Прогноз Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм (10.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз редакции на матч Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм

Как же хорошо “Вюрцбургер” пропускает в начале сезона в третьей Бундеслиги. Только посмотрите: сыграно четыре матча, пропущено 12 мячей, а забито 7. Но, последние два матча “Вюрцбургер” стабильно проигрывает со счетом 3:0. Интересно, сможет ли что-то “красноштанники” противопоставить крепкому середняку Бундеслиги. Матч скоро все покажет.

Ориентировочные составы на матч “ Вюрцбургер ” — “Хоффенхайм”:

“Вюрцбургер” (4-3-3): Верстаппен – Хажтик, Квадво, Счвеерс,Шуппан – Зулциак, Кауфманн, Зонтхацймер – Бауманн, Вренези, Пфайфер.

Не сыграют:

“Хоффенхайм” (3-4-1-2) Вацлик – Эскудеро, Каррису, Кьер, Навас – Гудель, Хордан – Окампос,Банега, Эль-Хаддади – Де Йонг

Не сыграют:

Прогноз на матч “ Вюрцбургер ” — “Хоффенхайм”:

“Хоффенхайм” провел уже шесть товарищеских матчей против известных клубов Европы. Выиграть за все эти матчи удалось только у “Регенсбурга”, все остальные матчи заканчивались либо ничейным результатом, либо поражением.

В кубке Германии “Хоффенхайм” не будет расслабляться это точно. Чтобы грамотно стартовать в Бундеслиги, нужно быть хорошо подготовленным и как раз размяться, отработать домашние заготовки, можно с таким клубом как “Вюрцбургер”. Люлой состав гостей в силах одолеть основу “красноштанников”, поэтому тут без вариантов, победа будет за гостями. Ну а так, как коэффициент небольшой, мы поставим на обе забьют за 1,71

Сделать ставку без риска

Повторить





Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (10.08.2019)

Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (10.08.2019)

Матч 1-го раунда Кубка Германии Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм состоится в субботу 10 августа в 19:30 (МСК) на стадионе Флайераларм Арена.

В этой игре букмекеры явным фаворитом считают Хоффенхайм, прогнозируя его победу с разницей не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне он занял девятое место в чемпионате Германии и не смог попасть в Еврокубки. В национальном Кубке Хоффенхайм год назад стартовал с крупной победы над Кайзерслаутерном со счетом 6:1, но затем проиграл на выезде Лейпцигу со счетом 0:2. Вообще, за четыре последних розыгрыша турнира Хоффенхайм одержал лишь три победы и ни разу больше одной за турнир. В 2015 году он и вовсе вылетел в первом же раунде, уступив на выезде Мюнхену-1860 со счетом 0:2.

Вюрцбургер — это команда из третьей Бундеслиги. В прошлом сезоне он занял там пятое место. А в этом футбольном году за четыре проведенных матча набрал лишь три очка и потерпел три кряду поражения с общим счетом 4:11. В том числе в прошлую пятницу Вюрцбургер проиграл на выезде Ингольштадту, пропустив три безответных мяча. В Кубке Германии он в последний раз играл в 2017 году, когда уступил в первом раунде Вердеру со счетом 0:3. Кстати, за пять последних матчей в этом турнире в основное время Вюрцбургер не забил ни одного мяча. Аналитики сайта считают, что ему не удастся поразить цель и в предстоящей игре и он проиграет Хоффенхайму и завершит борьбу в турнире.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм:

Победа Вюрцбургера — 9.43, ничья — 6.27, победа Хоффенхайма — 1.27.

Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм. Прогноз на матч (Кубок Германии, 1-й раунд, 10 августа):

Победа Хоффенхайма; Хоффенхайм не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Хоффенхайма со счетом 2:0 (коэффициент 7.50). Высоко котируется победа гостей со счетом 2:1 или 3:0 (коэффициент 8.50). Ставки на то, что Хоффенхайм не пропустит, принимаются с коэффициентом 2.35.

Вюрцбургер Кикерс — Хоффенхайм 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

Подписаться на матч0

Мы будем уведомлять вас о важных новостях

и обновлениях в составе