Прогноз Нордхаузен — Эрцгебирге Ауэ (10.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Вакер Нордхаузен — Эрцгебирге

За “Эрцгебирге Ауэ” выступает хавбек сборной Азербайджана Дмитрий Назаров. Как вы понимаете, это один из немногих игроков из этой прекрасной страны, который играет в Европе. Ну и пусть его клуб представляет лишь вторую Бундеслигу, но это все же более сильный чемпионат, чем их местный. За полузащитником активно следят на родине, а главное, что игрок сам дает поводы. Совсем недавно ему удалось отличиться, что поднимает настроение азербайджанским любителям футбола. Может, будущая звезда немецкого футбола?

Ориентировочные составы на матч Нордхаузен — Эрцгебирге Ауэ:

“Эрцгебирге Ауэ” (4-5-1): Маннель — Кусич, Гонфер, Михожевич, Калиг — Риесе, Фандрич, Крюгер, Назаров, Хохшайдт — Тестроет

Не сыграют: —

Прогноз на матч Нордхаузен — Эрцгебирге Ауэ:

Мы ожидаем увидеть Назарова и в кубковой игре против “Нордхаузена”. В предыдущем матче хозяева разгромили “Бишофсвердар” со счетом 8:0. Конечно, такое возможно лишь в региональном дивизионе. В Кубке страны достичь такого результата у команды не получится и ей придется вылететь от “Эргебирге Ауэ”. Об этом говорят не только коэффициенты букмекеров, но и здравый смысл. Тем более, гости прекрасно начали сезон, еще ни разу не проиграв. Поэтому мы предлагаем поставить на П2 с коэффициентом 1,66