Прогноз, ставки и коэффициенты Мордовия — Балтика (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Мордовия — Балтика

Саранская “Мордовия” и калининградская “Балтика” — в чем-то антиподы. Первая — команда-качели, или, если угодно, лифт: 2016-й год “красно-бело-синие” начинали в элите, а уже 2017-й заканчивали в ПФЛ. Зато нынешний клуб Евгения Калешина — просто-таки образец стабильности: команда обретается в пердиве уже 16 лет кряду, иногда составляя конкуренцию в борьбе за высокие места, но изредка и падая на опасную глубину. Вот как сейчас: седьмой тур “Балтика” встречает на самом дне, проиграв все домашние встречи, и лишь в Воронеже сумев разжиться очками.

Ориентировочные составы на матч Мордовия — Балтика

“Мордовия” (4-4-2): Шебанов — Климов, Ятченко, Теняев, Хрипков — Адаев, Орлов, Буранов, Джумаев — В. Сергеев, Базелюк

Не сыграют: Смирнов

“Балтика” (4-4-2): Помазан — Кузьмин, Плопа, Наилсон, Тишкин — Макарчук, Глушков, Чочиев, Альшин — Маркин, Кисиль

Не сыграют: Овсиенко, Маклаков, Жиронкин

Прогноз на матч Мордовия — Балтика

“Мордовия” этим летом показывает результаты записного середняка: после двух минимальных поражений пошла серия из трех туров, где подопечным Мустафина удавалось заносить в очки копилку, пока эту условную идиллию не оборвал “Факел”. Впрочем, у “балтийцев” дела еще хуже: проиграны 5 матчей из 6-ти, забито всего три мяча (меньше только у “Чайки”), да и то два из них — в игре с уже упомянутым “огнеопасным” соперником. Так или иначе, плотность в таблице сумасшедшая: 13-е место от последнего отделяют всего два зачетных пункта.

Саранцы успешнее играют дома: тут были и единственная победа (над “Спартаком-2”), и ничья с неуступчивой “Чайкой”. Вдобавок у гостей нешуточные проблемы с составом. Наш прогноз: хозяева с форой (0) за коэффициент 1.90.

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Мордовия

Саранская команда, равно как и ее соперник, пока не может найти своей игры в ФНЛ, а потому клуб не показывает своей игры. За семь туров, проведенных саранским коллективом во втором по значимости дивизионе России одержана только одна победа, и добыта она была над второй спартаковской командой (1:0). По ходу сезона хозяева успели также набрать очки в очных встречах с «Торпедо» (2:2) и «Чайкой» (0:0), а также проиграли «Нефтехимику» (0:1), «Шиннику» (0:1) и в последнем туре в Воронеже «Факелу» (1:2). Такие результаты позволяют команде держаться на 14-й строчке и опережать идущих в зоне вылета соперников только благодаря дополнительным показателям. Если в ближайшее время клубу не удастся наладить свою игру, то в нынешнем чемпионате его ждет слишком печальная судьба, которая обозначит вылет команды в ПФЛ.

Балтика

«Балтика» в нынешнем сезоне не показывает той игры, которую от нее ждут болельщики. Команда, входящая в расширенный список претендентов на выход в Премьер-Лигу, вновь стартовала в ФНЛ с неудачной трехматчевой серии из одних только поражений. Команда умудрилась уступить «Спартаку-2″ (0:1), «Торпедо» (0:2) и «Чайке» (0:1), не забив ни одного гола. Слегка разбавила негативное влияние неудач выездная победа в Воронеже над «Факелом», которая, впрочем, показала, что являлась, скорее, случайностью, нежели чем-то другим. В двух последующих матчах калининградскому коллективу было не суждено набрать очков. Команда уступила «Чертаново» (1:2) и «СКА-Хабаровску» (0:2). По итогам 6-ти сыгранных туров в лучшей лиге мира «Балтика» идет на последнем месте, наступая на те же грабли, что и в прошлом сезоне.

Прогноз

Статистика и цифры:

— В трех последних матчах «Мордовии» и «Балтики» был зафиксирован счет 1:0;

— «Балтика» смогла одержать всего одну победу в 11-ти предыдущих матчах;

— В 5-ти предыдущих встречах «Мордовия» одержала лишь одну победу;

— «Балтика» забивала в 2-х из 6-ти матчей ФНЛ нынешнего сезона.

Ничью в этой встрече категорически не рекомендую брать, поскольку из 12 матчей, сыгранных командами в ФНЛ, лишь дважды бал зафиксирован мирный исход. В последнее же время наиболее часто судьбу поединков между «Мордовией» и «Балтикой» решает один-единственный мяч, забитый кем-то из соперников. Последняя игра в Саранске завершилась минимальной победой «Мордовии». Советую взять страховочный вариант с нулевой форой в пользу хозяев, которые на старте сезона смотрятся чуть лучше своего соперника, находящегося пока на самом дне турнирной таблицы.

