-Букмекеров».

П1 (12.00) Х (6.50) П2 (1.26) Вест Хэм Манчестер Сити Английская Премьер-лига. 1-ый тур «Олимпийский». Лондон 10.08.2019 14:30



Ориентировочные составы на матч Вест Хэм — Манчестер Сити

Вест Хэм : Вест Хэм: Фабьянски; Дьоп, Балбуена, Кресвелл, Фредерикс; Рис, Уилшир, Андерсон, Ярмоленко, Форнальс; Халлер. Манчестер Сити : Манчестер Сити: Эдерсон; Уокер, Стоунз, Лапорт, Зинченко; Де Брюйне, Родри, Сильва; Силва, Стерлинг, Агуэро.

Единственным травмированным футболистом в составе Вест Хэма на данный момент является нападающий Албиан Аджети. Однако, его травма не является серьезной и есть большая вероятность, что он поможет своей команде уже в ближайшее время. Остальные же игроки «молотобойцев» полностью готовы к первому матчу сезона.

В составе Манчестер Сити ситуация с травмами несколько потяжелее. Давно травмирован левый защитник Бенджамин Менди и его возвращение на поле ожидается не ранее, чем через месяц. А уже на прошлой неделе из обоймы вылетел Лерой Сане, получивший травму колена в игре против Ливерпуля за Суперкубок Англии. Степень серьезности его повреждения пока неизвестна.

История личных встреч

История встреч между Вест Хэмом и Манчестер Сити насчитывает 105 поединков. «Горожане» в этом противостоянии выглядели несколько успешнее — 55 побед против 34 побед в активе Вест Хэма и всего 16 поединков завершились вничью. К тому же, Манчестер Сити обыгрывал «молотобойцев» в десяти предыдущих встречах кряду, 7 из которых завершились разгромом.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Вест Хэм лишь в последний момент сумел запрыгнуть в первую десятку команд АПЛ. Однако, в летнее трансферное окно руководство «молотобойцев» совершило несколько неплохих трансферов. Среди пополнивших состав Лондонцев значатся нападающий Себастьян Халлер и полузащитник Пабло Форнальс. Эти футболисты несомненно привнесут в игру Вест Хэма нечто новое. Крепкий середняк Премьер-лиги стал выглядеть ещё более крепким.

Вот только, Манчестеру Сити абсолютно всё равно, какой соперник ему противостоит. В этом сезоне «горожанам» уже удалось выиграть первый трофей. На прошлой неделе команда Пепа Гвардиолы в серии пенальти обыграла Ливерпуль в матче за Суперкубок Англии. В целом, «горожане» смотрелись достаточно свежими и победу полностью заслужили. Конечно, основной целью Манчестер Сити в этом сезоне будет победа в Лиге Чемпионов, но победу в чемпионате эта команда упускать не собирается. И начинать ей нужно уже с первых же туров. Тем более, что и соперники для уверенной победы вполне подходящие.

Прогноз: Манчестер Сити не испытает особых проблем. Игра станет весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

Последний раз Вест Хэм отбирал очки у Манчестер Сити еще в январе 2016 года. Вест Хэм забил только один мяч за четыре предыдущих домашних игры против Манчестер Сити.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Вест Хэм — Манчестер Сити, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Вест Хэм — Манчестер Сити Ставка: Победа Манчестер Сити с форой (-1.5) Коэфф: 1.74 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Вест Хэм — Манчестер Сити Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.52 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Создаст ли «Вест Хэм» проблемы «Манчестер Сити»?

В субботу, 10 августа, «Вест Хэм» будет принимать на своем поле «Манчестер Сити» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Начало поединка — в 14:30 мск. Прогноз на



В межсезонье «Молотобойцы» потеряли лишь одного ключевого игрока — Марко Арнаутовича, но ему нашлась равноценная замена в лице находящегося в самом соку Себастьяна Алле, чего не скажешь о 30-летнем австрийце.









При этом лондонский клуб в кадровом плане стал сильнее, также подписав полузащитника Пабло Форнальса и нападающего Альбиана Айети.





Предсезонные матчи выдались для команды противоречивыми. Из шести поединков она выиграла два — у вылетевшего из АПЛ «Фулхэма» (1:0) и «Герты» (5:3).







«Манчестер Сити»



«Манчестер Сити» в прошлом сезоне удалось сотворить нечто уникальное. Команда Пепа Гвардиолы выиграла все три турнира на внутренней арене — чемпионат, Кубок Англии и Кубок английской лиги.





«Горожане» стали первыми в истории, кому удалось выиграть домашний требл. А к новому сезону команда подошла с девятнадцатью победами подряд во внутренних турнирах.





Манкунианцев летом усилил испанский полузащитник Родри, который стал их рекордным подписанием в истории (70 миллионов евро).





Кроме того, «Сити» выкупил у ПСВ контракт защитника Анхелиньо. Покинули команду ветеран Венсан Компани и полузащитник Фабиан Делф.





В межсезонье победная серия клуба была прервана «Вулверхэмптоном» в серии пенальти финала Asia Trophy, но главное для коллектива, что в дуэли с «Ливерпулем» был выигран Суперкубок Англии.







Прогноз



Букмекеры закономерно отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 1,24, тогда как успех хозяевам поля оценивается в 13,0, а ничья — в 6,0.









Рекомендуем ставить на то, что «Манчестер Сити» выиграет, и обе команды забьют за 2,5.