«Динамо Москва» — «Зенит». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Динамо Москва — Зенит 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Оба клуба подходят к очному противостоянию после ничейных результатов в прошлом туре. Но если «Зенит» героически отыгрался, в добавленное время вырвав ничью в игре с «Краснодаром», то динамовцы около часа играя в большинстве не смогли одолеть «Спартак». В этой встрече букмекеры отдают небольшое преимущество действующему чемпиону России. Коэффициент на победу питерцев расположился в районе 2,3, в то время как на москвичей он составляет порядка 3,1.

Статистика для ставок

Команды зачастую не радуют результативностью в матчах между собой. Так, в 4 из 5 последних личных встреч на поле «Динамо» забивалось не более 2 мячей. Поставить на то, что и в предстоящей игре будет меньше 3 голов, можно за кэф примерно 1,6.

В 6 предыдущих очных противостояниях в РПЛ 1-й тайм неизменно завершался вничью. Котировки на то, что и в этой встрече стартовые 45 минут закончатся без победителя, составляют около 2. Кроме того, в 5 последних матчах дебютный тайм завершался с одинаковым счётом 0:0. Коэффициент на этот исход находится в районе 2,4.

В 3 из 4 последних личных встреч не было пенальти. Кэф на то, что и в предстоящей игре обойдётся без одиннадцатиметровых, располагается на отметке около 1,4.

Ставки на игроков

Нападающий гостей Артём Дзюба забил уже 3 мяча в этом сезоне, также зенитовец поражал ворота соперника и в последнем очном противостоянии. Учитывая эту статистику, можно поставить на гол Дзюбы и в предстоящем матче. Коэффициент на это событие составляет порядка 2,3.

Прогноз редакции на матч Динамо — Зенит

Смотреть за потугами «Динамо» нет никаких сил. Команда Дмитрия Хохлова играет без какого-то внятного рисунка. Команду волнуют только три очка и совсем неважно, как они будут добыты. Не помогает даже игра в большинстве и какое-то запредельное количество ударов от Панченко. Может, матч с чемпионом способен перевернуть сезон? В прошлый раз получилось.

Ориентировочные составы на матч «Динамо» — «Зенит»:

«Динамо» (4-5-1): Шунин – Паршивлюк, Рыков, Шуньич, Рауш – Юсупов, Каборе, Панченко, Шиманьски, Жоаозиньо — Шейдаев

Не сыграют: —

«Зенит» (4-4-2): Лунев – Жирков, Иванович, Ракицкий, Дуглас – Оздоев, Барриос, Сутормин, Дриусси – Дзюба, Азмун

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Динамо» — «Зенит»

В этой встрече «Динамо» может предложить только страсть, желание и горящие глаза. Ни тактически, ни технически, ни физически москвичи не превосходят чемпиона. «Динамо» утопает в болоте, и только знаковая победа способно как-то встряхнуть коллектив.

«Зенит» сегодня – это команда абсолютно другого уровня. Здесь очевиден костяк, понятны лидеры и есть конкретный план на игру. Беззубой атаке «Динамо» будет очень сложно пройти сыгранную связку центральных защитников Питера, к тому же перед ними зверствует «пес» Барриос. А Дзюба с Азмуном свой шанс за 90 минут точно найдут. Наш прогноз – победа «Зенита» за 2,1.

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Динамо — Зенит. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (10.08.2019)

Динамо — Зенит. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (10.08.2019)

Динамо — Зенит. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 5 тура чемпионата России Динамо — Зенит, который состоится на стадионе ВТБ-Арена в субботу 10 августа, начало в 19:00 (МСК).

Динамо — Зенит. Кто фаворит матча?

Это центральный матч очередного тура чемпионата России и фаворитом в нем считается Зенит, хотя букмекеры и оценивают вероятность его победы ниже 50%. В активе клуба из Санкт-Петербурга десять очков и он занимает первое место в таблице Премьер-лиги, на один балл опережая ЦСКА. В прошлом туре подопечные Сергея Семака сыграли вничью 1:1 дома с Краснодаром. Зенит пропустил первым, но отыгрался в компенсированное время — отличился Артем Дзюба. Кстати, это был самый посещаемый матч текущего розыгрыша чемпионата России — он собрал 54 тысячи зрителей. Ничья с Краснодаром прервала четырехматчевую победную серию Зенита. В то же время он уже пять поединков кряду не проигрывает в Премьер-лиге. А из 17 предыдущих матчей в чемпионате страны питерцы проиграли только один. На выезде Зенит выиграл половину из восьми последних матчей в Премьер-лиге и уступил лишь раз.

