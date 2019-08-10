Прогноз, ставки и коэффициенты Русенборг — Тромсё (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Русенборг — Тромсе

“Русенборг” потихоньку начинает добирать очки в последних турах, которые он так щедро раздаривал на старте чемпионата. После 16 сыгранных туров в активе одного из именитых клубов Норвегии 25 набранных очков и 6 место в турнирной таблице.

“Тромсе” в этом чемпионате бьет все рекорды по пропущенным голам в свои ворота. И занимает по этому показателю уверенное 1 место! Больше чем “Тромсе” за 16 игр чемпионата не пропустил голов никто.

Ориентировочные составы на матч Русенборг — Тромсе:

“Русенборг” (4-3-3): Хансен — Хеденстад, Ховланд, Региниуссен, Мелинг — Йенсен, Лундемо, Конрадсен — Де Ланлэй, Сёдерлунд, Адегбенро

Не сыграют: —

“Тромсё” (3-5-2): Карлстрём — А. Йенссен, Вангберг, Пиринен — Нильсен, Андерсен, Валакари, Педерсен, Антонсен — Тэйлор, Бернтсен

Не сыграют: Грёнли

Прогноз на матч Русенборг — Тромсе:

В 16-ом туре чемпионата Норвегии “Русенборг” в гостях разошелся миром с “Сарпсборгом 08” — 1:1. “Тромсе” на своем поле сыграл вничью с “Мьёндален” — 2:2. Фаворитом в этом матче, причем безоговорочным, являются хозяева поля. Оборона “Тромсе” для футболистов “Русенборга” является вкусной сладкой булочкой. За последние годы матчи между этими командами, как правило, дарят болельщикам россыпь голов. Вот уже 4 игры подряд “Русенборг” не проигрывает, забивая в каждой игре. Если хозяева поля не обыграют команду, которая в среднем пропускает по 2 гола за одну игру, то фаны “Русенборга” просто не поймут своих любимцев. Только старик Хоттабыч может помочь “Тромсе” в этом матче, но мы уже давно не верим в сказки. Наш прогноз: Ф1(-1) за 1.6.

Сделать ставку без риска

Повторить





Русенборг

Русенборг на неделе практически обеспечил себе проход в следующий раунд лиги чемпионов. На выезде в Словенни он обыграл местный Марибор 1-3. Гол как видим пропустил. Пропустили «троли» и в чемпионате уже не привычно много. 19 мячей за 16 туров. Для сравнения в прошлом первенстве за 30 матчей было 24 гола пропущено. В позапрошлом вообще 20.

Тромсе

Тромсе после ужасного старта, в первых 9 турах всего 3 очка набрал и замыкал турнирную таблицу. Воспрянул таки духом. 3 матча подряд выиграл. Кстати 1 из них у Русенборга. А вообще в 7 турах набрал 12 очков. И не только покинул последнее место. Но и из зоны вылета отскочил. Сейчас он с 17ю очками на 12й строчке.

Прогноз

И тем не менее, не смотря на подъём в игре, 2ю подряд победу над чемпионом Тромсе вряд ли одержит. Хотя не проиграть вполне может. В 3х из 6ти последних свиданий не проигрывал. Вот поэтому поиски победителя искать тут и не стоит. А просто на забитый гол в исполнении как гостей так и хозяев рассчитывать стоит.

О проблемах в обороне Русенборга я уже сказал. Добавлю, что Тромсе не забивал только в 3х матчах чемпионата. А в 14 последних встречах с «тролями» только 1 раз отпустил их «сухими». Наверняка и в этом свидании вратаря хозяев Хансена «парни» распечатают. Но и гости без гола в свои ворота с поля не уйдут. Русенборг с лихвой компенсирует свою расхлябанность в обороне агрессивной ,а главное эффективной игрой в атаке. В 8ми домашних матчах чемпионата только 1 раз забить не сумел. В 5 их 6 игр этого еврокубкого сезона тоже забивал. В 9 из 10 последних встречах с Тромсе снова таки забивал. А из Трондхейма последний раз «сухим» Тромсе уезжал 10 лет назад.Так, что размен голами, на мой взгляд тут самый приемлемый исход для ставки.