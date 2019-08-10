Прогноз, ставки и коэффициенты Краснодар — Рубин (10.08.19)

Прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин» (10.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 5-й тур.

«Краснодар» – «Рубин»

Стадион: «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия)

Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)

10.08.2019. 19:00 МСК.

За последнюю неделю футболисты «Краснодара» провели два важнейших поединка против «Зенита» и «Порту». Хватит ли у подопечных Мурада Мусаева сил противостоять молодому и дерзкому «Рубину»? Мы считаем, что да!

Форма команды «Краснодар»

Начало нового сезона для «Краснодара» выдаётся чрезвычайно сложным. Уже в стартовом туре подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение от «Ахмата» – 0:1. Поединок в Уфе, когда южане смогли отыграться со счёта 0:2 и одержать победу 3:2, добавил «быкам» уверенности в своих силах, после чего они разгромили на своём поле ФК «Сочи» – 3:0. Однако уже в следующей игре им пришлось встречаться с действующим чемпионом страны «Зенитом», где «Краснодар» был не похож на себя, но всё же смог добыть ничью – 1:1. Ещё хуже выглядели южане в первом в своей истории матче Лиги Чемпионов против «Порту»: стартовые минуты полностью остались за соперником, затем «быки» смогли выровнять ход встречи, но пропустили совершенно ненужный мяч на 89-й минуте и максимально усложнили себе жизнь накануне ответного поединка.

Форма команды «Рубин»

«Рубин» – одно из самых приятных открытий начала текущего чемпионата. В межсезонье команду возглавил Роман Шаронов, и казалось, что он продолжит дело Курбана Бердыева, однако его подопечные играют в гораздо более яркий и атакующий футбол при весьма скромном подборе исполнителей. В первом туре казанцы смогли отобрать очки у вице-чемпиона страны «Локомотива» – 1:1, затем, играя в меньшинстве, вырвали победу у «Динамо» – 1:0, а в первом домашнем поединке сезона обыграли «Ахмат» – 1:0. Лишь в прошлом туре ЦСКА удалось прервать успешную серию «Рубина» (0:1), однако текущая восьмая строчка команды – достойный результат.

История личных встреч между «Краснодаром» и «Рубином»

В рамках российской Премьер-Лиги команды провели между собой 16 очных встреч. На счету южан 11 побед, трижды сильнее были казанцы, а ещё два поединка завершились вничью. Разница забитых мячей также на стороне «быков» – 22:13. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала победу отпраздновали футболисты «Рубина» – 2:1, а затем сильнее были игроки «Краснодара» – 1:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы на матч «Краснодар» – «Рубин»

«Краснодар» на данный момент переживает тяжелейший отрезок в чемпионате, предстоящий поединок станет для южан третьим на неделе, а впереди их ещё ожидает ответное противостояние с «Порту» в Лиге Чемпионов. Тем не менее, в межсезонье «быки» провели мощную трансферную кампанию, которая позволяет команде выступать сразу на двух фронтах. Тем более на фоне игр с «Зенитом» и «Порту» противостояние с «Рубином» должно даться команде Мурада Мусаева заметно проще. Учитывая, что «быки» исторически успешно играют с казанцами (11 побед в 16 междусобойчиках), напрашивается ставка на



«Краснодар» — «Рубин». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат России

Мой прогноз

«Краснодар» дома никогда не проигрывал «Рубину», но есть ли шансы у казанцев 10 августа покончить с этой серией – мы оценили такую вероятность в прогнозе. Каким получится матч?

Краснодар

«Краснодар» завоевал право сыграть в квалификации Лиги Чемпионов по итогам прошлого сезона и несколько дней назад дебютировал в турнире. Однако, прогнозов болельщиков команда Мурада Мусаева не оправдала и проиграла 0:1 «Порту», показав очень слабый футбол. В Премьер-лиге «быки» пока четвертые в таблице с отставанием в три балла от лидера «Зенита».

Краснодар — Рубин 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Оба клуба имеют в своём активе по 7 очков. «Краснодар» начал с поражения, а после этого выдал беспроигрышную серию из 3 матчей кряду. «Рубин», проиграв в прошлом туре, закончил свою серию из 3 игр без поражений. В этой встрече фаворитом считается клуб Мурада Мусаева, поставить на его победу можно примерно за 1,6, в то время как шансы на успех гостей оцениваются кэфом порядка 5,8.

Статистика для ставок

В 3 последних личных встречах в РПЛ в Краснодаре до перерыва ни разу не забивалось больше 1 гола. Котировки на то, что и в предстоящем поединке в стартовые 45 минут будет забито не более 1 мяча, составляют примерно 1,4.

Из 4 предыдущих очных противостояний в 3 забивали и хозяева, и гости. Учитывая эту статистику, стоит обратить внимание на ставку «Обе забьют – да» за коэффициент около 2,1.

В 3 из 4 последних личных матчей казанцы забивали. Поставить на гол гостей можно примерно за 1,7.

Ставки на игроков

Нападающий хозяев Иван Игнатьев забил уже 2 мяча в текущем сезоне, почему бы не заиграть пари на то, что и в предстоящей игре россиянину удастся отличиться? Кэф на его гол находится в районе 3,1.

Краснодар

Краснодар очень неплохо (по результатам) начал сезон в России — в первых четырёх турах команда Мурада Мусаева набрала семь очков (2 победы, 1 ничья и 1 поражение), при этом местами показывая неплохой футбол, а местами — не очень.

