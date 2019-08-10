«Тоттенхэм» — «Астон Вилла». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Английская Премьер-лига. 1 тур.

«Тоттенхэм» – «Астон Вилла».

Лондон. Cтадион «Тоттенхэм Хотспур». 10.08.2019. 19:30 мск.

«Астон Вилле», завоевавшей в прошлом сезоне путевку в АПЛ, в первом же туре предстоит выезд к одному из грандов чемпионата «Тоттенхэму». Мы считаем, что в этой игре гости сумеют доставить «шпорам» немало проблем и наверняка сумеют отличиться.

«Шпоры» хотят добиться прогресса

Прошлым летом состав «Тоттенхэма» не пополнил ни один новичок. Зато сейчас Маурисио Почеттино имел в своем распоряжении более 100 миллионов фунтов стерлингов трансферного бюджета и успешно распорядился им. Более половины от этой суммы клуб потратил на подписание центрального полузащитника Танги Ндомбеле. Его трансфер оценивается в £62,8 млн и стал рекордным для «Тоттенхэма».

Кроме француза в последний день трансферного окна к команде присоединился полузащитник Райан Сессеньон, купленный за 25 милионов фунтов. Также для укрепления центральной линии у «Бетиса» был арендован Джовани Ло Чельсо.

Все эти трансферы призваны добавить глубины состава «шпорам», ведь по итогам двух последних чемпионатов их показатели в АПЛ ухудшались. Так, например, в прошлом сезоне команда набрала 71 очко – на 6 меньше, чем в позапрошлом, и на 15 меньше, чем в сезоне–2016/17. Места в турнирной таблице, соответственно, снижались от второго к четвертому. Выпадать из топ-4 «Тоттенхэму» никак нельзя, тем более что руководство ждет прогресса от Почеттино.

«Вилла» вернулась в большую игру

После трех сезонов в Чемпионшипе, «Астон Вилла» наконец-то вернулась в Премьер-лигу. Удивительно, но свой первый матч после возвращения команда проведет почти там же, где и прощалась с АПЛ. В мае 2016 года «львы» разгромно проиграли соседям «Тоттенхэма» по северному Лондону – «Арсеналу».

Наставник команды Дин Смит в прошлом сезоне сотворил маленькое чудо, ведь он получил команду по ходу чемпионата, идущую на 14-м месте. Но в итоге все закончилось благополучно, и главный тренер «Астон Виллы» летом имел возможность потратить все те же 100 миллионов фунтов, что и его коллега Почеттино.

«Львы» купили столько игроков, что хватило бы на новую команду, однако вряд ли Смит рискнет ее строить. Прошлогодний пример «Фулхэма» показал, что это нецелесообразно. Новичкам Премьер-лиги следует идти не революционным, а эволюционным путем. Не обошлось, впрочем, и без потерь. «Виллу» покинул лучший бомбардир Тэмми Абрахам, на место которого был куплен бразилец Уэсли Мораес.

Статистика и интересные факты о матче «Тоттенхэм» – «Астон Вилла»:

«Шпоры» начинают сезон домашней игрой впервые с 2010 года;

«Вилла» выиграла у «Тоттенхэма» всего 1 из последних 17 встреч;

«Шпоры» шестой раз начинают сезон АПЛ матчем против команды, поднявшейся из Чемпионшипа: 4 из 5 предыдущих подобных игр команда выиграла;

«Львы» выигрывали стартовые матчи в трех последних сезонах Премьер-лиги, причем все они состоялись на выезде;

«Астон Вилла» ни разу не победила в 18 последних гостевых поединках АПЛ (3 ничьи, 15 поражений);

Харри Кейн забил 4 гола в 5 матчах Премьер-лиги против «Виллы».

