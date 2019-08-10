Прогноз редакции на матч Чарльтон Атлетик — Сток Сити

Прогноз, ставки и коэффициенты Чарльтон — Сток Сити (10.08.19)

Чарльтон — Сток Сити. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Чемпионшип) (10.08.2019)

Чарльтон — Сток Сити. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Д-2) (10.08.2019)

Чарльтон — Сток Сити. Прогноз на матч английского Чемпионшипа (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии (Д-2) Чарльтон — Сток Сити, который состоится на стадионе Вэлли в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).

Чарльтон — Сток Сити. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры отдают предпочтение гостям, но оценивают их шансы на победу ниже 50%. То есть Сток Сити скорее потеряет очки, чем победит. В прошлом сезоне он занял весьма скромное 16-е место в чемпионате второго дивизиона. А этот розыгрыш турнира начал с домашнего поражения от КПР со счетом 1:2 — единственный гол в составе «Гончаров» забил Сэм Клукас при счете 0-2. Безвыигрышная серия Сток Сити насчитывает уже семь матчей — четыре ничьи и три поражения. А выиграл он всего 2 из 19 предыдущих поединков в чемпионате. На выезде Сток выиграл лишь раз за 15 последних встреч при девяти ничейных результатах и пяти поражениях. В девяти матчах на данном отрезке он не забивал ни одного гола и только в двух поединках Стоку удавалось забить по два мяча.

Чарльтон в прошлом сезоне играл в Лиге 1 и занял там третье место. В Чемпионшип он пробился через плей-офф, вернувшись в дивизион после трехлетнего отсутствия. В первом туре Чарльтон обыграл на выезде Блэкберн со счетом 2:1. Это была его шестая победа за семь последних официальных поединков. Кстати, уже 12 матчей кряду он не играет вничью — десять побед и два поражения. На своем поле Чарльтон проиграл только 1 из 15 предыдущих матчей, одержав 11 побед и трижды сыграв вничью.

Чарльтон — Сток Сити. Ставки на матч:

Чарльтон — Сток Сити. Как играли между собой?

В последний раз Чарльтон и Сток Сити играли друг с другом в сезоне 2007/08, когда обменялись домашними победами в Чемпионшипе. В целом только 2 из 12 предыдущих матчей этого противостояния завершились победой команды, игравшей на выезде, при восьми победах хозяев и паре ничейных результатов. Отдельно стоит сказать, что в 9 из 11 предыдущих их поединков друг с другом забивалось нечетное количество голов.

>Забивает за игру

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Чарльтон — Сток Сити. Ставки на матч:

Эксперты сайта считают, что шансы Чарльтона в этой игре недооценены и он может одержать победу. В данном случае выгодной будет ставка на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Сток Сити со счетом 1:0 (коэффициент 7.00). Поставить на выигрыш Чарльтона с форой (0) можно с котировкой 2.515.



Прогноз редакции на матч Чарльтон Атлетик — Сток Сити

“Чарльтон Атлетик”, великомученики, которые познали, что такое Лига 1, вернулись в чемпионшип, чтобы править. Шутка. Но, начало положено в виде победы на выезде над “Блэкберном” со счетом 2:1. “Сток Сити”, который проходит ощищение после стольких успешных сезонов и, надо сказать, что старт нового чемпионата “гончары” смазали до нельзя, проиграв “КПР” перед своими болельщиками. Батленд, как ты мог?

Ориентировочные составы на матч Чарльтон — Сток Сити:

“Чарльтон” (3-5-1-1): Филлипс — Сарр, Пирс, Локкер — Пуррингтон, Пратли, Форстер-Каскей, Лапсли, Дийкстеед — Уильямс — Тэйлор.

Не сыграют: Анике, Пейдж.

“Сток Сити” (4-1-2-1-2): Батленд — Маклин, Коллинз, Батт, Смит — Клукас — Пауэлл, Кузинс — Аллен — Афобе, Воукс.

Не сыграют: Шоукросс.

Прогноз на матч Чарльтон Атлетик — Сток Сити:

У “Чарльтона”, по местным меркам, довольно интересный состав, который может дать шума, как в лице в целом, так и в частности в матче со “Сток Сити”. Хозяева соскучились по большим “зарубам”. Футболистам из Сток-он-Трента будет совсем непросто, а нам видится такой вариант. Наш вариант ставки немного рискован, но коэффициент себя оправдывает по-полной: “Чарльтон” с форой 0 — 2.37.