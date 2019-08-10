Прогноз Нижний Новгород — Факел (10.08.19), ставки и коэффициенты

«Нижний Новгород» — «Факел». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. ФНЛ. 7-й тур.

«Нижний Новгород» (Нижний Новгород) – «Факел» (Воронеж).

Стадион: «Нижний Новгород», Нижний Новгород. 10.08.2019. 17:00 (МСК).

Встреча команд из нижней части турнирной таблицы. Если для «Факела» борьба за выживание привычное дело, то нижегородцы пока не привыкли к такому положению дел.

Форма «Нижнего Новгорода»

В минувшем сезоне «Нижний Новгород» хорошо смотрелся и до последнего претендовал на прямую путевку в РПЛ. Занять одно из двух первых мест не получилось, но команда получила право сыграть в стыках против «Крыльев Советов», где команды обменялись выездными победами, но самарцы были более убедительными, что позволило им сохранить место в элите российского футбола.

Видимо, нижегородцы все еще не смогли как следует отойти после упущенного шанса, и начало сезона получилось просто провальным. Команда находится в зоне вылета, и единственное, чем она может похвастаться – это победа над «Торпедо» в последнем домашнем матче. Возможно, именно она позволит нижегородцам снова поверить в свои силы и начать побеждать.

Форма «Факел»

«Факел» стартовал с четырех домашних матчей подряд, где смог набрать два очка и забить всего лишь один мяч. После этого последовала выездная игра, где он проиграли с минимальным счетом «СКА-Хабаровск». Только вернувшись в родные стены, команда смогла выиграть у «Мордовии», забив в два раза больше голов, чем до этого. Однако, не факт, что это вдохновит команду на дальнейшие подвиги – в прошлом сезоне «Факел» был одним из худших по игре в гостях.

История встреч «Нижнего Новгорода» и «Факела»

Команды сыграли между собой в общей сложности 4 матча в рамках ФНЛ. Каждый из соперников одержал по 2 победы, причем они были исключительно домашними. В минувшем сезоне «Нижний Новгород» и «Факел» обменялись победами с минимальным счетом 1:0.

Ставки и прогнозы на матч «Нижний Новгород» – «Факел»

«Нижний Новгород» находится на несвойственном ему месте, но домашняя победа над «Торпедо» показала, что потенциал у команды довольно высокий. Матч с «Факелом» – это хорошая возможность выбраться из зоны вылета, набрать 7 очков в трех последних играх, и выйти на позитивную серию результатов. Полагаем, что можно в этой встрече попробовать сыграть хозяев с форой (-1), так как на чистую победу хозяев коэффициент не такой высокий. В БК «





Прогноз редакции на матч Нижний Новгород — Факел

Еще одна встреча двух команд из нижнего блока турнирной таблицы, сформированного по итогам шести сыгранных туров; и, если “Факелу” с горестным статусом аутсайдера уже можно свыкаться, то “Нижний Новгород” в этой компании видеть удивительно. Команда, обладающая одним из самых сильных составов в лиге, а также именитым тренером, с треском провалила начало сезона — одно очко по итогам 4-х туров. Правда, затем были сразу 4 в двух встречах, причем три из — в игре с неслабым “Торпедо”. Воронежцы в минувшем туре наконец сумели выиграть, чему и рады вполне.

Ориентировочные составы на матч Нижний Новгород — Факел

“Нижний Новгород” (4-1-4-1): Сысуев — Хозин, Абрамов, Федорив, Морозов — Сапета — Игнатович, Комолов, Чудин, Ставпец — Портнягин

Не сыграют: —

“Факел” (4-5-1): Ермаков — Черевко, Лихачев, Хайманов, Мастерной — Дмитриев, Воробьев, Рябокобыленко, Гладышев, Мазуров — Хлебородов

Не сыграют: —

Прогноз на матч Нижний Новгород — Факел

Нижегородский клуб, по итогам минувшего первенства попавший в плей-офф за право играть в Премьер-Лиге, уже успел допустить изрядное число потерь, и теперь Черышеву и его команде необходимо догонять пелотон. Благо, ярко выраженных лидеров нет — пять коллективов в 6-ти турах одержали по 4 победы, и это максимум. Игра последнего тура (в Ростове), кстати, стала первой, где нижегородцы не пропустили.