Коэффициенты букмекерских контор на матч «Тоттенхэм» – «Астон Вилла»

Прогноз и ставки на матч «Тоттенхэм» – «Астон Вилла»

В прошлом сезоне при остутствии новичков «шпоры» на старте сезона выдали 3 победы подряд. Есть ли вероятность, что появление новых футболистов даст обратный эффект? Подопечные Почеттино проиграли 10 из 18 последних матчей прошлого сезона. Сам тренер проиграл две из трех домашних игр против «львов». Поэтому мы предлагаем



Тоттенхэм — Астон Вилла 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Маурисио Почеттино со своей командой начинает новый поход за званием сильнейшего клуба Англии. В первом туре в гости на новый стадион пожалует новичок Премьер-лиги – «Астон Вилла», которая, на самом деле, является одной из легендарных команд высшего дивизиона (7 титулов чемпиона страны). Помимо этого, по количеству проведенных сезонов в элите бирмингемцы уступают лишь «Эвертону». Тем не менее опыт гостей не имеет значения, и победа «Тоттенхэма» оценивается скромным коэффициентом в районе 1,3. А вот шансы увезти очки из Лондона куда более значительны и на то, что «Астон Вилла» не проиграет, можно поставить с показателем около 4.

Результаты при подобных коэффициентах

«Тоттенхэм» в прошедшем розыгрыше на своем поле с представителями второй части турнирной таблицы исключительно побеждал – 10 побед. С новичками АПЛ прошлого сезона лондонцы играли по-разному: 2 победы с разницей в 1 и 2 мяча («Кардифф» и «Фулхэм»), а также поражение от «Вулверхэмптона».

Важные новости

Дин Смит возглавил «Астон Виллу» 10 октября прошлого года, когда бирмингемцы шли на 14-м месте в Чемпионшипе. По итогам сезона команда заняла 5-е место, во многом благодаря 10 подряд победам в марте – апреле. Эта серия стала рекордной в истории клуба и побила прежнее достижение 109-летней давности.

Долгосрочные ставки

Перед стартом чемпионата букмекеры склоняются к тому, что «Тоттенхэм» станет лучшей командой Лондона по итогам сезона и предлагают на это кэф в районе 2,2. Подопечные Маурисио Почеттино котируются выше, чем земляки из «Челси» и «Арсенала», на которых предложены показатели около 3 и 3,5 соответственно.

А вот чемпионами «Тоттенхэму» не стать. Именно к такому мнению склоняются букмекерские конторы, предлагая на титул «шпор» высокий кэф около 15.

На бирмингемцев есть интересное предложение с коэффициентом приблизительно 9. Именно с таким показателем оценивается титул лучшей команды Мидлендса в АПЛ на финише сезона и среди конкурентов лишь 2 соперника в лице «Лестера» и «Вулверхэмптона».

Статистика для ставок

В 6 последних очных противостояниях в рамках АПЛ 6 раз сыграла ставка на то, что в 1-м тайме будет забит гол. Кэф на это событие находится на уровне 1,3.

Не стоит ожидать от «Тоттенхэма» множества голов в игре с новичком лиги. В предыдущих 17 личных встречах в АПЛ лондонцы 14 раз забивали максимум 2 гола в ворота бирмингемцев. Прогноз на «ИТМ 2,5» котируется в районе 1,6.

Обращает на себя внимание прогноз на то, что в матче будет забито 2-3 гола. Такая результативность сыграла 9 раз в последних 12 встречах команд в Премьер-лиге. Коэффициент на это пари – примерно 2.

Тоттенхэм Хотспур

Тоттенхэм Хотспур провёл достаточно интересный прошлый сезон: с одной стороны, команда аргентинца Маурисио Почеттино дошла до финала Лиги Чемпионов, с другой — качество игры «шпор» оставляло желать лучшего (просто вспомните их отскок в ответном матче против Манчестер Сити на Этихад Стэдиум).

В АПЛ тоже были проблемы — достаточно просто вспомнить концовку чемпионата, когда у Тоттенхэма были шансы пролететь мимо группового этапа Лиги Чемпионов. Да и просто взгляните на ожидаемые очки: Тоттенхэм, согласно этой метрике, заслуживал пятого места.

