Прогноз редакции на матч Вест Хэм — Манчестер Сити

Прогноз Вест Хэм — Манчестер Сити (10.08.19), ставки и коэффициенты

Вест Хэм — Манчестер Сити 10.08.2019

Вест Хэм — Манчестер Сити 10.08.2019

08.08.2019 14 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Лондонский Вест Хэм и Манчестер Сити. Встреча состоится в эту субботу в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 14:30 по московскому времени. Добьётся ли действующий чемпион победы в первой же игре нового первенства? Чем удивят хозяева поля? Прогноз «Онлайн-Букмекеров».

П1 (12.00) Х (6.50) П2 (1.26) Вест Хэм Манчестер Сити Английская Премьер-лига. 1-ый тур «Олимпийский». Лондон 10.08.2019 14:30



Ориентировочные составы на матч Вест Хэм — Манчестер Сити

Вест Хэм : Вест Хэм: Фабьянски; Дьоп, Балбуена, Кресвелл, Фредерикс; Рис, Уилшир, Андерсон, Ярмоленко, Форнальс; Халлер. Манчестер Сити : Манчестер Сити: Эдерсон; Уокер, Стоунз, Лапорт, Зинченко; Де Брюйне, Родри, Сильва; Силва, Стерлинг, Агуэро.

Единственным травмированным футболистом в составе Вест Хэма на данный момент является нападающий Албиан Аджети. Однако, его травма не является серьезной и есть большая вероятность, что он поможет своей команде уже в ближайшее время. Остальные же игроки «молотобойцев» полностью готовы к первому матчу сезона.

В составе Манчестер Сити ситуация с травмами несколько потяжелее. Давно травмирован левый защитник Бенджамин Менди и его возвращение на поле ожидается не ранее, чем через месяц. А уже на прошлой неделе из обоймы вылетел Лерой Сане, получивший травму колена в игре против Ливерпуля за Суперкубок Англии. Степень серьезности его повреждения пока неизвестна.

История личных встреч

История встреч между Вест Хэмом и Манчестер Сити насчитывает 105 поединков. «Горожане» в этом противостоянии выглядели несколько успешнее — 55 побед против 34 побед в активе Вест Хэма и всего 16 поединков завершились вничью. К тому же, Манчестер Сити обыгрывал «молотобойцев» в десяти предыдущих встречах кряду, 7 из которых завершились разгромом.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Вест Хэм лишь в последний момент сумел запрыгнуть в первую десятку команд АПЛ. Однако, в летнее трансферное окно руководство «молотобойцев» совершило несколько неплохих трансферов. Среди пополнивших состав Лондонцев значатся нападающий Себастьян Халлер и полузащитник Пабло Форнальс. Эти футболисты несомненно привнесут в игру Вест Хэма нечто новое. Крепкий середняк Премьер-лиги стал выглядеть ещё более крепким.

Вот только, Манчестеру Сити абсолютно всё равно, какой соперник ему противостоит. В этом сезоне «горожанам» уже удалось выиграть первый трофей. На прошлой неделе команда Пепа Гвардиолы в серии пенальти обыграла Ливерпуль в матче за Суперкубок Англии. В целом, «горожане» смотрелись достаточно свежими и победу полностью заслужили. Конечно, основной целью Манчестер Сити в этом сезоне будет победа в Лиге Чемпионов, но победу в чемпионате эта команда упускать не собирается. И начинать ей нужно уже с первых же туров. Тем более, что и соперники для уверенной победы вполне подходящие.

Прогноз: Манчестер Сити не испытает особых проблем. Игра станет весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

Последний раз Вест Хэм отбирал очки у Манчестер Сити еще в январе 2016 года. Вест Хэм забил только один мяч за четыре предыдущих домашних игры против Манчестер Сити.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Вест Хэм — Манчестер Сити, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Вест Хэм — Манчестер Сити Ставка: Победа Манчестер Сити с форой (-1.5) Коэфф: 1.74 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Вест Хэм — Манчестер Сити Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.52 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Прогноз на матч Вест Бромвич (23) – Манчестер Юнайтед (23)

Сегодня состоится множество различных футбольных матчей, которые предлагаю рассмотреть сегодня в прогнозах. В одном и матчей мы увидим противостояние таких команд, как Вест Бромвич и Манчестер Юнайтед до 23 лет.

