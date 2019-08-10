«Касима» — «Йокогама». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Касима — Йокогама

“Касима” проводит очень сильный для себя сезон. Долгая беспроигрышная серия хозяев поля прервалась только в прошлом туре. От лидирующего в Высшей Лиге “ФК Токио” “Касима” отстает на 7 очков, занимая 4-ое место в чемпионате.

“Йокогама” опережает сегодняшних своих соперников всего лишь на 1 очко в национальном первенстве, занимая 3 место в турнирной таблице.

Два сегодняшних соперника объединяет одно обстоятельство: и “Касима”, и “Йокогама” две самые результативные команды Высшей Лиги. На двоих за 21 тур лидеры чемпионата Японии отправили в ворота своих соперников 72 гола!

Ориентировочные составы на матч Касима — Йокогама:

“Касима” (4-2-3-1) Квон — Ода, Янукай, Машида, Анзай — Нагаки, Сильва — Абе, Дой, Ширассаки — Ито.

Не сыграют: —

“Йокогама” (4-3-3): Акура — Хиросе, Мартинс, Хатанака, Матсубара — Ожихара, Амано, Кида — Жуниор, Миуоши, Накагава

Не сыграют: —

Прогноз на матч Касима — Йокогама:

В 21 туре обе команды свои матчи с минимальным счетом проиграли. “Касима” в гостях уступила “Хиросиме” — 2:3. “Йокогама” на своем поле неожиданно потерпела поражение от “Симидзу” — 0:1. В матче первого круга “Йокогама” со счетом 2:1 одержала домашнюю победу над “Касимой”.

Гадать абсолютно бессмысленно, какая из команд в этой игре будет точнее в завершении своих атак. Оба соперника молотят мячи, словно гвозди заколачивают, поэтому мы смело заносим свои деньги на верховой тотал в этом матче. Последняя нулевая ничья между этими командами была зафиксирована в далеком 2012 году, так что ждем яркий результативный футбол в этой игре. Наш прогноз: ТБ 2.5 за 1.71.