Но «шпоры» неплохо укрепились летом: в команду пришёл Н»Домбеле из Лиона. Новичок Тоттенхэма должен решить проблему роли отъехавшего в китайскую Суперлигу Мусы Дембеле — с его уходом качество игры Тоттенхэма понизилось, а Почеттино стал перманентно метаться между разными схемами (4-4-2, 4-4-2 с ромбом в центре поля и 3-5-2 — основные схемы Тоттенхэма в прошлом сезоне).

Есть и потери в составе «шпор» — в Атлетико ушёл Киран Триппьер за смешные, по меркам сегодняшнего трансферного рынка, 22 миллиона евро. В обороне Киран был слабоват, но по игре в атаке был лучшим из фланговых защитников Тоттенхэма. Посмотрим, как Почеттино его заменит.

Астон Вилла

Возвращение Астон Виллы в АПЛ было, лично у меня, самым долгожданным — «вилланы» входили в число основателей АПЛ, без них было откровенно грустновато. Сезоны в Чемпионшипе у них получались местами максимально странными, не был исключением и предыдущий.

Начала сезон Астон Вилла очень скверно, поэтому последовала вполне логичная тренерская отставка. Возможно, этот этап станет одним из самых важных и определяющих в новейшей истории Астон Виллы. Команду возглавил экс-тренер лондонского Брентфорда Дин Смит. Расскажу вам предысторию: Брентфорд — команда, которая приковывает внимание тактических гиков (эдакий английский Мидтьюланн) — там постоянно происходят какие-то интересные вещи, связанные с тактикой, новыми метриками (то есть статистикой) и селекцией (Брентфорд разогнал свою академию, чтобы искать таланты во всей Великобритании). Так вот, пришёл оттуда человек и устроил серию из 12 матчей без поражений, 10 из которых были выиграны.

Я думаю, что под руководством Смита Астон Вилла может стать одной из главных сенсаций стартующего розыгрыша АПЛ.

Прогноз

Тоттенхэм очень хочет бодро и с победы начать сезон — им будет непросто, но шансы на победу будут всё равно высоки.

Астон Вилла не будет закрываться даже на новом Уайт Харт Лэйне: стремление играть в атаку против любого соперника — часть стиля Дина Смита. Астон Вилла по качеству игры хороша, поэтому тут от них я жду, как минимум, один забитый мяч.

Тоттенхэм тоже должен у себя дома отличаться, все ресурсы у «шпор» на это есть, тем более, что Астон Вилла, повторюсь, закрываться явно не намерена. И да, меня просят в таких прогнозах это писать, поэтому так и быть: обе команды результативны (у Астон Виллы третье место по этому показателю в Чемпионшипе с 82 мячами, у Тоттенхэма — четвёртое и 67 мячей). Мой прогноз — Обе Забьют: Да.

«Тоттенхэм» — «Астон Вилла». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат Англии

Мой прогноз

Поединок 1-го тура чемпионата Англии по футболу между «Тоттенхэмом» и «Астон Виллой» состоится 10 августа на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» — об этом дальше в прогнозе.

Тоттенхэм

Лондонский клуб минувший чемпионат завершил на четвертом месте, попутно добравшись до финала ЛЧ Вписать новую страничку в историю клуба и завоевать трофей не удалось – «шпоры» уступили «Ливерпулю».

К новому сезону подопечные Почеттино готовились через дружеские матчи, которых команда сыграла пять. Лондонцы принимали участие в Международном Кубке Чемпионов и Кубке Ауди. Обыграть удалось «Ювентус» и мадридский «Реал», вничью завершились матчи с «Баварией» и «Интером» в основное время, а проиграли «шпоры» только МЮ.

На трансферном рынке «Тоттенхэм» не был особо активен. Клуб покинули Киран Триппьер, Мишель Ворм, Люк Амос, Винсент Янссен, Фернандо Льоренте. Не сыграют в ближайшем матче из-за дисквалификации Хуан Фойт и Сон Хын Мин. Травмирован Деле Алли.

