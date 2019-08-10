Прогноз Хэбэй Илиньшаньчжуан — Шаньдун Лунэн (10.08.19), ставки и коэффициенты

Прогноз на матч «Хэбэй» – «Шаньдун» (10.08.2019)

Футбол. Чемпионат Китай. 22-й тур.

«Хэбэй Илиньшаньчжуань» – «Шаньдун Лунэн».

Ланфан, 10.08.2019, «Лангфранг Сити Спортс Центр», 14:35 (МСК).

Футбольный клуб «Хэбэй Илиньшанчжуань» проваливает нынешнее первенство Китая, и это несмотря на наличие в составе высококлассных звёзд. Очередной матч – против «Шаньдун Лунэн», команды, где играет Маруан Феллаини. Рассмотрим прогнозы и варианты ставок на эту встречу.

«Хэбэй»: сохранить прописку в элите

Наличие в составе команды Эсьекьиля Лавесси и Хавьера Маскерано оказывается не даёт основания для прогноза и ставки на то, что «Хэбэй Илиньшанчжуань» не вылет во вторую лигу по окончании нынешнего чемпионата. После 21-й игры в активе команды лишь 20 очков (5-5-11) и разница забитых-пропущенных мячей 23:34. Это позволяет занимать лишь 13-е место с отрывом только в 5 баллов от зоны вылета. Борьба за выживание продолжается…

«Хэбэй» до начала этого сезона возглавлял Мануэль Пеллегрини. Сменивший его на посту главного тренера экс-наставник «Сандерленда» и сборной Уэльса Крис Коулмэн не справился с работой и был отправлен в отставку меньше чем через год после назнначения. Сейчас тренерская позиция вакантна, а спасать команду от вылета доверено 53-летнему Си Фенгу, возглавляющего команду с приставкой «исполняющий обязанности».

«Шаньдун»: почти в топе

«Шаньдун Лунэн» возглавляет к настоящему моменту так называемую группу преследователей. Дело в том, что в китайской Суперлиге сейчас троевластие – «Шанхай СИПГ», «Гуанчжоу Эвергранд» и «Бэйцзинь Гоань» оторвались от всех остальных уже на 15 очков, и теперь разыграют между собой призовые места. «Шаньдун» – 4-й. Команда набрала 34 очка после 21-й игры (10-4-7), при разнице мячей 35:24. Как насчёт ставки и прогноза на то, что «Шаньдун» сохранит за собой почётное четвёртое место? Почему бы и нет. Команда играет в очень качественный футбол, и вряд ли это изменится до окончания сезона…

Главные звёзды «Шаньдун» — бельгиец Маруан Феллаини, итальянский форвард Грациано Пелле, забивший в текущем чемпионате уже 14 мячей, а также главный тренер Ли Сяопэн, один из немногих китайских специалистов в Суперлиге прямо сейчас.

«Хэбэй» – «Шаньдун»: история личных встреч

В первом круге нынешнего чемпионата «Шаньдун» выиграл на своём поле 2:0, благодаря дублю Грациано Пелле ещё в первом тайме.

В прошлом сезоне «Шаньдун» также дважды бил «Хэбэй» — 3:1 дома и 2:1 на выезде.

В целом, победная серия «Шаньдун Лунэн» в матчах с «Хэбэй» составляет к настоящему времени 5 победа кряду.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы от профессионалов

Раз уж «Шаньдун» уже 5 матчей подряд неизменно переигрывает «Хэбэй» почему бы не сделать прогноз на то, что эта серия продлится. Ставка на победу гостей в





Хэбэй Чайна Форчун

В защите есть проблемы у этого коллектива, слабые стороны отражение контратак и отражение ударов с дальней дистанции. Но справедливости ради, ныне в гостях проигрывает матч за матчем, но дома нет поражений на протяжении 4 матчей кряду. До 30 тура пока далеко, а Хэбэй Чайна Форчун занимает 13 место и всего в пяти очках от зоны вылета. Очевидно, что пока этому клубу очень важно добывать очки. В домашних матчах у Атаки с отыгрыванием позиций всё в порядке, как впрочем и с созданием голевых ситуации.

Шаньдун Лунэн

Далеко не в лучшей физ. форме находится Шаньдун Лунэн, в пяти крайних матчах набрал 6 очков. Этот коллектив занимает 4 строчку в таблице. Отставание от зоны ЛЧ 16 очков, если удастся одержать победу, сократит отставание до 13 очков. На выезде Шаньдун Лунэн старается играть в атакующем стиле, забил за 10 матчей 16 голов. Касаемо обороны, слабой стороной является отражение ударов с дальней дистанции.

Прогноз

Хэбэй Чайна Форчун сыграл 10 матчай дома, оппонент на матч больше в гостях, при этом абсолютно равное количество забитых и пропущенных. Однако, в пяти крайних матчах на выезде Шаньдун Лунэн добыл лишь 4 очка, а Хэбэй Чайна Форчун дома за пять предыдущих матчей набрал 8 очков. С учетом всех соревнований Шандун Лунэн в 9 из 10 крайних гостевых матчей забивал. Хэбэй Чайна Форчун дома забивал в 8 из 10 крайних матчей. С учетом всех соревнований, в каждом из 5 крайних очных встреч Шаньдун Лунэн обыгрывал Хэбэй Чайна Форчун, при этом в 4 матчах команды обменивались голами. Считаю, что здесь обе команды забьют.