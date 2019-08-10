Прогноз Динамо Киев — Шахтер Донецк (10.08.19), ставки и коэффициенты

Динамо Киев

Киевское Динамо очень сильно обидело Шахтер в матче за Суперкубок Украины — в том поединке донецкая команда вела в счете до самого эндшпиля поединка, да и игровое преимущество было на стороне Шахтера, но затем столичные смогли забить два гола в течение трех минут и выиграли трофей. Сегодня динамовцы попытаются сделать невероятное — обыграть Шахтер дважды за неделю, но, думаю, задачу эту Динамо не выполнит. В последние годы перевес личных встреч резко стал на сторону Шахтера — в шести крайних матчах киевляне ни разу не смогли переиграть дончан. Думаю, что не получится у Динамо выиграть и в этот раз…

Шахтер Донецк

Моя ставка обосновала, в большей степени, тем, что Шахтер — абсолютный лидер украинского футбола чисто ментально, и успехи страны по части футбола, в большинстве своем, ассоциируются с Шахтером. В матче за Суперкубок Донецк потерпел очень болезненное для себя поражение, своего рода, щелчок по носу. Уверен, что сегодня гости будут биться изо всех сил, ведь проиграть принципиальнейшему сопернику два матча в течение нескольких дней для лучшей команды Украины — большой удар по самолюбие, которого Шахтер, на мой взгляд, не допустит. Рассматривать статистику Шахтера во внутреннем первенстве, на мой взгляд, просто глупо — уж велика пропасть между Киевом/Донецком и остальными командами Украины. Думаю, что в этом матче гости сделают все, чтобы не проиграть в основное время…

Прогноз

Думается мне, что в этом матче гости вполне могут забрать очки. Шахтер получил оплеуху в матче за Суперкубок, второго такого результат дончане не допустят. Победа Шахтера или ничья в основное время!

Прогноз редакции на матч Динамо Киев — Шахтер

“Динамо” и “Шахтер” открывали сезон в Украине игрой за Суперкубок страны и победителем пары вышли киевляне (2:1). Теперь команды будут открывать третий тур чемпионата. Кстати, именно в этом матче будет тестироваться система VAR, как пару недель назад в России экспериментировали в поединке между ЦСКА и “Локомотивом”. Управленцы УПЛ грамотно выбрали встречу для введения этой системы, ведь при таком накале страстей в битве принципиальных соперников ожидается огромное количество спорных моментов.

Ориентировочные составы на матч Динамо — Шахтер:

“Динамо” (4-5-1): Бойко — Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера — Буяльский, Сидорчук, Вербич, Гармаш, Караваев — Беседин

Не сыграют: Шапаренко, Цитаишвили, Сидклей, Дуэлунд

“Шахтер” (4-5-1): Пятов — Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Додо — Алан Патрик, Степаненко, Тайсон, Марлос, Тете — Мораес

Не сыграют: —

Прогноз на матч Динамо — Шахтер:

Что касается начала сезона, то “Динамо” должно находиться в более хорошем тонусе. Дело в том, что “столичные” начали выступления в квалификации Лиги чемпионов, где проиграли на выезде “Брюгге” (0:1). Очевидно, что киевляне будут думать об ответной игре у себя дома, но и проигрывать “Шахтеру” тоже нельзя, ведь это их прямой конкурент в турнирной таблице уже много лет. Кажется, этот период сезона будет одним из самых напряженных для хозяев. Тем не менее, мы верим в их стойкость и ставим на 1Х за 1,51

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Возьмет ли «Шахтер» реванш у киевского «Динамо»?

«Динамо»

В субботу, 10 августа, киевское «Динамо» на своем поле примет донецкий «Шахтер» в рамках третьего тура украинской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на НСК «Олимпийский», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на



Киевское «Динамо» на старте чемпионата Украины встречалось с двумя львовскими клубами, которые не сумели навязать борьбу вице-чемпиону страны.





Подопечные Александра Хацкевича в первом туре уверенно обыграли «Карпаты» (2:0), а во втором — «Львов» (3:0).









«Динамо» также может похвастаться победой над «Шахтером» в матче за Суперкубок (2:1), хотя стоит отметить, что оба своих гола оно забило после 80-й минуты.





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Ранее на этой неделе «сине-белые» провели первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Брюгге». В Бельгии киевляне сыграли неудачно, проиграв 0:1.







«Шахтер»



Как уже было сказано, донецкий «Шахтер» начал сезон с обидного поражения от «Динамо» в матче за Суперкубок в Одессе (1:2).





Впрочем, команда Луиша Каштру долго не унывала, быстро переключившись на украинскую Премьер-лигу, где на данный момент лидирует.









В первом туре «горняки» одержали победу над «Александрией» (3:1), а во втором разгромили «Карпаты» (3:0).





Что касается еврокубков, то «Шахтер» на правах чемпиона напрямую попал в групповой этап Лиги чемпионов, поэтому не играет в квалификациях.







Прогноз



В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Динамо» — 2.85, победа «Шахтера» — 2.55, ничья — 3.00.









«Горняки» проиграли в Одессе в конце июля и теперь настроены на реванш. Теоретически в Киеве им должно быть еще труднее, но мы видим несколько позитивных моментов для донецкой команды.