Тоттенхэм — Астон Вилла 10.08.2019

Тоттенхэм — Астон Вилла 10.08.2019

08.08.2019 27 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Тоттенхэм Хотспур и Астон Вилла. Встреча состоится в эту субботу в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:30 по московскому времени. Сможет ли Астон Вилла дать бой грозному сопернику? Какие ставки сделать этот поединок? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (1.33) Х (5.65) П2 (10.00) Тоттенхэм Астон Вилла Английская Премьер-лига. 1-ый тур «Тоттенхэм Хотспур». Лондон 10.08.2019 19:30



Ориентировочные составы на матч Тоттенхэм — Астон Вилла

Тоттенхэм : Тоттенхэм: Льорис; Роуз, Вертонген, Санчес, Уокер-Петерс; Ндомбеле, Сиссоко, Алли, Эриксен, Лукас; Кейн. Астон Вилла : Астон Вилла: Калинич; Честер, Мингс, Таргетт, Жилбер; Луиз, МакГинн, Грилиш, Трезеге, Эль Гази, Весли.

В составе Тоттенхэма на данный момент травмированным числится только один футболист — центральный защитник Хуан Фойт, получивший травму лодыжки во время предсезонных сборов. Однако, в ближайшей встрече «шпорам» не поможет один из лидеров — Сон Хён-Мин, получивший дисквалификацию ещё в концовке прошлого сезона.

На данный момент Астон Вилла не имеет абсолютно никаких проблем с составом. Все футболисты этого клуба находятся в полном здравии готовы помочь своей команде в предстоящей встрече.

История личных встреч

История встреч между Тоттенхэмом и Астон Виллой насчитывает 159 поединков. Не удивительно, что в 70 из них победа осталась за «шпорами». Однако, в период своего пика Астон Вилла смогла набрать аж 50 побед над данным соперником. Ещё 34 поединка между данными оппонентами закончились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Тоттенхэм является чуть-ли не самой стабильной командой в Англии. Не совершив ни одного трансфера в прошлом сезоне, «шпоры» смогли занять четвертую строчку в Премьер-лиге и сенсационно дойти до финала Лиги Чемпионов, в котором без шансов уступили Ливерпулю. Тем не менее, руководству Тоттенхэма снова удалось сохранить в команде всех лидеров, а также потратиться на опорника Ндомбеле и перспективного защитника Сессеньона. В новом сезоне от Тоттенхэма тяжело ждать борьбы за чемпионство, но в четвёрке этот клуб оказаться вполне способен.

Что касается Астон Виллы, то она в прошлом сезоне стала лишь пятой в Чемпионшипе. Однако, ей удалось выиграть плейофф и добиться повышения в классе. На этот раз руководство Бирмингемцев решительно настроено закрепить свою команду в Премьер-лиге. На летние трансферы Астон Вилла потратила аж 148 миллионов, что является рекордом в истории клуба. Но, пока нужно время, чтобы новые футболисты сыгрались друг с другом. Да и вряд ли нынешняя Астон Вилла способна дать равный бой такому сопернику, как Тоттенхэм. Зато, команды из подвала турнирной таблицы должны быть биты Астон Виллой без особых проблем.

Прогноз: Тоттенхэм не испытает никаких трудностей. Вряд ли гостям удастся даже отличиться.

Интересные факты перед матчем

Астон Вилла смогла забить только один мяч в трёх последних поединках против Тоттенхэма. Тоттенхэм победил в 6 из 7 предыдущих домашних поединков против Астон Виллы.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Тоттенхэм — Астон Вилла, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Тоттенхэм — Астон Вилла Ставка: Победа Тоттенхэма с форой (-1) Коэфф: 1.47 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Тоттенхэм — Астон Вилла Ставка: Обе забьют — нет (ОЗ — нет) Коэфф: 1.82 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)