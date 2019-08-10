Прогноз, ставки и коэффициенты Томь — Ротор (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Томь — Ротор

А вот и самый главный поединок тура под номером 7, на томском стадионе “Труд” встречаются два представителя первой пятерки, “Томь” и “Ротор”. Ставки чрезвычайно высоки: победа может вывести любой из коллективов в лидеры, а поражение — как минимум резко отдалить от зоны прямого прохода. Томичи пока в сезоне не проигрывали — правда, лишь 2 игры из четырех провели в гостях. Волгоградский клуб уже потерпел одно поражения (в Москве), зато оба других выезда (в Красноярск и Краснодар) оформил в свою пользу.

Ориентировочные составы на матч Томь — Ротор

“Томь” (4-2-3-1): Вавилин — Запрягаев, Эдиев, Шумских, Пенчиков — Шалаев, Талалай — Казанков, Калинский, Киреенко — Житнев

Не сыграют: Мануйлов

“Ротор” (4-4-2): Нестеренко — Пискунов, Хомуха, Байрыев, Ненахов — Султонов, Шарипов, Фатуллаев, Горбунов — Муллин, Булия

Не сыграют: Саная

Прогноз на матч Томь — Ротор

“Сибиряков” в силу разных причин не спешили записывать в фавориты нового сезона. Прошлогоднее третье место (которое все равно не принесло дивидендов — проигранный стык “Уфе”) можно было счесть случайностью, ведь год назад клуб из Томска финишировал 15-м. Однако в новом чемпионате подопечные Баскакова идут на диво складно, потеряли всего 4 очка, да и то — в последнем туре вполне могли претендовать на победу над кризисным “Енисеем”. “Сине-голубые” притормозили против трех стартовых побед, но в последнем туре одержали победу уверенно, на классе.

Этих соперников календарь и жребий в новом веке сводил семь раз. В шести случаях сильнее были хозяева, и лишь раз была зафиксирована ничья (нулевая, в ноябре прошлого года). Статистика позволяет смело, заручившись поддержкой “Париматча”, делать ставку с подстраховкой на “Томь”: Ф1 (0) за 1.78.

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Не потеряет ли «Томь» лидирующие позиции в ФНЛ?

«Томь»

В седьмом туре перовой российской лиги «Томь» примет волгоградский «Ротор». Игра состоится 10 августа в Томске и начнется в 15:00 по мск. Прогноз на



Томичи, закончившие минувший розыгрыш ФНЛ на третьей позиции, уступили в переходных играх за место в РПЛ «Уфе» (1:0 и 0:2).





В этом чемпионате первого дивизиона «зелено-белые» в шести поединках добыли четыре победы и дважды сыграли вничью. С 14 баллами они на данный момент идут вторыми в турнирной таблице ФНЛ.









Последние три игры «Томь» провела на своей арене. В этих встречах она дважды победила и раз сыграла вничью.









Сперва томици поочередно переиграли курский «Авангард» (2:0) и ивановский «Текстильщик» (2:1), а в последнем туре поделили очки с «Енисеем» (0:0).







«Ротор»



Волгоградский коллектив в прошлом сезоне ФНЛ был только 11-м. От зоны стыковых матчей он оказался на расстоянии четырех побед.









После шести туров текущего розыгрыша ФНЛ «сине-голубые» расположились на четвертой строке в турнирной таблице, имея в своем активе 13 пунктов.





Обыграв в предыдущем игровом дне на выезде вторую команду «Краснодара» со счетом 1:0, «Ротор» т.о. прервал свою 2-матчевую безвыгрышную серию, где волгоградцы проиграли в Москве «Чертаново» (0:1) и поделили очки с «Химками» (1:1) дома.









В прошлом чемпионате «Томь» дома взяла верх над «Ротором» со счетом 2:0, а в Волгограде была зафиксирована ничья — 0:0.







