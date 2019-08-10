Прогноз и ставки Вест Бромвич — Миллуол (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Вест Бромвич — Миллуолл

“Вест Бромвич Альбион” будет железным претендентом на плей-офф, а может, даже и больше, если будет стечение обстоятельств. Конечно, потери Рондона и Доусона и Родригеса не могут не сказаться на игре, но не зря же пригласили Славена Билича, который имеет опыт работы с командами АПЛ. “Миллуол”, по сути, как был аутсайдером лиги, так им и остается, хотя первый матч сезона команда выиграла у “Престона” дома 1:0.

Ориентировочные составы на матч Вест Бромвич Альбион — Миллуол:

“Вест Бромвич” (4-2-3-1): Джонстоун — Гиббс, Бартли, Аджайи, Фергюсон — Сауэрс, Ливермор — Эдвардс, Кровинович, Филлипс — Зохоре.

Не сыграют: Хегази

“Миллуол” (4-4-1-1): Филдинг — М. Уоллас, Купер, Пирс, Ромео — Махони, Томпсон, Уильямс, Д. Уоллас — О’Брайан, Смит.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Вест Бромвич Альбион — Миллуол:

За хозяев в этом матче говорит подбор игроков, цели на сезон, болельщики, но не личные встречи: в последних пяти матчах “ВБА” только один раз обыграли “Миллуол” и разок скатали ничью. Возможно, гости что-то покажут Биличу, но его подопечные знают себе цену и цену побед. Берем уверенно несколько голов от “дроздов”. Например, последний раз они обыграли “Миллуол” дома со счетом 2:0. Есть предложение поставить на ИТ1Б 1.5 с коэффициентом — 1.88.

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Вест Бромвич — Миллуолл. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Чемпионшип) (10.08.2019)

Вест Бромвич — Миллуолл. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Д-2) (10.08.2019)

Вест Бромвич — Миллуолл. Прогноз на матч английского Чемпионшипа (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии (Д-2) Вест Бромвич — Миллуолл, который состоится на стадионе Хоуторнс в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).

Вест Бромвич — Миллуолл. Кто фаворит матча?

В одном из матчей второго тура чемпионата Чемпионшипа Вест Бромвич примет на своем поле Миллуолл. Букмекеры ставят на победу хозяев и оценили вероятность такого исхода выше 50%. В прошлом сезоне Вест Бромвич занял четвертое место в итоговой турнирной таблице чемпионата и играл в плей-офф, но не смог пробиться в Премьер-лигу. В первом туре текущего розыгрыша первенства страны он обыграл на выезде Ноттингем со счетом 2:1, хотя пропустил первым. С учетом прошлого сезона Вест Бром проиграл только два из восьми предыдущих матчей в Чемпионшипе, включая плей-офф, одержав пять побед и один раз сыграв вничью. А у себя дома он выиграл шесть встреч кряду и не проигрывает в семи последних поединках. Стоит добавить, что в четырех из шести последних матчей на своем поле Вест Бромвич забивал не менее трех голов.

Миллуолл в прошлом сезоне боролся за выживание и занял 21-е место в четырех баллах от зоны вылета. В первом туре нового чемпионата он принимал на своем поле Престон и одержал победу с минимальным счетом 1:0. Это позволило столичному клубу прервать семиматачевую безвыигрышную серию, в ходе которой он четыре раза играл вничью и трижды проигрывал. В то же время уже восемь матчей подряд Миллуолл не может забить больше одного гола, а в половине поединков он не забивал вовсе. На выезде лондонская команда проиграла три из четырех последних матчей в Чемпионшипе, а выиграла всего один раз за семь предыдущих встреч.

Вест Бромвич — Миллуолл. Ставки на матч:

Вест Бромвич — Миллуолл. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Вест Бромвич и Миллуолл обменялись домашними победами с одинаковым счетом 2:0. В целом только 1 из 12 предыдущих матчей этого противостояния завершился победой команды, игравшей на чужом поле, а в восьми встречах побеждали хозяева. Результативность матчей, как правило, невысокая. Так, в шести из семи последних встреч между Вест Бромвичем и Миллуоллом забивалось не более двух голов. Кроме того, в пяти из семи последних поединков минимум одна команда не забивала.

>Забивает за игру

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Вест Бромвич — Миллуолл. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Вест Бромвича и ставят на тотал меньше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). На втором месте по популярности победа Вест Бромвича 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на тотал меньше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.95.