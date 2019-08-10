Прогноз, ставки и коэффициенты Борнмут — Шеффилд Юнайтед (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Борнмут — Шеффилд Юнайтед

Две команда, которые должны провести очень веселый сезон. «Борнмут» в прошлом сезоне пропустил дикие 70 мячей, но, несмотря на это, обеспечил себе прописку в АПЛ задолго до окончания чемпионата. У «Шеффилда» своя история – команда очень давно ждала возвращения в элиту и может наслаждаться мгновением, испивая чашу до дна. Старт в гостях с «Борнмутом» — это не выезд на «Энфилд», так что ждать можно всего, чего угодно.

Ориентировочные составы на матч «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»

«Борнмут» (5-3-1-1): Траверс – Смит, Кук, Аке, Симпсон, Клайн – Фрэйзер, Лерма, Кинг – Айб — Уилсон

Не сыграют: —

«Шеффилд Юнайтед» (3-5-2): Хендерсон – Крани, Стирман, О’Коннел – Болдок, Норвуд, Флэк, Стивенс, Дафи – Мадин, Макголдрик

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»

«Борнмут» — одна из самых веселых команд АПЛ. Они играют сами и дают другим. Совсем недавно они уничтожили «Лион» (3:0), а за пару дней до этого проиграли «Лацио» (3:4). В этой команде забивать умеют даже защитники – Натан Аке один из лучших по игре на стандартах у чужих ворот.

«Шеффилд» — самая британская команда лиги: здесь ставка делается на англичан, ирландцев и шотландцев. Это островной футбол в его чистом виде с темпом, борьбой и подачами с флангов. Для Чемпионшипа в самый раз, но в лучшей лиге мира нужно что-то другое. «Шеффилд Юнайтед» будет бороться за выживание до последнего тура. Начать придется прямо с первого матча. Наш прогноз – победа хозяев за 2.

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Борнмут — Шеффилд Юнайтед 10.08.2019

Борнмут — Шеффилд Юнайтед 10.08.2019

08.08.2019 24 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Борнмут и Шеффилд Юнайтед. Встреча состоится в эту субботу в Борнмуте на стадионе «Виталити». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Чем удивит команда, только вернувшаяся из Чемпионшипа? Какие пари приготовить на эту встречу? Ответы в нашем прогнозе.

П1 (2.06) Х (3.56) П2 (3.84) Борнмут Шеффилд Юнайтед Английская Премьер-лига. 1-ый тур «Виталити». Борнмут 10.08.2019 17:00



Ориентировочные составы на матч Борнмут — Шеффилд Юнайтед

Борнмут : Борнмут: Бегович; Аке, Мефам, Кук, Келли, Смит; Лерма, Биллинг, Фрэйзер, Уилсон; Уилсон. Шеффилд Юнайтед : Шеффилд Юнайтед: Хендерсон; О»Коннелл, Эган, Стивенс, Фримэн; Флэк, Норвуд, Озборн, Даффи; МакБёрни, Муссет.

В Борнмуте огромная эпидемия травм. В начале сезоне «вишням» точно не помогут защитники Симон Фрэнсис, Диего Рико, Чарли Дэниелс, полузащитники Льюис Кук, Андрю Шурман, Дэвид Брукс, Дэн Гослинг и Джуниор Станислас. С такими потерями Борнмут вряд ли может рассчитывать на свой максимум в ближайших встречах.

В Шеффилде ситуация с травмами куда более спокойная. Единственным отсутствующим футболистом является левый вингер Каллум Робинсон, травмировавшийся еще в ноябре прошлого года. Однако, судя по заявлениям персонала, его возвращение в строй планируется уже в ближайшее время.

История личных встреч

История встреч между Борнмутом и Шеффилд Юнайтед насчитывает всего шесть поединков. 4 из них состоялись в рамках первой лиги и два матча проводились в Чемпионшипе. Однако, Шеффилд Юнайтед в то время полностью доминировал над Борнмутом, выиграв во всех шести сыгранных поединках. Вот только, последний из них состоялся ещё в 2013 году.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Прошлый сезон Борнмут завершил на 14-ой строчке в турнирной таблице, набрав 45 очков за чемпионат. Но, за весь сезон мы так и не увидели никакой стабильности в игре Борнмута. Даже на самом финише чемпионата «вишням» удалось переиграть Тоттенхэм, а в следующем матче проиграть Кристал Пэлас. И так длилось весь сезон. Тем не менее, в домашних матчах Борнмут часто выглядел весьма привлекательно. Особенно в матчах против команд из самого подвала турнирной таблицы.

