Прогноз, ставки и коэффициенты Атлетико — Ювентус (10.08.19)

«Атлетико» – «Ювентус». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Международный кубок чемпионов.

«Атлетико» – «Ювентус»

Стокгольм. Стадион: «Френдс Арена». 10.08.2019. 19:00 (МСК)

Последний матч кубка чемпионов пройдет в Стокгольме. Шведским болельщикам сказочно повезло, что они могут воочию увидеть реванш между мадридским «Атлетико» и «Ювентусом». Сумеет ли реваншироваться «Атлетико» за обидный вылет в 1/8 финала Лиги Чемпионов? Учитывая накал борьбы в товарищеском матче против «Реала», мы ожидаем, что матч будет жарким и драматичным. Тем более это заключительный матч перед началом сезона.

Форма «Атлетико»

Диего Симеоне строит новую команду. И для этого руководство «индейцев» занимается мощным вливанием средств, подобно «Реалу» и «Барселоне», чтобы быть на одном уровне с этими командами. Но стоит отметить, что «Атлетико» продает игроков за сумасшедшие деньги, что позволяет им закупаться игроками за любые деньги.

Предстоящий сезон будет отдан на эксперименты, так как стан «индейцев» обеднел с уходом прежде всего Антуана Гризманна и Диего Година. На их позиции, а также на другие, были куплены качественные игроки, но чтобы адаптировать их под требования «Эль Чоло», нужно немало времени. Поэтому «Атлетико» провел так много контрольных матчей, помимо международного кубка чемпионов. Во всех играх Симеоне использует масштабную ротацию с целью задействовать максимально возможное количество игроков.

На данный момент «Атлетико» провел 6 контрольных матчей. Из них 5 пришлись на последние 2 недели. За эти 5 игр «Атлетико» не потерпел ни одного поражения, хотя с некоторыми посредственными командами «индейцы» испытали проблемы. А именно с мексиканскими «Гвадалахарой» и «Атлетико Сан-Луис». С первым «Атлетико» разобрался только по серии пенальти, со вторым на протяжении большей части матча уступал 0:1, но в концовке встречи вырвал победу 2:1.

При этом «Атлетико» против более сильных и принципиальных соперников был неудержим. Сначала был унижен мадридский «Реал» со счетом 7:3. Поражение для «Реала» оказалось настолько болезненным, что Зидан после матча пошел сразу на пресс-конференцию, а не в раздевалку. «Атлетико» в очередной раз показал, что у игроков есть «cojones». Затем была разгромлена команда, состоящая из звезд американской MLS (Ибрагимович, Руни, Швайнштайгер, Нани) со счетом 3:0.

Исходя из всего вышеперечисленного, можно прийти к выводу, что несмотря на все сложности «Атлетико» добывает нужный им результат. А к «Ювентусу» «индейцы» отнесутся аналогично «Реалу», припоминая унижение в 1/8 финала ЛЧ.

Форма «Ювентуса»

«Ювентус» переживает серьезную перестройку под руководством Маурицио Сарри. Оценивать этот беспрецедентный шаг со стороны Андреа Аньелли мы будем оценивать в конце сезона, а пока проанализируем, чего добился «Юве» за месяц работы под его руководством и чего стоит ожидать.

«Ювентус» провел 2 матча в рамках кубка чемпионов и 1 товарищеский матч против звезд южнокорейской лиги. В международном кубке чемпионов «Юве» начал с поражения от «Тоттенхэма» со счетом 1:2. Затем был матч против своего главного противника – миланского «Интера», который этим возглавил Антонио Конте. Победителя пришлось выявлять по серии послематчевых пенальти, в которой сильнее оказался «Ювентус». После этого была товарищеская игра против звезд корейского чемпионата, который завершился вничью – 3:3. На результат последнего матча рекомендуем не обращать внимание, так как там не были задействованы ведущие футболисты.

