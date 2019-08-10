Прогноз Престон — Уиган (10.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Престон — Уиган

“Уиган”, счастливчик первого тура, сыграет на выезде против “Престона”. В гости к “Латикс” прикатили валлийцы из Кардиффа, да уехали ни с чем после зубодробительной перестрелки, которая завершилась со счетом 3:2 в пользу “Атлетик”, причем совсем по делу. “Престон” же играл на выезде с “Миллуолом”, пропустив единственный в матче гол на 33-й минуте.

Ориентировочные составы на матч Престон — Уиган:

“Престон” (4-2-3-1): Радд — Хьюз, Дэвис, Бауэр, Кларк — Галлахер, Пирсон — Поттс, Браун, Бархуйзен — Магуайр.

Не сыграют: —

“Уиган” (4-2-3-1): Маршалл — Робинсон, Фокс, Данкли, Бирн — Эванс, Маклид — Якобс, Виндэсс, Пилкингтон — Гарнер.

Не сыграют: Морси

Прогноз на матч Престон — Уиган:

“Престон” ровно провел летнюю трансферную компанию. Ровно на середнячка лиги, которому по силам иногда кусать сильных мира сего. “Уиган” к элите уже не отнесешь, поэтому для гостей будет хорошим результатом уехать домой с одним баллом, да и хозяева не особо расстроятся. Как говорят в одной популярной футболе игре: “в этом матче все решено, я не вижу победителя”. Наш прогноз: ничья в матче Престон — Уиган с коэффициентом — 3.30.

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Престон — Уиган. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Чемпионшип) (10.08.2019)

Престон — Уиган. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Д-2) (10.08.2019)

Престон — Уиган. Прогноз на матч английского Чемпионшипа (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии (Д-2) Престон — Уиган, который состоится на стадионе Дипдейл в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).

Престон — Уиган. Кто фаворит матча?

В одном из матчей второго тура чемпионата английского Чемпионшипа Престон примет на своем поле Уиган. Букмекеры в этой игре считают фаворитом Престон, оценивая вероятность его победы чуть ниже 50%. В прошлом сезоне он занял 14-е место в итоговой турнирной таблице второго по силе дивизиона Англии. В первом туре текущего розыгрыша Престон проиграл на выезде Миллуоллу со счетом 0:1. С учетом прошлого сезона он не побеждает в Чемпионшипе четыре матча подряд, проиграв три из них. А за девять последних поединков Престон одержал только одну победу и потерпел семь поражений. Причем в пяти из девяти этих матчей он не забивал ни одного гола. На своем поле Престон проиграл только 3 из 18 последних матчей, но и побеждал он нечасто. Например, из 12 предыдущих поединков в родных стенах ему удалось выиграть лишь три.

Уиган в прошлом сезоне финишировал на 18-м месте. В первом туре он принимал у себя дома Кардифф и одержал победу со счетом 3:2. Беспроигрышная серия Лэтикс в Чемпионшипе насчитывает уже шесть матчей — четыре победы и две ничьи. А проиграли они всего один раз за десять последних поединков. В гостях Уиган играет значительно слабее, чем дома, и выиграл только один матч из 21 последнего, потерпев 15 поражений. В девяти встречах на данном отрезке он не забивал ни одного гола.

Престон — Уиган. Ставки на матч:

Престон — Уиган. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Престон и Уиган обменялись домашними победами без пропущенных голов. В частности, Престон победил на своем поле со счетом 4:0. В целом в этом противостоянии в последние годы было равенство и из шести предыдущих матчей каждая из команд выиграла по два, а еще в двух случаях фиксировалась ничья. Стоит отметить, что ни один из семи последних матчей между Престоном и Уиганом не завершился победой команды, игравшей на выезде — пять побед хозяев и две ничьи. А в четырех предыдущих поединках команда, игравшая на чужом поле, не забивала.

>Забивает за игру

3

Престон — Уиган. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Престона и ставят на то, что голов в матче будет не больше двух. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется победа Престона 1:0 (коэффициент 7.00). Сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов можно с котировкой 1.79.