Прогноз на «Томь» — «Ротор»



В этом матче букмекеры отдают небольшое предпочтение хозяевам: победа «Томи» — 2.55, победа «Ротора» — 2.85, ничья — 3.05.





Томская команда редко проигрывает на своей территории. Считаем, что и в этой игре она добудет приемлемый результат. Рекомендуем поставить с форой на хозяев.



«Томь» — «Ротор». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

«Томь» — «Ротор». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. ФНЛ. 7-й тур.

«Томь» (Томск) – «Ротор» (Волгоград).

Стадион: «Труд», Томск. 10.08.2019. 15:00 (МСК).

Боевой матч состоится в Томске, где сойдутся в очном поединке третья и четвертая команды чемпионата.

Форма «Томи»

«Томь» является одной из трех команд, которая еще не проигрывала на старте чемпионата. В активе томичей 4 победы и 2 ничьи. Коллектив из Томска мог вполне быть единоличным лидером чемпионата, но в последнем туре не сумел на своем поле разобраться с «Енисеем» – встреча завершилась без голов, хоть и прошла при преимуществе хозяев.

«Томь» хорошо действует в обороне – в 6 играх команда пропустила всего два мяча. Вместе с «Чертаново» по этому показателю «Томь» лучшая, так что гостям придется приложить немало усилий, чтобы взломать оборону соперника.

Форма «Ротора»

Волгоградцы уже не смогли обойтись без поражений, но отстают от соперника всего на одно очко. Более того, «Ротор» является лучшей командой по игре в гостях, где он выиграл 3 матча из 4 в нынешнем сезоне с общей разницей мячей 7:1. Стоит отметить, что все победы в гостях «Ротор» добывал исключительно всухую.

История встреч «Томи» и «Ротора»

Команды сыграли между собой в общей сложности 6 матчей в рамках ФНЛ. Половину встреч выиграли томичи, на счету «Ротора» 2 победы, еще одна встреча завершилась вничью.

Интересные факты о матче «Томь» – «Ротор»

В 6 последних очных встречах в ФНЛ сыграла ставка «обе забьют – нет»;

В 4 последних очных встречах команды забивали не более двух голов.

Ставки и прогнозы на матч «Томь» – «Ротор»

Встреча команд лидирующей группы всегда сопряжена с излишними нервами, так как ошибка может стоить лидерства или прощания с ним. Встречи «Томи» и «Ротора» всегда проходят напряженно и малорезультативно – в последнем своем матче команды сыграли в нулевую ничью. Близки по силам они и на старте нынешнего сезона, поэтому можно попробовать поставить на ничейный результат в этой встрече. БК «





Томь — Ротор. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Томь — Ротор. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Матч 7 тура чемпионата России (ФНЛ) Томь — Ротор состоится в субботу 10 августа в 15:00 (МСК) на стадионе Труд. Это центральный матч очередного тура в чемпионате второго по силе дивизиона России. Букмекеры чуть более высоко оценили шансы Томи. Сейчас она делит первое место с Химками и Чертаново, набрав 14 очков. Это единственные команды, которые пока не проигрывали. В прошлую субботу Томь принимала на своем поле Енисей и сыграла с ним вничью 0:0. Ее беспроигрышная серия насчитывает теперь восемь матчей — пять побед и три ничьи. В этих восьми поединках томский клуб пропустил только три гола и ни разу больше одного за матч. Тогда как в пяти встречах Томь не пропускала ни одного мяча. Кстати, в нынешнем сезоне она пропустила лишь два гола — только Чертаново играет в обороне так же надежно. На своем поле до ничьей с Енисеем Томь выиграла пять матчей подряд. При этом не проигрывает она в родных стенах в рамках ФНЛ с августа прошлого года или 18 матчей подряд, выиграв 13 из них. За эти 18 матчей сибиряки пропустили лишь шесть голов и в 12 встречах не пропускали вовсе.