Например, игры против Зенита и Уфы должны вызывать подозрение — Уфа возила Краснодар после первого тайма, «быки» же свои мячи забивали во многом при помощи везения — грубая ошибка Тилля, срезка после неудачного кросса от Табидзе и гол очень низкой вероятности (дальняя дистанция) от Вильены принесли Краснодару победу в матче; хотя, будь игроки Уфы более классными и хорошо физически готовыми, Краснодару бы светило поражение.

В игре с Зенитом было полное доминирование Зенита: победа сине-бело-голубых по владению, по xG (1,69 — 0,18) и по xPTS (2,60 — 0,24). Эти цифры говорят нам о том, что Краснодару во встрече против Зенита повезло уж очень сильно, поэтому, хоть по результатам в Премьер-Лиге и всё у «быков» нормально, по игре к ним есть просто куча вопросов.

Рубин

Рубин многих порадовал в начале сезона, но недавно случилось первое поражение — от ЦСКА со счётом 0:1. Если смотреть на xG-статистику, то может показаться, что Рубину дико везёт, но это не совсем так: за пенальти (вне зависимости от того, будет ли он забит), даётся 0,7 xG — матч с Локомотивом, если вычесть 0,7 за пенальти, то получится ничья по xG в матче с Локомотивом; в матче с Динамо у Рубина было удаление, при этом Шаронов не стал раскрываться — куча моментов у ворот Рубина (и 2,52 xG за этот матч у Динамо), но и Рубин тоже создал немало (их xG за этот матч составляет 1,24) — матчи, где команды играют в неравных составах всегда тяжело оценивать, этот факт является одним из минусов xG-модели. Матч с Ахматом закончился вполне справедливо — победа и по счёту, и по xG (1,42 против 0,83), а игра против ЦСКА была ближе к ничьей — 1,01 — 0,78 в пользу ЦСКА.

Да, нужно отметить, что в период с 20 по 45 минуту ЦСКА доминировал и заслуженно забил, НО:

1. У Рубина были неплохие моменты со стандартов в первые 20 минут матча (Сорокин не попал по мячу по время подачи с углового — очень опасный момент);

2. Второй тайм — эра Рубина. Команда Шаронова создавала тонны моментов (и не все из них завершались ударом: вспомните прострел Могилевца на Подберёзкина), ЦСКА огрызался лишь изредка. Как итог — победа Рубина по xG во втором тайме — 0,39 против 0,08 — тотальное преимущество, которое, повторюсь, было растянуто на весь второй тайм.

Прогноз

Мне кажется, что букмекеры недооценили Рубин — команда неплохо смотрится, обладает тактической гибкостью, да и набрать 7 очков в играх против ЦСКА, Локомотива, Динамо и Ахмата — тяжёлая задача.

К Краснодару же у меня есть вопросы по качеству игры, да и матч с Порту должен стать очень энергозатратным. Но забивать дома Краснодар должен, класс игроков позволяет.

Пусть вас не смущает, что у Рубина за 4 тура ни разу не был пробит ТБ(2,5) — были проблемы с реализацией, причём и у самого Рубина, и у его соперников. Да и многие сходятся на том, что Рубин, Ростов и Краснодар — три самые атакующие команды этого сезона чемпионата России. Я эту точку зрения, которая доказана многими статистическими метриками, поддерживаю, поэтому мой прогноз — Обе Забьют: Да.

Краснодар — Рубин. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (10.08.2019)

Краснодар — Рубин. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (10.08.2019)

Краснодар — Рубин. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 5 тура чемпионата России Краснодар — Рубин, который состоится на стадионе Краснодар в субботу 10 августа, начало в 19:00 (МСК).

Краснодар — Рубин. Кто фаворит матча?

Фаворитом в этой игре является Краснодар, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. После четырех туров в активе «Быков» семь очков и они делят четвертое место с еще четырьмя клубами, в числе которых и Рубин. В прошлом туре Краснодар сыграл вничью 1:1 в гостях у действующего чемпиона России Зенита. Причем подопечные Мурада Мусаева вели 1-0, но пропустили ответный мяч в компенсированное время. Перед этим Краснодар одержал две подряд победы, забивая по три мяча — над Уфой и Сочи. С учетом прошлого сезона он проиграл всего один матч из десяти последних, одержав шесть побед и трижды сыграв вничью. А на своем поле краснодарцы выиграли три предыдущих матча с общим счетом 6:0.

Рубин в прошлое воскресенье проиграл дома ЦСКА с минимальным счетом 0:1. Перед этим он дважды побеждал с таким счетом — в матчах против Динамо и Ахмата. В этом сезоне он одержал больше побед, чем за 12 последних туров прошлого чемпионата. При этом у команды остаются проблемы с результативностью: с начала этого календарного года в 17 матчах чемпионата Рубин лишь раз забил больше одного мяча. На выезде подопечные Романа Шаронова выиграли всего один из девяти последних матчей и проиграли пять раз. В этих девяти поединках они забили пять голов и ни разу больше одного за игру.

Краснодар — Рубин. Ставки на матч:

Краснодар — Рубин. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Краснодар и Рубин обменялись домашними победами с разницей в один мяч. В частности, Краснодар выиграл на своем поле со счетом 1:0. В целом в этом противостоянии в последние годы преимущество было у «Быков», которые проиграли лишь 1 из 12 предыдущих матчей против Рубина, одержав девять побед и дважды сыграв вничью. У себя дома он и вовсе не проигрывал казанцам — семь побед и одна ничья. Стоит добавить, что в 9 из 13 последних поединков между ними забивалось менее трех голов.

>Забивает за игру

0.75

Краснодар — Рубин. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Краснодара в этой игре на фоне низкой результативности. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Краснодара со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 5.50 и 6.50 соответственно). Поставить на тотал меньше 2,5 голов предлагается с котировкой 1.77.