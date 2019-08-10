Прогноз и ставки Кардифф — Лутон Таун (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Кардифф Сити — Лутон Таун

Нил Уорнок, главный тренер “Кардиффа”, как-то сказал, что ему больше нравится работать в чемпионшипе, чем в Премьер-лиге. Неужели он всерьез планирует оставить команду во второй лучшей лиге мира и проиграть дома “Лутону”? Нет, конечно же, хотя поражение от “Уигана” (2:3) заставляет задуматься. “Лутон Таун”, обладатель одного из самых маленьких стадионов лиги (10000), порадовал своих поклонников и спасли, казалось бы, проигранный матч, который завершился со счетом 3:3, а “ничейный” гол забил Коллинз на 85-й минуте.

Ориентировочные составы на матч Кардифф Сити — Лутон Таун:

“Кардифф” (4-2-3-1): Этридж — Беннетт, Моррисон, Флинт, Пелтье — Ралльс, Бакуна — Мерфи, Рид, Мендес-Лайнг — Мадин.

Не сыграют: Бамба, Патерсон, Коннолли, Ричардс.

“Лутон” (4-1-2-1-2): Слуга — Поттс, Брэдли, Пирсон, Крэйни — Раддок — Танниклифф, Шинни — Ли — Коллинз, Макманаман.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Кардифф Сити — Лутон Таун:

Мало кто ставил на “Лутон” в игре против “Мидлсбро”, а они взяли за забрали ничью. Учитывая, что и “Кардифф” стартанул с лихой игрой в атаке, то почему бы не повторить командам фокус? Думается, что матч может выйти очень веселым.Поэтому наша ставка мощная, как бургеры от Тимати: ТБ 2.5 с коэффициентом — 1.91.

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Кардифф Сити — Лутон. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Чемпионшип) (10.08.2019)

Кардифф Сити — Лутон. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Д-2) (10.08.2019)

Кардифф Сити — Лутон. Прогноз на матч английского Чемпионшипа (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии (Д-2) Кардифф Сити — Лутон, который состоится на стадионе Кардифф Сити (Cardiff City Stadium) в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).

Кардифф Сити — Лутон. Кто фаворит матча?

Фаворитом в этой игре является Кардифф Сити, шансы которого победить букмекеры оценили чуть выше 50%. В прошлом сезоне он играл в Премьер-лиге и финишировал на 18-м месте всего в двух очках от спасительной 17-й позиции. В первом туре текущего розыгрыша чемпионата Чемпионшипа валлийцы потерпели гостевое поражение от Уигана со счетом 2:3. С учетом прошлого сезона это был их 12-й проигрыш за 17 последних официальных матчей при пяти победах и полном отсутствии ничейных результатов. На своем поле Кардифф проиграл три последних матча, пропустив в них в общей сложности семь голов. А за десять предыдущих встреч в родных стенах ему удалось победить всего два раза при семи проигрышах. В каждом из семи проигранных поединков Кардифф пропускал больше одного мяча.

Лутон играет в Чемпионшипе впервые с 2007 года. Тот сезон он завершил на предпоследнем месте и вылетел в Лигу 1 вместе с Саутендом и Лидсом. Кардифф в том сезоне, кстати, занял 13-е место в чемпионате. В прошлую пятницу Лутон принимал на своем поле Мидлсбро и сыграл с ним вничью 3:3. По ходу встречи он уступал 0-1 и 2-3, а также вел 2-1. С учетом прошлого сезона Лутон выиграл только два из семи последних матчей в чемпионате Англии, трижды сыграв вничью и два раза проиграв. А на выезде он проиграл лишь 2 из 16 предыдущих официальных поединков, одержав десять побед и четыре раза сыграв вничью.

Кардифф Сити — Лутон. Ставки на матч:

Кардифф Сити — Лутон. Как играли между собой?

В последний раз Кардифф и Лутон играли друг с другом в сезоне 2006/07 и тогда валлийский клуб взял четыре очка в двух встречах, победив 4:1 дома и сыграв вничью 0:0 на выезде. Та победа — единственная для Кардиффа за восемь последних поединков противостояния при трех ничейных исходах и четырех поражениях. Кстати, в половине из этих восьми матчей Кардифф не забивал ни одного гола.

>Забивает за игру

3

Кардифф Сити — Лутон. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют победу Кардиффа и ставят на то, что результативность встречи превысит два мяча. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). На втором месте по популярности победа Кардиффа 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на тотал больше 2,5 голов принимаются с котировкой 1.95.



Кардифф Сити

«Кардифф» рассматривается в качестве одного из главных фаворитов на возвращение в АПЛ. Тем не менее, игра в первом туре продемонстрировала, что лёгкой прогулки не будет. Хозяева проиграли в первом туре «Уигану», который далеко не самый сильный соперник в лиге.

Однако в штопор ставит не сам факт поражения, а на сколько слабо смотрелся «Кардифф». Была продемонстрирована плохая игра в обороне, хотя в целом понятно, что на клуб не слабо повлиял уход ведущих игроков, который изрядно ослабил команду в целом. Но думаю, главный тренер проведёт работу над ошибками и сделает всё, чтобы не продлить проигрышную серию.

Лутон Таун

«Лутон» напротив, приятно удивил в первом туре, сыграв вничью 3:3 против «Мидлсбро». Безусловно без везения здесь не обошлось. Но, как говорится, везёт тому, кто везёт. До старта сезона волновал один факт, это смена главного тренера. Поэтому было сложно предугадать старт команды, однако всё сложилось, как нельзя лучше.

Однако всё не так положительно, как кажется на первый взгляд. Наверняка многие обратили внимание на большое количество пропущенных мячей, дак вот дело в том, что в летнем межсезонье, расположение клуба покинули пара крайних защитников, а заработанные средства пошли на нового голкипера, поэтому теперь толком некого поставить на эту позицию.

Прогноз

Самолюбие хозяев задето было сильно, после поражения, и теперь самое главное собраться и разгромить слабо обороняющегося соперника. Думаю проблем возникнуть не должно.