Ротор перед этим туром делит четвертое место с Торпедо, набрав 13 очков. В прошлые выходные он обыграл на выезде Краснодар-2 со счетом 1:0 — единственный гол забил Камиль Муллин. С начала чемпионата волгоградцы одержали четыре победы. При этом если в трех стартовых матчах они неизменно забивали по три гола, то за три последних поединка Ротору удалось в общей сложности забить только два мяча. На выезде волжане выиграли половину из десяти предыдущих матчей в ФНЛ, проиграв только три раза. За эти десять встреч они пропустили всего четыре гола и ни разу больше одного за игру. В прошлом сезоне в двух матчах против Ротора Томь набрала четыре очка, победив со счетом 2:0 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде. Вообще, ни один из шести предыдущих матчей этого противостояния не завершился победой команды, игравшей на чужом поле — пять побед хозяев и одна ничья. При этом в каждом из этих шести поединков гости оставались без забитых голов. В предстоящей встрече эксперты сайта ставят на победу Томи. Выгодной будет ставка на то, что минимум одна команда не забьет.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Томь — Ротор:

Победа Томи — 2.49, ничья — 3.00, победа Ротора — 2.79.

Томь — Ротор. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 7 тур, 10 августа):

Победа Томи; минимум одна команда не забьет. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на то, что минимум одна команда не забьет, принимаются с коэффициентом 1.888.

Томь

Томь очень неплохо начала новый сезон первенства ФНЛ — команда Василия Баскакова провела шесть матчей, в которых набрала 14 очков (4 победы и 2 ничьи). Томь делит 1-3 места с Химками и Чертаново.

При этом, не сказать, что томичи играют прям очень ярко — за 6 матчей Томь забила 9 раз, а пропустила всего лишь дважды (по этому показателю они делят первое место с Чертаново).

За Томь традиционно играет достаточно много молодёжи, поэтому тут запрещай выходить в Премьер-Лигу или нет — всё равно команда по спортивному принципу будет иметь хорошие шансы туда попасть. Да и, по слухам, Жвачкин недавно одобрил возможный промоушн, так что Томь имеет все шансы с такой игрой начать следующий сезон в элитном дивизионе.

Ротор Волгоград

Заранее хочу попросить прощения у болельщиков Ротора (если они тут есть, конечно), но такие клубы как Ротор, Нижний Новгород и Сочи вызывают только антипатию, ведь их существование стало возможным только из-за необходимости использовать стадионы к Чемпионату Мира-2018. Вспомните, что было с этими клубами за года 3 до Чемпионата Мира-2018.

Но, как бы то ни было, Ротор чисто по игре в футбол сейчас хорош: волгоградцы после шести матчей имеют в своём активе 13 очков (4 победы, 1 ничья и 1 поражение) и делят с московским Торпедо 4-5 места в турнирной таблице ФНЛ.

Правда не сказать, что Ротор обыгрывал прям очень тяжёлых соперников: курский Авангард вряд ли в этом сезоне будет за что-то бороться из-за финансовых проблем, Енисей погряз во внутренних проблемах и недопониманиях с руководством Красноярского Края, Текстильщик играет в смелый футбол, но пока что у них мало что получается, у Краснодара-2 после прихода Фоменко на пост главного тренера что-то, по сравнению с прошлыми сезонами, идёт не так.

Ротор можно и нужно хвалить за ничью (1:1) с Химками — Химки стали одним из главных открытий на старте сезона, но тут нельзя не сказать, что волгоградцам в конце матча сильно помогло удаление у химчан.

Прогноз

Стоит отметить, что Ротор является достаточно результативной командой — за 6 игр волгоградцы забили 11 мячей — второй результат после Химок. Томь, хоть и играет достаточно прагматично, тоже забивает немало — 9 мячей — отличный результат.

Обе команды играют в атакующий футбол, и они достаточно результативны, чего-то похожего я ожидаю увидеть и в этой игре, поэтому мой прогноз — ТБ(2,5).