Как ни странно, но молодежная команда Манчестера в данном случае не является фаворитом. Вообще, молодежка Манчестера — это не главный фаворит турнира. Не рискнул бы тут ставить на чью-то победу, а заиграть предлагаю ставку на то, что обе забьют.

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Вест Хэм — Манчестер Сити. Прогноз, ставки на матч АПЛ (10.08.2019)

Вест Хэм — Манчестер Сити. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (10.08.2019)

Вест Хэм — Манчестер Сити. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Англии Вест Хэм — Манчестер Сити, который состоится на стадионе Олимпийский стадион (London Stadium) в субботу 10 августа, начало в 14:30 (МСК).

Вест Хэм — Манчестер Сити. Кто фаворит матча?

Действующий чемпион Англии Манчестер Сити начнет новый чемпионат с матча против Вест Хэма. Букмекеры считают, что подопечные Пепа Гвардиолы уверенно победят, добившись преимущества не менее, чем в два-три мяча. На прошлой неделе «Горожане» завоевали первый трофей, обыграв в матче за Суперкубок Англии Ливерпуль — основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались футболисты Сити. В чемпионате Англии в прошлом сезоне Ман Сити опередил тот же Ливерпуль всего на одно очко и, как считают букмекеры, в этом футбольном году будет бороться за первое место с этим же клубом. Стоит отметить, что прошлый сезон Манчестер Сити завершил серией из 14 побед в чемпионате Англии. В десяти матчах на данном отрезке он не пропускал ни одного гола. А на выезде подопечные Гвардиолы выиграли семь предыдущих поединков в Премьер-лиге. При этом ни один из 15 предыдущих матчей Манчестер Сити на чужом поле не завершился вничью — 12 побед и три поражения.

Вест Хэм в прошлом сезоне занял десятое место в итоговой турнирной таблице чемпионата Англии. В конце сезона он одержал три подряд победы с общим счетом 8:1. Перед этим «Молотобойцы» не побеждали в четырех встречах кряду, проиграв три из них, а столько же побед, сколько за три последних тура, одержали за 12 матчей перед этим. У себя дома Вест Хэм проиграл только один из девяти предыдущих матчей в Премьер-лиге, одержав пять побед и один раз сыграв вничью. В шести встречах на данном отрезке он забивал не менее двух голов.

Вест Хэм — Манчестер Сити. Ставки на матч:

Вест Хэм — Манчестер Сити. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Манчестер Сити выиграл у Вест Хэма оба матча в чемпионате Англии — 4:0 в гостях и 1:0 дома. В целом победная серия «Горожан» в этом противостоянии насчитывает семь матчей. В четырех случаях Сити побеждали с крупным счетом и в четырех из семи этих поединков они не пропускали ни одного гола. Вест Хэму удалось победить лишь в 2 из 21 предыдущего матча против Манчестер Сити при 16 поражениях и трех ничейных результатах.

>Забивает за игру

0

Вест Хэм — Манчестер Сити. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Манчестер Сити и ставят на то, что он не пропустит ни одного гола. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Манчестер Сити со счетом 2:0 (коэффициент 6.50). Высоко котируется победа гостей со счетом 1:0, 2:1 или 3:0 (коэффициент 8.00). Поставить на то, что Манчестер Сити не пропустит, можно с котировкой 2.00.



Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: победа горожан, общий тотал больше 2.5

Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: победа горожан, общий тотал больше 2.5

10 августа 2019 в 14.30 (МСК) начнется матч чемпионата Англии, в котором Вест Хэм на своем поле будет принимать Манчестер Сити. Эксперт WhoScored Бен Макалир делится с нами своим прогнозом на матч Вест Хэм – Манчестер Сити.

Вест Хэм – Манчестер Сити. Новости команд

Вест Хэм: Мануэль Пеллегрини будет вынужден обходиться без Марка Нобла.