Но остальные результаты могут настораживать, так как Маурицио Сарри пытается привить «Юве» свой стиль. Учитывая, что построение атакующего футбола – это трудоемкий процесс (у Пепа Гвардиолы ушел 1 год на реализацию своей идеологии в «Ман Сити»), сиюминутных результатов не стоит ожидать, хотя качество подбора игроков высочайшего уровня, что может упростить воплощение идей. Между играми против «Интера» и «Атлетико» временной промежуток составит 2,5 недели. За это время «Атлетико» провел 3 игры, а «Ювентус» занимается наигрыванием новых связок. За этот промежуток времени качество позиционной игры у «Ювентуса» может повыситься, но все равно, если с «Атлетико», несмотря на глобальную перестройку, все более-менее понятно, то «Ювентус» – это сплошная загадка.

Трансферы «Атлетико»

Ушли: Родри, Эрнандес, Годин, Гризманн, Филипе Луис, Бенавидес, Вьетто, Мартинш, Менса

Пришли: Фелиш, Триппьер, Эрмосо, Льоренте, Эррера, Монтейро

Трансферы «Ювентуса»

Ушли: Бардзальи, Спинацолла, да Силва, Падован, Кин

Пришли: Де Лигт, Рэмзи, Буффон, Рабьо, Пеллегрини, Демирал

История встреч

«Атлетико» и «Ювентус» провели 9 очных встреч. Счет в противостоянии – 5:3 в пользу «бьянконери». В последний раз их пути пересеклись в 1/8 финала Лиги Чемпионов, где команды обменялись домашними победами. Сначала «Атлетико» переиграл «Ювентус» на «Ванда Метрополитано» со счетом 2:0, а в ответной встрече «Ювентус» сотворил невозможное, отыграв у «Атлетико» 2 мяча и отгрузив целых 3. Автором хет-трика стал не кто иной, как Криштиану Роналду. Это поражение очень болезненно воспринималось «Атлетико», так как испанцы упустили возможность сыграть в финале ЛЧ на своем родном стадионе. Плюс никто так не доминировал над «Атлетико» в последние годы, как это сделал «Ювентус». Поэтому у «Атлетико» есть что сказать в ответ на эту казнь. И от этого мы ожидаем, что матч будет жарким.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы

«Атлетико» будет предельно мотивирован на эту встречу по вышеупомянутым причинам, а также стоит добавить, что это последний матч турнира, и после этого остается всего лишь 1 неделя до старта чемпионата Испании, в то время как в Италии чемпионат стартует на неделю позже. Поэтому кондиции «Атлетико» должны быть оптимальнее, чем у «Ювентуса». Исходя из этого мы пришли к выводу, что «Атлетико» одержит победу и отомстит «Юве» за тот жестокий вылет из ЛЧ. БК





Атлетико Мадрид

Атлетико провел очень интересную трансферную политику — ушел один из лидеров команды, Антуан Гризманн, на котором, во многом, держалась игра Атлетико в прошедшем сезоне, однако на смену ему пришел Фелиш, уже успевший себя проявить. Также Симеоне теперь располагается новыми лицами, такими как Киран Триппьер, Врсалько, Фелипе, Эктор Эррера и Маркос Льоренте. В этом сезоне мадридская команда вполне может побороться за высшие места во всех турнирах, все-таки Реал явно не нашел себя, Барселона не омоложает свой состав, так что сложновато будет потянуть, да и Симеоне — слишком целеустремленный тренер, чтобы в течение такого времени ничего не выигрывать. Стоит отметить тот факт, что в этом межсезонье Атлетико играет очень результативно — в 5-ти из 6-ти поединков с участием «матрасников» было забито 3+ мячей, думаю, что и в матче с Ювентусом, который невероятно силен именно в атаке, Атлетико вновь выдаст зрелищный матч…

