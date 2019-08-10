«Армавир» — «Чайка». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Армавир — Чайка

Два представителя российского Юга в очном противостоянии постараются добыть — каждый для себя — вторую победу в сезоне и отодвинуться подальше от традиционно обширной зоны вылета. “Армавир” стартовал бодро, с победы в краевом дерби, но в дальнейшем сумел разжиться всего двумя зачетными пунктами. Ну а сенсационная “Чайка” — просто воплощенный парадокс. Какая еще команда, забившая к седьмому туру один гол, могла бы идти в середине таблицы, имея за плечами победу при всего лишь двух поражениях? Да, команда Дмитрия Воецкого отлично умеет стоять на ноль. Особенно в гостях.

Ориентировочные составы на матч Армавир — Чайка

“Армавир” (4-4-2): Руденок — Кутин, Концедалов, Хайруллов, Тен — Безлихотнов, Замалиев, Гурфов, Поляков — Калмыков, Рзаев

Не сыграют: —

“Чайка” (4-4-2): Арапов — Дубовой, Вяткин, Бычков, Демченко — Безденежных, Карташов, Текучев, Коржунов — Белоус, Подбельцев

Не сыграют: Шаров

Прогноз на матч Армавир — Чайка

“Лисы” забили всего полдесятка голов, но, как ни странно, в их составе — один из лучших бомбардиров первенства — 4 точных удара из пяти на счету Калмыкова. Вот оборона частенько не выглядит идеально: что в Томске, что дома с “Нефтехимиком”, что в Москве. Правда, за игру с “Торпедо” южане, даром что уступили, могут себя похвалить.

Исторический первый (и пока единственный) гол “Чайки” в ФНЛ на счету Подбельцева — он принес безвестному коллективу из Песчанокопского полновесные три очка. Кстати говоря, в трех выездных матчах абсолютный новичок дивизиона имеет разницу 1:0, зато дома набрал лишь очко, дважды уступив. Вариант с тоталом меньше (2) выглядит предельно логичным, а “Париматч” предлагает на такую ставку коэффициент 1.78.

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Армавир — Чайка. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Армавир — Чайка. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Матч 7 тура чемпионата России (ФНЛ) Армавир — Чайка состоится в субботу 10 августа в 19:00 (МСК) на стадионе Юность. В двух сильнейших дивизионах России мало клубов, которые представляли бы не центры своих регионов. В Премьер-лиге это Сочи, а в ФНЛ — Нефтехимик, Армавир и Чайка (плюс, в определенной степени, Химки). Последние две команды сыграют друг с другом в ближайшие выходные в рамках седьмого тура чемпионата ФНЛ. Букмекеры в этой встрече отдают предпочтение Армавиру. Сейчас у него пять набранных очков и он делит с четырьмя другими клубами 13-е место. В прошлые выходные Армавир проиграл на выезде Торпедо со счетом 1:2. Его безвыигрышная серия насчитывает теперь пять матчей, принесших ему всего два очка. Причем за эти пять матчей он проиграл столько же раз, сколько за 18 поединков в ФНЛ перед этим. На своем поле представитель Краснодарского края выиграл четыре из семи предыдущих матчей, уступив всего два раза. Перед этим он выиграл лишь 2 из 15 поединков в родных стенах.

Чайка — это дебютант ФНЛ. Она представляет Ростовскую область — село Песчанокопское. При этом домашние матчи проводит в Ростове-на-Дону. В настоящий момент у нее в активе шесть очков и она занимает 12-е место. В прошлую субботу Чайка сыграла вничью 0:0 дома с Нижним Новгородом. Это была ее вторая подряд нулевая ничья. В третий раз подряд Чайка не победила и не забила. В целом в этом сезоне она поразила цель лишь раз — меньше всех, но тот гол в ворота Балтики принес ей три очка. Кстати, победа была гостевой. И в целом в этом сезоне на чужом поле Чайка еще не проигрывала — одна победа со счетом 1:0 и две нулевые ничьи. Это единственная команда, которая не пропустила ни одного мяча на чужом поле. Армавир и Чайка уже играли друг с другом — в чемпионате ПФЛ они провели четыре матча и одержали по одной победе, тогда как еще в двух поединках фиксировалась ничья. А в августе прошлого года Чайка выиграла у Армавира в Кубке России со счетом 2:0. В предстоящем матче эксперты сайта ставят на ничью и прогнозируют низкую результативность — вряд ли будет забито больше двух мячей. Не исключено, что голов в этом матче не будет вовсе.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Армавир — Чайка:

Победа Армавира — 2.27, ничья — 2.95, победа Чайки — 3.20.

Армавир — Чайка. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 7 тур, 10 августа):

Ничья в матче; тотал меньше 2 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.00). Высоко котируется победа Армавира 1:0 (коэффициент 5.80). Ставки на тотал меньше 2 голов принимаются с коэффициентом 1.87.

Армавир — Чайка 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Армавир» подходит к матчу на 14-м месте имея в своей копилке 5 очков. Новичок ФНЛ «Чайка» располагается на 12-й строчке с 6 очками в активе. Фаворитом матча букмекеры считают хозяев. Поставить на победу подопечных Арсена Папикяна можно с кэфом порядка 2,3. Котировки на победу гостей находятся в районе 3,3.

Статистика для ставок

Из 3 последних матчей в ФНЛ два «Армавир» завершал вничью. Клуб из Песчанокопского завершил ничьей 2 последних игры. В этой ситуации интересно выглядит пари на ничью с коэффициентом около 3,1.

Хозяева этой встречи 2 из 3 последних матча в ФНЛ заканчивали 1-й тайм вничью. В 5 из 6 последних матчей «Чайки» в чемпионате после стартовых 45 минут счёт был также ничейным. Поставить на ничью в первой сорокапятиминутке можно с кэфом порядка 1,9.

Ставки на игроков

Нападающий хозяев Амур Калмыков забил 4 гола в 6 матчах. Почему бы не поставить на продолжение его результативных успехов и в этой игре?

Армавир

Армавир в прошлом сезоне тонул-тонул, но так и не утонул — Армавир каким-то чудом смог вытащить себя со дна по ходу прошлого первенства, однако и в нынешнем сезоне старт у хозяев получился просто ужасным — сейчас Армавир идет на 16-ой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе всего лишь 5 очков после 6-ти туров. Однако в плане результативности у хозяев все не так плохо — в среднем за матч с участием Армавира забивается по 2.3 гола, а тотал больше 1.5 был пробит во всех шести матчах нынешнего чемпионата. Понятное дело, что сейчас команде очень нужны очки, и на правах хозяина Армавир с первых же минут должен начать давить своего соперника по всем направлениям. Уверен, хозяева смогут заставить Чайку сыграть в качельный футбол, так как коллектив из Песчанокопского тоже не просто так приехал…

Чайка Песчанокопское

Чайка — новичок ФНЛ ,однако старт у команды получается достаточно неплохим — на данный момент гости расположились на 12-ой строчке, имея в активе 6 очков после 6-ти туров. Но, стоит отметить тот факт, что футбол Чайки никак нельзя назвать веселым — в среднем по 0.7 гола на матч, а тотал больше 1.5 пробивался в поединках с участием Чайки всего лишь один раз. Однако сегодня у команды есть реальные шанс на очки, к тому же, на контратаках коллектив из Песчанокопского действует достаточно неплохо, свой шанс гости найти в атаке должны, но вот отыграть на ноль будет очень тяжело, все-таки Армавир достаточно мастеровит и опытен, чтобы оставаться без гола на своем поле, уверен, матч получится результативным…

Прогноз

Как мне кажется, в этом поединке на двоих команды сообразят два мяча. И хозяевам, и гостям нужны очки, так что проигрывать никто не собирается, уверен, матч получится достаточно результативным (по меркам ФНЛ), Тотал больше 1.5!