У “сине-белых” своя радость: в игре 6-го тура против “Мордовии” подопечные Оборина набрали сразу больше очков, чем в первых пяти встречах. Правда, есть нюанс: уже 5 матчей “Факел” провел дома, а единственный гостевой без шансов проиграл. Обе предыдущих очных встречи в Нижнем завершились в пользу хозяев. Воспользовавшись привлекательными коэффициентами “Париматч”, мы ставим на вариант Ф1 (-1) за 2.05.

Сделать ставку без риска

Повторить





Нижний Новгород — Факел. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Нижний Новгород — Факел. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Матч 7 тура чемпионата России (ФНЛ) Нижний Новгород — Факел состоится в субботу 10 августа в 17:00 (МСК) на стадионе Нижний Новгород. Явным фаворитом в этой игре является Нижний Новгород, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. После шести туров он делит 13-е место с еще четырьмя командами, в числе которых и Факел. Только Текстильщик, Енисей и Балтика набрали меньше очков, чем Нижний Новгород — у него лишь пять баллов в активе. В прошлую субботу подопечные Дмитрия Черышева сыграли вничью 0:0 в гостях у Чайки. В третий раз с начала чемпионата они не забили ни одного гола. При этом победа над Торпедо остается для Нижнего Новгорода единственной в нынешнем сезоне. У себя дома он играет нестабильно и выиграл только 5 из 11 предыдущих матчей, проиграв четыре раза. В то же время из шести последних поединков в родных стенах ему удалось выиграть четыре.

Факел в прошлую субботу одержал первую в сезоне победу, обыграв на своем поле Мордовию со счетом 2:1. Это позволило ему прервать 12-матчевую безвыигрышную серию, в ходе которой он семь раз играл вничью и пять раз проигрывал. Кстати, дома он не побеждал с ноября прошлого года. На выезде воронежцы не могут выиграть в четырех последних встречах, дважды сыграв вничью и два раза проиграв. При этом в трех последних поединках на чужом поле они оставались без забитых голов. С другой стороны, ни разу за восемь предыдущих матчей вдали от дома Факел не пропускал больше одного мяча. В прошлом сезоне Нижний Новгород и Факел обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0. В целом все четыре поединка между этими соперниками завершались победой команды, игравшей дома. Тем не менее, относительно предстоящей игры аналитики сайта считают недооцененными шансы Факела — если он и проиграет, то с разницей всего в один гол. Так что в данном случае можно поставить на победу гостей с положительной форой (+1).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Нижний Новгород — Факел:

Победа Нижнего Новгорода — 1.57, ничья — 3.62, победа Факела — 5.56.

Нижний Новгород — Факел. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 7 тур, 10 августа):

Победа Факела с форой (+1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Нижнего Новгорода со счетом 1:0 (коэффициент 5.00). Высоко котируются ничья 1:1 и победа хозяев 2:0 (коэффициент 6.50). Ставки на выигрыш Факела с форой (+1) принимаются с котировкой 1.77.

ФК Нижний Новгород

Нижний Новгород очень здорово провел прошлый сезон — команда до конца боролась за повышение в РПЛ, но все-таки пробиться не удалось, так что этот сезон новгородцы вновь проведут в ФНЛ, причем, как показали первые туры, быть высоко в нынешнем году не удастся — в 6-ти первых поединках удалось добыть лишь 5 очков при одной победе и 3-ех поражения. Так же, стоит отметить тот факт, что матчи с участием Нижнего Новгорода получаются не очень результативными — в среднем чуть больше 2-ух голов за игру. Сейчас в приоритете — результат, а никак не зрелищность, у хозяев есть реальные шансы на очки, так что особо рисковать никто не будет, уверен, игра результативной не будет…

Факел

Факел начал нынешний сезон ничуть не лучше своего сегодняшнего соперника — у гостей тоже одна победа и 5 очков в активе, разница забитых и пропущенных немножко получше, но в целом все также не радужно. Ну для Факела такой результат — не новость, еще в прошлом сезоне гости сегодняшнего матча были на грани вылета, и этот сезон, наверняка, будет очень похож на прошлый. В этом сезоне Факел играет еще «суше», чем Нижний Новгород — в среднем за матч гостей забивается по 1.3 гола. Для Факела, как и для Нижнего, в приоритете результат, даже ничья не станет провалом, думаю, что лезть на рожон Факел не станет…

Прогноз

Поставлю в этом поединке на низовой футбол. И Нижний Новгород, и Факел сейчас остро нуждаются в очках, добыть их рассчитывают все, так что рисковать особо никто не станет, да и личные встречи между этими командами в прошлом сезоне в сумме принесли два гола. Тотал меньше 2.5!