Самый главный — усталость «Динамо». В середине недели киевляне играли в Бельгии, где потратили много сил, но все равно проиграли. Теперь им нужно думать о том, как победить «Брюгге» уже на своем поле.





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В таких условиях подопечным Хацкевича будет очень сложно переключить внимание на внутренний чемпионат, который сейчас не так важен, как Лига чемпионов, в которой можно заработать большие деньги, попав в групповой этап.









Учитывая вышесказанное, мы считаем, что «Шахтер» будет ближе к победе, поэтому наш прогноз — «победа гостей с форой 0» за 1.80.



«Динамо» — «Шахтёр». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. УПЛ, 3-й тур.

«Динамо» — «Шахтёр».

Киев. Стадион «НСК Олимпийский». 10.08.2019. 17:00 МСК.

Центральным матчем третьего тура УПЛ, безусловно, станет украинское «класычнэ», в котором киевское «Динамо» сразится с донецким «Шахтёром». Будущие соперники в текущем сезоне уже пересекались между собой, дуэль произошла в рамках матча за Суперкубок Украины, и эту встречу выиграла команда из столицы. Теперь у «горняков» имеется неплохая возможность взять реванш за то поражение, тем более, что у самих динамовцев сейчас в большей степени «болит голова» по поводу Лиги Чемпионов.

«Динамо»: нужно правильно распределить силы

После победы в Суперкубке Украины над «Шахтёром», динамовцы провели два матча чемпионата Украины, причём оба выездных, но в одном городе, во Львове. Сперва, киевляне оказались сильнее «Карпат» 2:0, а после, разгромили ФК «Львов» со счётом 3:0. В обоих матчах выделим высокий процент реализации, с «Карпатами» забивали дважды из пяти попаданий в створ, тогда как со «Львовом» трижды, при 8-ми ударах. Т.е. процент реализации колеблется где-то в районе индекса 40.

А вот в матче против «Брюгге» «Динамо» попало в створ лишь дважды, но забить так и не удалось, поражение 0:1. Отметим, что данный счёт очень неприятный, всего лишь один гол «Брюгге» и придётся уже киевлянам забивать бельгийцам трижды, чтобы пройти в следующий раунд ЛЧ. Да и ответный матч случится всего лишь через три дня после поединка с «Шахтёром». Наверняка Хацкевич во всеукраинском дерби применит ротацию, даст отдохнуть кому-то из лидеров, что наверняка скажется на итоговом результате. С другой стороны, предстоящая игра — первая домашняя в сезоне, да ещё и с таким соперником. Аншлага не избежать, а вышедшие на поле хозяева наверняка будут «землю грызть».

«Шахтёр»: спокойная подготовка

В отличие от «Динамо», «Шахтёр» готовится в предстоящей игре спокойно, без отвлечений на параллельные турниры. Суперкубок проиграли, но два матча УПЛ против «Александрии» и «Карпат» были выиграны, 3:1 и 3:0 соответственно. Средние оценки по матчам УПЛ у «Шахтёра» выше, чем у «Динамо». Мячом «горняки» владели больше конкурента, били чаще, как в створ, так и в ворота, забили тоже на один мяч больше.

Также отметим интересную деталь. В трёх официальных матчах, поединке за Суперкубок Украины, и двух матчах УПЛ, «Шахтёр» стабильно совершал по 16 ударов в направлении ворот и при этом, также стабильно, 11 раз, попадал в створ. Правда, если «Александрии» и «Карпатам» донетчане забили по три мяча, то с киевлянами отличились лишь однажды. Т.е. отмечаем улучшение у донетчан реализации. Ну и не забываем о высокой мотивации «Шахтёра». Если «Динамо» будет проводить первую домашнюю игру в сезоне, то «кроты» уже имеют одну «баранку» от «Динамо». Новый тренер «горняков», Лукас Кастро, наверняка страстно желает впервые обыграть самого главного врага и соперника команды из Донецка.

Травмированные и дисквалифицированные

«Динамо» Киев

Травмированных нет

«Шахтёр»

Не сыграют: Малышев, Майкон, Коваленко, Тотовицкий.

История личных встреч

Всего за годы независимости Украины «Динамо» и «Шахтёр» играли между собой 65 раз. 23 победы на стороне киевлян, 31 матч выиграли футболисты донецкого «Шахтёра» при 11-ти ничейных исходах. На поле киевского «Динамо» зафиксированы 32 личные встречи, +14=2-12, 36:37, отмечаем не очень большое преимущество хозяев над гостями.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогноз

«Динамо» разрывается между матчами Лиги Чемпионов и УПЛ, и это точно в минус любым ставкам на киевлян. «Шахтёр» после поражения в Суперкубке Украины будет, как «раненный зверь», желающий отмщения, а в Киеве «Шахтёр» не единожды выступал при аншлаге и при этом, умудрялся добиваться исторических побед.

Кроме того, у «горняков» новый тренер, которому необходимо признание, а вторая подряд неудача отвернёт от Луиса Кастро торсиду и португальский специалист прекрасно понимает суть этой проблемы. Мы считаем, что в данной паре стоит сделать ставку на гостей, а что касается тоталов, то ждём поединка, в котором будет пробит ТБ 2,5, второй раз в сезоне.