Мордовия — Балтика. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Мордовия — Балтика. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Матч 7 тура чемпионата России (ФНЛ) Мордовия — Балтика состоится в субботу 10 августа в 17:00 (МСК) на стадионе Старт. В этой игре букмекеры оценивают шансы соперников как примерно равные и ставят на ничейный результат. Мордовия после шести туров делит 13-е место с еще четырьмя клубами, набрав всего пять очков. В прошлую субботу она проиграла на выезде Факелу со счетом 1:2. Это было ее четвертое поражение за семь последних матчей в чемпионате при одной победе и паре ничейных результатов. На своем поле саранский клуб играет лучше и проиграл только один матч из семи последних, по три раза победив и сыграв вничью. Причем за эти семь поединков Мордовия пропустила лишь два гола и пять раз оставляла собственные ворота в неприкосновенности. Стоит добавить, что всего в двух из девяти предыдущих домашних матчей Мордовии в чемпионате ФНЛ забивалось больше одного гола и ни разу не забивалось больше двух голов.

Балтика — это аутсайдер турнира. Она занимает последнее место с тремя набранными очками. В прошлые выходные калининградская команда потерпела очередное поражение, уступив со счетом 0:2 СКА-Хабаровску. Это был второй подряд проигрыш Балтики. А выиграла она всего 2 из 15 предыдущих матчей, проиграв девять раз. В гостях ей удалось выиграть только 1 из 14 предыдущих матчей при четырех ничейных исходах и девяти поражениях. А в шести из девяти последних встреч на выезде Балтика не забивала ни одного гола. В прошлом сезоне Мордовия и Балтика обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0. В целом в последние годы в этом противостоянии было равенство: из 12 предыдущих матчей каждая команда выиграла по пять и еще дважды они играли вничью. Стоит отметить, что в шести из десяти последних матчей между Мордовией и Балтикой забивалось не более одного мяча. В предстоящей игре специалисты сайта считают недооцененными шансы саранского клуба и ставят на победу хозяев с форой (0).

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Мордовия — Балтика:

Победа Мордовии — 2.67, ничья — 2.91, победа Балтики — 2.66.

Мордовия — Балтика. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 7 тур, 10 августа):

Победа Мордовии с форой (0). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 6.50). Поставить на выигрыш Мордовии с форой (0) можно с котировкой 1.92.

«Мордовия» — «Балтика». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. ФНЛ. 7-й тур.

«Мордовия» (Саранск) – «Балтика» (Калининград).

Стадион: «Старт», Саранск. 10.08.2019. 17:00 (МСК).

Матч команд нижней части турнирной таблицы, где после неудачного старта каждое очко на вес золота.

Форма «Мордовии»

Перед стартом минувшего сезона «Мордовию» называли одним из главных претендентов на повышение в классе, но в итоге команда финишировала лишь 12-й, а одно время даже претендовала на вылет. Не заладился старт у нее и в нынешнем чемпионате – в 6 играх коллектив из Саранска набрал 5 очков, и только по дополнительным показателям опережает команды из зоны вылета.

Команда играет в закрытый футбол с оглядкой на свои ворота. Более одного мяча в домашних матчах «Мордовии» зрители еще не видели в нынешнем сезоне. Всего в среднем в поединках с участием саранского коллектива забивается менее двух голов за матч, что не сулит результативного футбола в этой встрече.

Форма «Балтики»

Еще хуже дела у «Балтики», которую явно никто не записывал в аутсайдеры чемпионата, но факт налицо – клуб из Калининграда после 6 сыгранных туров замыкает турнирную таблицу с одной победой в активе. На счету команды всего 3 забитых мяча.

Похоже, что калининрадцев, как и в минувшем сезоне, ждет борьба за выживание. Но теперь не факт, что они выйдут из нее победителями.

История встреч «Мордовии» и «Балтики»

Команды сыграли между собой в общей сложности 12 матчей в рамках ФНЛ. Кто из них лучше они пока так и не выяснили, одержав по 5 побед. Еще 2 матча завершились вничью. В прошлом сезоне команды обменялись минимальными победами на своих полях.

Интересные факты о матче «Мордовия» – «Балтика»

В 6 из 7 последних очных встречах в ФНЛ сыграла ставка «обе забьют – нет»;

В 6 из 7 последних очных встречах команды забивали не более двух голов.

Ставки и прогнозы на матч «Мордовия» – «Балтика»

Данный матч это тот случай, когда можно рискнуть и поставить на тотал меньше 1,5. Последние 3 очных матча заканчивались со счетом 1:0 в пользу той или иной команды, да и на старте нынешнего сезона они забили всего 7 мячей на двоих. БК «