Динамо в четырех стартовых матчах набрало пять очков и сейчас делит десятое место со Спартаком. В прошлом туре Бело-голубые как раз играли с Красно-белыми и эта встреча завершилась нулевой ничьей. Это была седьмая ничья подопечных Дмитрия Хохлова за девять последних матчей в чемпионате. А выиграли они лишь 2 из 16 предыдущих поединков в Премьер-лиге, девять раз сыграв вничью и пять раз проиграв. На своем поле Динамо выиграло только два из девяти предыдущих матчей, потерпев три поражения и еще в четырех встречах сыграв вничью. В пяти из девяти этих встреч ему не удавалось забить ни одного гола.

Динамо — Зенит. Ставки на матч:

Динамо — Зенит. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Зенит и Динамо обменялись домашними победами без пропущенных голов. В частности, москвичи выиграли на своем поле со счетом 1:0. Это их единственная победа над Зенитом за восемь последних матчей противостояния при шести поражениях и одной ничьей. У себя дома Динамо выиграло только два из девяти предыдущих матчей против Зенита, трижды сыграв вничью и четыре раза проиграв. Стоит добавить, что только в 4 из 12 предыдущих матчей между Динамо и Зенитом забивали одновременно обе команды.

>Забивает за игру

1.75

Динамо — Зенит. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Зенита и ставят на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Зенита 1:0 (коэффициент 6.50). Сделать ставку на выигрыш гостей с нулевой форой можно с котировкой 1.65.

«Динамо Москва» — «Зенит». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат России

Мой прогноз

«Зенит» еще не проигрывал в этом сезоне, но в состоянии ли «Динамо» 10 августа прервать эту серию – ответит наш прогноз. Будет ли сенсация?

Динамо М

«Динамо» перед новым сезоном серьезно усилило свой состав в попытке добиться большего, чем 12-е место по итогам прошлого чемпионата. Тем не менее, в двух стартовых матчах с «Арсеналом» (1:1) и «Рубином» (0:1) команда Дмитрия Хохлова сумела взять всего один балл, при том, что с казанцами большую часть встречи играла в большинстве.

Прогноз на матч «Динамо» – «Зенит» (10.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 5-й тур.

«Динамо» – «Зенит»

Стадион: «ВТБ Арена» (Москва, Россия)

10.08.2019. 19:00 МСК.

«Динамо» и «Зенит» – два лучших клуба лиги по игре в обороне после четырёх туров. Значит ли это, что очное противостояние соперников не порадует любителей футбола результативным исходом? Мы считаем, проблем с забитыми мячами не будет!

«Динамо»: с обороной – всё хорошо, с атакой – всё плохо

Московское «Динамо» вступило в новый сезон с большими ожиданиями и серьёзными амбициями, однако на деле всё оказалось не так просто. Уже в первом туре подопечные Дмитрия Хохлова с трудом спасли ничью в Туле (1:1), а в матче официального открытия домашнего стадиона в большинстве потерпели позорное поражение от «Рубина» (0:1). Казалось, что победа над «Уралом» (2:0) добавит «бело-голубым» уверенности в собственных силах, однако уже в следующем поединке игроки «Динамо» вновь играли больше тайма в большинстве, но так и не смогли забить «Спартаку» (0:0). Параллельно с неудачами в чемпионате руководство клуба старается усилить состав: уже успел дебютировать за москвичей Клинтон Н’Жие, а также на подходе трансферы Романа Нойштедтера и Максимилиана Филиппа.

«Зенит»: чемпион продолжает идти без поражений

Календарь нового сезона РПЛ оказался весьма доброжелателен к действующему чемпиону России. Игра с новичком элитного дивизиона «Тамбовом», а также встречи с «друзьями» из Сочи и Оренбурга принесли подопечным Сергея Семака ожидаемые три победы. Настоящее испытание для «сине-бело-голубых» состоялось лишь в минувшем туре, когда в Санкт-Петербург приехал «Краснодар». Долгое время команды не торопили развитие событие, хозяева владели некоторым преимуществом, однако автогол Дугласа на 80-й минуте едва не привёл к поражению «Зенита», но Артём Дзюба смог сравнять счёт уже в компенсированное время – 1:1. Невский клуб продолжает лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на один балл.

История личных встреч между «Динамо» и «Зенитом»

В рамках российской Премьер-Лиги команды провели между собой 46 очных встреч. На счету московского клуба десять побед, петербургский коллектив был сильнее в 22 поединках, а ещё 14 раз была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей также на стороне «сине-бело-голубых» – 61:44. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала сильнее были игроки «Динамо» – 1:0, а затем победу отпраздновали футболисты «Зенита» – 2:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

В последние годы «Динамо» и «Зенит» проводят между собой не самые результативные встречи, однако предстоящее противостояние имеет все шансы порадовать забитыми мячами. В прошлом туре подопечные Сергея Семака провели принципиальный поединок против «Краснодара», после которого можно выдохнуть. «Бело-голубые» также провели напряженное московское дерби, где смогли не проиграть. На своём поле коллектив Дмитрия Хохлова обязан будет играть в атаку, а нападение «Зенита» и вовсе опасно в любой игре. Как итог, напрашивается ставка на