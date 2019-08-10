«Юргорден» — «Сириус». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч
Прогноз редакции на матч Юргорден — Сириус
19-й тур чемпионата Швеции по футболу стартует 10-го августа матчем в Стокгольме на стадионе “Теле 2 Арена” между командами “Юргорден” и “Сириус”. В прошлом туре хозяева оказались сильнее “Эльфсборга”, обыграв их со счетом 1:0. Гости провели отвратительную встречу против “Хеккена”, проиграв 1:4. “Юргорден” за последние пять поединков одержал три победы и два раза сыграл вничью. Такие результаты позволили выбиться им на первое место в турнирной таблице. У “Сириуса” за аналогичный период три поражения и две ничьи. Это в данный момент строчка в нижней части — 11-я.
Ориентировочные составы на матч Юргорден — Сириус:
“Юргорден” (4-3-3): Братвейт — Витри, Ларссон, Даниэльссон, Аугустинссон — Ульвестад, Карлстрём, Айдаревич — Радетинац, Турай, Ринг
Не сыграют: Берг
“Сириус” (4-3-3): Альвбаге — Ярл, Сисэй, Арвидссон, Ларсон — Тор, Веккья, Сталь — Линдберг, Хаглунд, Сайед
Не сыграют: —
Прогноз на матч Юргорден — Сириус:
Будет совсем не преувеличением сказать, что команды по уровню мастерства будто из разных дивизионов. При некоторых обстоятельствах в следующем сезоне такой вариант может быть явью, ведь от зоны вылета “Сириус” отделяет всего четыре очка. Результат матча слишком предсказуем, поэтому будем рекомендовать закинуть деньги на количество мячей. Их в грядущей встрече должно быть приличное количество. Ставим на ТБ2,5, на который “Париматч” нам дает не самый плохой коэффициент 1,74.
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Юргорден
Юргорден таки реализовал свой запас матчей имеющийся относительно Мальме в очки. И обыграв в 3х последних турах своих соперников возглавил турнирную таблицу. Можно теперь не сомневаться, что дорожить троном он будет очень сильно. Играть будет осторожно, но эффективно. И очками, тем более дома разбрасываться не станет. Да он и не разбрасывался. В 6 из 9 игр на своём поле Юргорден выигрывал. А проиграл только 1 раз.
Сириус
Сириус в прошлом сезоне всего 4 очка спасли от матчей плей-аут. И в нынешнем дела его не очень. 2 последних тура подряд проигрывает. В последних 5 матчах чемпионата набрал всего 2 очка. Пока, что он 11й в таблице. Но наверняка после визита в столицу Швеции «сине-чёрные» не подымутся выше. А скорее всего и опустятся ниже. Почему? Да потому, что очков ему новоиспеченный лидер не даст. Ни одного.
Прогноз
Юргорден в последние 2 года легко играет против Сириуса. За это время команды встречались 4 раза. Все 4 лидер выиграл, не взирая на чьём поле играли. А уж теперь, когда моральный подъём совпал с подъёмом игровым. Юргорден выиграл 8 из 10 последних матчей чемпионата. И только 2х своих соперников в этой серии отпустил с миром. И подавно Сириусу нечего ловить в Стокгольме.
Сейчас всё куда ни ткни на стороне хозяев. Команда сыграна, команда хорошо укомплектована, команда возглавила чемпионат. Команда играющая эффективно, при этом без зрелищных эффектов. То есть нет в исполнении Юргордена погромов своих соперников с разницей в 3-4 мяча. И матчей сопровождающихся откровенными голепадами больше 4х голов тоже нет. Да и с 4мя голами всего 2. Зато есть положительный результат. И вот здесь я тоже предлагаю обойти стороной все примочки в виде фор и тоталов. А сыграть как играет лидер. Скромно, но надёжно. П1.