Манчестер Сити: Лерой Сане получил травму в матче Суперкубка Англии против Ливерпуля и присоединился к Бенджамину Менди, который тоже не поможет горожанам в сегодняшнем матче. Под вопросом участие в поединке Эмерика Лапорта и Фернандиньо.

Вест Хэм – Манчестер Сити. Статистика личных встреч

Вест Хэм проиграл предыдущие шесть поединков против Манчестер Сити с общим счетом 3:18. В этих шести матчах молотобойцы заработали четыре желтые карточки, в то время как горожане — три.

Вест Хэм – Манчестер Сити. Факты статистики перед матчем

Манчестер Сити выиграл последние 14 матчей чемпионата Англии;

Манчестер Сити выиграл последние девять матчей против Вест Хэма во всех соревнованиях;

В последних девяти домашних матчах Вест Хэма против Манчестер Сити во всех соревнованиях общий тотал был больше 2.5;

Манчестер Сити забивал не менее трех голов в последних пяти выездных матчах против Вест Хэма во всех соревнованиях;

Манчестер Сити выигрывал первый тайм и матч целиком в последних пяти гостевых поединках против Вест Хэма во всех соревнованиях;

Вест Хэм выиграл последние три матча чемпионата Англии;

Вест Хэм забивал не менее двух голов в пяти из последних шести домашних матчей английской Премьер-лиги.

Вест Хэм – Манчестер Сити. С чем команды подходят к матчу?

Не позавидуешь молотобойцам, поскольку им начинать новый сезон английской Премьер-лиги поединком против действующего чемпиона Англии. Как уже говорилось выше, статистика личных встреч полностью на стороне подопечных Пепа Гвардиолы. Вест Хэм проиграл последние четыре матча чемпионата Англии против Манчестер Сити, пропустив 11 голов. Что касается горожан, то они уже завоевали первый трофей сезона, обыграв в Суперкубке Англии Ливерпуль в серии послематчевых пенальти. Очевидно, что фаворитом предстоящего матча является Манчестер Сити, и эксперт не ждет никакого иного результата, кроме как победу подопечных Пепа Гвардиолы. Вполне возможно, что при этом горожане могут пропустить.

Прогноз на матч Вест Хэм – Манчестер Сити от эксперта WhoScored Бена Макалира: победа горожан, общий тотал больше 2.5, голы от обеих команд.

Прогноз редакции на матч Вест Хэм — Манчестер Сити

«Манчестер Сити» взял дежурный титул в этом сезоне, но Пеп, который всегда стремится к совершенству, наверняка уже забыл об этом. Доминировать в августе – это не круто, круто рвать всех в мае и «Сити», наверняка, делает ставку на это. «Молотобойцы» — отличный «кроссворд» для начала. В Лондоне ненавидят Манчестер. Там команде Гвардиолы никогда не бывает просто.

Ориентировочные составы на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

«Вест Хэм» (4-2-3-1): Фабьянски – Фредерикс, Бальбуэна, Диоп, Масуаку – Райс, Нойбл – Антонио, Лансини, Андерсон — Чичарито

Не сыграют: —

«Манчестер Сити» (4-3-3): Браво – Уокер, Стоунз, Отаменди, Зинченко – Де Брюйне, Родриго, Сильва – Жезус Стерлинг, Сане

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»

Хозяева всегда интересны и непредсказуемы. В распоряжении Мануэля Пеллегрини есть настоящие звезды мирового уровня: Чичарито, Андерсон, а главное – родные трибуны. В предсезонных матчах «молотобойцы» забивали много и разнообразно – пять «Герте», два «Атлетику».

Но «Манчестер Сити» просто возьмет мяч под контроль и не отдаст его, пока не забьет столько, сколько нужно. Де Брюйне, Стерлинг и Жезус уже набрали хорошую форму, так что свои мячи гости точно забьют. У «горожан» серьезные планы на сезон, а терять очки на самом старте просто непростительно. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» с форой (-1,5) за 1,7.