Что касается Шеффилд Юнайтед, то ему в прошлом сезоне удалось занять вторую строчку в Чемпионшипе и заработать прямую путёвку в Премьер-лигу. Вот только, Шеффилд проповедует настоящий британский футбол, который включает в себя огромное количество борьбы, большое количество подач с флангов и определенную жесткость в действиях футболистов. Для борьбы в Чемпионшипе такой футбол прекрасно подходит. Но, в Премьер-лиге мы видели уже немало случаев за последние годы, когда подобные команды полностью проваливались. Пока Шеффилд выглядит самым явным аутсайдером нынешнего первенства.

Прогноз: Борнмуту по силам обыграть своего оппонента. Но большого количества забитых мячей ждать вряд ли стоит.

Интересные факты перед матчем

Борнмут победил только в 1 из 6 последних домашних официальных поединков. Последний раз Шеффилд Юнайтед проигрывал на выезде еще 19 января этого года.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Борнмут — Шеффилд Юнайтед, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Борнмут — Шеффилд Юнайтед Ставка: Победа Борнмута с форой (0) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Борнмут — Шеффилд Юнайтед Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.98 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)

«Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур.

«Борнмут» – «Шеффилд Юнайтед»

Борнмут. Стадион: «Виталити». 10.08.2019. 17:00 (МСК)

Судья: Кевин Френд

«Борнмут» второй сезон подряд начинает с матча против команды, вышедшей из Чемпионшипа. На этот раз «вишни» примут на своём поле «Шеффилд Юнайтед», который вернулся в АПЛ спустя 12 лет. Окажет ли «Борнмут» тёплый приём «Шеффилду» это мы узнаем уже в эту субботу. Напомним, что в прошлый раз «Борнмут» начинал сезон с матча против «Кардифф Сити», который был переигран «вишнями». И мы считаем, что «Борнмуту» ничего не помешает взять верх и в этот раз.

Форма «Борнмута»

«Борнмут» провёл предсезонку в своём стиле, в стиле качель. Проиграли «Жироне», затем одолели «Уимблдон», сотворили триллер с «Лацио» на «Виталити», хотя и проиграли 3:4, и после под конец предсезонной подготовки разгромили «Лион» со счётом 3:0. Впрочем ничего нового не ждём от этой безбашенной команды, ведомой Эдди Хау.

Форма «Шеффилда»

«Шеффилд» решил основательно подойти к сезону в АПЛ, добавив в свой ростер игроков на постоянной и арендной основе, дабы не разорить бюджет. Из известных игроков стоит выделить возвращение Фила Джагелки, который является воспитанником «Шеффилда», вратаря «Манчестер Юнайтед» Дина Хендерсона, которого арендовали на 1 сезон, полузащитника «Борнмута» Лиса Муссе, который не пришёлся «Борнмуту» ко двору, и лучшего бомбардира «Суонси» Оливера Макберни, забивший 22 гола в прошлом сезоне. И это далеко не все приобретения «Шеффилда». А пока что нам остаётся ждать, что же «Шеффилд» покажет.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Шеффилд» не обладает достаточно сильным составом, чтобы бороться даже за нормальные позиции. Поэтому мы увидим «Шеффилд» в борьбе за выживание. Пока рано говорить, какое место займет «Шеффилд» по итогам сезона, но в начале сезона «Шеффилд» будет аутсайдером во всех матчах. Пока поводов на неожиданное поражение «Борнмута» пока нет, поэтому ставка победа хозяев от БК





Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Прогноз, ставки на матч АПЛ (10.08.2019)

Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (10.08.2019)

Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Англии Борнмут — Шеффилд Юнайтед, который состоится на стадионе Виталити (Vitality Stadium) в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).

Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Борнмут, оценив вероятность его победы примерно в 50%. В прошлом сезоне он занял 14-е место в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги. В этом футбольном году, как считают букмекеры, Борнмут снова будет вести борьбу за места во втором десятке. Концовку прошлого чемпионата Борнмут провел неудачно и выиграл лишь 3 из 14 предыдущих матчей в Премьер-лиге, потерпев восемь поражений и еще три раза сыграв вничью. А у себя дома он победил лишь раз за шесть предыдущих встреч при двух ничейных исходах и трех поражениях. Для сравнения, перед этим ему удалось выиграть три из четырех матчей в родных стенах и в каждом из этих трех выигранных поединков он оставлял собственные ворота в неприкосновенности.

Шеффилд Юнайтед — это новичок Премьер-лиги. В прошлом сезоне он занял второе место в Чемпионшипе и вернулся в высший дивизион спустя 12 лет. В последний раз он играл в Премьер-лиге в сезоне 2006/07. Это было еще в эпоху доминирования Манчестер Юнайтед — в том чемпионате именно «Красные Дьяволы» заняли первое место. А Шеффилд вместе с Чарльтоном и Уотфордом отправился на понижение, заняв 18-е место и лишь по дополнительным показателям уступив ставшему 17-м Уигану. Причем в решающем поединке Юнайтед принимали Уиган на своем поле. Их устраивала и ничья, но они проиграли со счетом 1:2 и отправились в Чемпионшип. В конце прошлого сезона Шеффилд провел семь кряду матчей без поражений и одержал в них четыре победы. В каждом выигранном матче ему удавалось оставить собственные ворота на замке.

Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Ставки на матч:

Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Как играли между собой?

Борнмут и Шеффилд Юнайтед не играли друг с другом с сезона 2012/13. Тогда они выступали в Лиге 1 — третьем по силе дивизионе Англии, и Шеффилд выиграл оба матча — 5:3 дома и 1:0 на выезде. В целом он выиграл у Борнмута четыре последних матча в чемпионате страны с общим счетом 10:4.

>Забивает за игру

0

Борнмут — Шеффилд Юнайтед. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют ничью в этом матче и ставят на выигрыш Шеффилда с форой (+0.5). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). Высоко котируется победа Борнмута со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 8.00). Поставить на выигрыш Шеффилда с форой (+0.5) можно с котировкой 1.89.



Борнмут

Довольно странно видеть Борнмут не очевидным фаворитом этого поединка. «Вишенки» являются достаточно крепким середняком Английской Премьер-Лиги, обладают весьма боевым составом, и в этом сезоне Борнмут, уверен, будет бороться за место в первом десятке. В прошлом сезоне «вишенки», кстати, достаточно неплохо играли на своем поле — в 19-ти поединках домашнего формата команда смогла победить 8 раз — 10-ый результат в лиге, у многих топ-команд показатели были немногим лучше. Как ни странно, но Борнмут провалил все 4 поединка с Шеффилдом — все 4 Борнмут проиграл, но, правда, последний раз «вишенки» играли с этим соперником в 2013 году. Думаю, что нынешнее первенство Борнмут начнет ударно и сможет набрать три очка в стартовом туре…

Шеффилд Юнайтед

Шеффилд в прошедшем сезоне Чемпионшипа занял вторую строчку, на 5 баллов отстав от Норвича и на 6 очков перегнав ближайшего преследователя в лице Лидса Бьелсы. Однако, стоит признать, что уровень команд сейчас различается достаточно серьезно — Борнмут борется за место в топ-10 АПЛ, в то время как Шеффилд лишь второй в Чемпионшипе. Да, со временем гости, наверняка, смогут освоиться в новом, более сильном, чемпионате, однако не сразу уж точно, в первом туре у Шеффилда могут, что называется, «задрожать коленки»…

Прогноз

Как мне кажется, в этом матче вполне можно заиграть победу хозяев поля. Шеффилд смог пробиться в элиту, но сразу показать лучшие результаты вряд ли у гостей удастся, нужно время на адаптацию к совершенно новому темпу игру. Поставлю на победу более мастеровитого и опытного Борнмута!