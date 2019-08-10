Прогноз редакции на матч Шеффилд Уэнсдей — Барнсли

Прогноз Шеффилд Уэнсдей — Барнсли (10.08.19), ставки и коэффициенты

Шеффилд Уэнсдей — Барнсли. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Чемпионшип) (10.08.2019)

Шеффилд Уэнсдэй — Барнсли. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Д-2) (10.08.2019)

Шеффилд Уэнсдэй — Барнсли. Прогноз на матч английского Чемпионшипа (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии (Д-2) Шеффилд Уэнсдэй — Барнсли, который состоится на стадионе Хиллсборо в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).

Шеффилд Уэнсдэй — Барнсли. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Последний чемпионат второго дивизиона Англии Шеффилд Уэнсдей завершил на 12-м месте в десяти очках от зоны плей-офф. На прошлой неделе в первом туре нового розыгрыша Чемпионшипа он обыграл на выезде Рединг со счетом 3:1. С учетом прошлого сезона это была только третья его победа за девять последних матчей в чемпионате при таком же количестве ничейных результатов и трех поражениях. Кстати, за десять последних матчей Шеффилда один и тот же результат ни разу не повторялся дважды подряд. Сейчас он впервые с середины марта может победить в двух встречах кряду. На своем поле Уэнсдей проиграли всего 2 из 14 предыдущих матчей, одержав восемь побед и четыре раза сыграв вничью. В восьми поединках на данном отрезке они не пропускали ни одного гола.

Барнсли в прошлом сезоне играл в третьем дивизионе и занял там второе место. В Чемпионшипе он отсутствовал всего один сезон. В чемпионате 2017/18 Барнсли финишировал на 22-м месте в двух очках от спасительной 21-й позиции. В прошлую субботу он принимал на своем поле Фулхэм и одержал победу со счетом 1:0. Сейчас впервые с ноября 2017 года Барнсли может победить в двух подряд матчах Чемпионшипа. Кстати, он проиграл шесть предыдущих матчей в этом турнире, сыгранных на чужом поле.

Шеффилд Уэнсдэй — Барнсли. Ставки на матч:

Шеффилд Уэнсдэй — Барнсли. Как играли между собой?

В сезоне 2017/18 оба матча между Шеффилдом и Барнсли завершились вничью 1:1. В целом четыре из шести предыдущих их очных поединков заканчивались с таким счетом и еще дважды выигрывал Шеффилд. Барнсли не может обыграть Уэнсдей в десяти последних встречах, проиграв половину из них. Нужно добавить, что ни в одном из шести предыдущих матчей между Шеффилдом и Барнсли не забивалось больше двух голов.

>Забивает за игру

1

Шеффилд Уэнсдэй — Барнсли. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Шеффилда и ставят на низкую результативность встречи. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). Чуть менее высоко котируется победа Шеффилда 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с коэффициентом 1.83.



Прогноз редакции на матч Шеффилд Уэнсдей — Барнсли

“Шеффилд” остался в Чемпионшипе только один, поскольку “Шеффилд Юнайтед” отправился на побывку в АПЛ. Потом вернется, расскажет, как там. “ШУ” совершенно не скучает, на старте чемпионата победив в гостях “Рединг” со счетом 3:1, а вот “Барнсли” пошел еще дальше, “разгромив” со счетом 1:0 “Фулхэм”, кто бы мог такое подумать перед матчем про новичка?! А теперь кому-то придется потерять очки.

Ориентировочные составы на матч Шеффилд Уэнсдей — Барнсли:

“Шеффилд” (4-3-3): Доусон — Палмер, Борнер, Лис, Одубаджо — Бэннан, Хатчинсон, Ли — Харрис, Флетчер, Рич.

Не сыграют: Вествуд.

“Барнсли” (4-2-3-1): Редлингер — Каваре, Андерсен, Диаби, Сиббик — Моуэйт, Макгиэн — Уилкс, Баре, Томас — Вудроу.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Шеффилд Уэнсдей — Барнсли:

“Барнсли” уже показал, что с ним могут быть дела плохи. В атаке есть неплохой нападающий Вествуд, который может сказать веское слово. “Шеффилду” тоже есть, чем похвастаться, тем более, они это уже показали миру в матче с “Редингом”, так что не будет удивительным, если и здесь обе команды забьют. Наш прогноз: “обе забьют” с коэффициентом — 1.80.