Ювентус

У Ювентуса с трансферами все еще интересней. Бардзальи, Касерес, Спинаццола и Кин — вот, по сути, и все потери Ювентуса, но посмотрите кто пришел в туринский клуб этим летом: Де Лигт, Демираль, Буффон, Пеллегрини, Рабьо, Рэмзи, Пьяца, Гонсало Игуаин. Сейчас можно реально говорить о том, что у Ювентуса есть скамейка, теперь «старая синьора» может играть на два фронта постоянно ротируя состав. Да, еще ничего не ясно с Дибалой, Манджукичем, однако и без них атака итальянского гранда смотрится невероятно устрашающе. Предсезонные матчи Юве также проводит очень результативно, к тому же, Серия А начинается достаточно скоро, нужно набирать форму, уверен, что в этом поединке номинальные гости могут показать весь свой атакующий потенциал, однако оборона Юве далеко не идеальна сейчас, чисто сыграть сзади точно не получится…

Прогноз

Как мне кажется, в этом поединке нам стоит ждать результативного футбола. И Ювентус, и Атлетико обладают исполнителями самого высокого класса, уверен, встреча получится богатой на моменты и голы. Поставлю на тотал больше 2.5!

Атлетико — Ювентус 10.08.2019

Атлетико — Ювентус 10.08.2019

09.08.2019 10 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч Международного кубка чемпионов, в котором между собой сыграют Атлетико и Ювентус. Эта встреча пройдет в Стокгольме на стадионе «Френдс Арена» в предстоящую субботу. Начало матча назначено на 19:00 по московскому времени.

П1 (2.65) Х (3.44) П2 (2.64) Атлетико Ювентус Международный кубок чемпионов «Френдс Арена». Стокгольм 10.08.2019 19:00



Ориентировочные составы на матч Атлетико — Ювентус

Атлетико : Атлетико: Облак; Савич, Хермосо, Ренан, Трипьер; Феликс, Лемар, Льоренте, Сауль; Мората, Коста. Ювентус : Ювентус: Щенсный; Де Лигт, Де Шильо, Кьеллини, Пеллегрини; Пьянич, Рабьо, Рэмзи; Куадрадо, Дибала, Роналду.



История личных встреч

История личных встреч между Атлетико и Ювентусом насчитывает 4 поединка. Все они состоялись в рамках Лиги Чемпионов. В сезоне 2014-2015 эти команды встречались на групповом этапе. Поединок в Мадриде завершился победой хозяев со счетом 1:0, а ответная игра так и не принесла забитых мячей. А уже в прошлом сезоне Атлетико и Ювентус встретились с 1/8 финала. После домашней победы 2:0, Атлетико умудрился проиграть в гостях 0:3 и вылететь из турнира.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Атлетико проводит очень мощную предсезонку. Одна победа над Мадридским Реалом со счётом 7:3 в рамках Международного Кубка чемпионов чего стоит. После этого «матрасники» победили в выставочной игре против всех звёзд МЛС со счётом 3:0. Кажется, что уход Гризманна абсолютно не сказался на игре команды Диего Симеоне. Впереди последняя проверка, но и её Мадридский клуб вполне может выдержать с гордо поднятой головой.

А вот у Ювентуса пока абсолютно не складывается летняя часть сезона. На Международном Кубке чемпионов «старая синьора» проиграла со счётом 2:3 Тоттенхэму и лишь в серии пенальти обыграла Интер. Также была игра против звёзд Китайской лиги, которая завершилась вничью 3:3. Пока Ювентус находится в расслабленном режиме и вряд ли что-то изменится в предстоящей игре. Но, свой гол номинальные гости обязательно забьют.

Прогноз: Мы ждём большого количества забитых мячей. Оба клуба обязаны отличиться.

Интересные факты перед матчем

Атлетико победил в пяти последних встречах кряду. Ювентус не побеждал в гостях уже 6 матчей кряду.

Рекомендованные ставки на матч

По итогу прогноза можно сказать, что надежными ставками на матч Атлетико — Ювентус будут:

Получи 100$ для ставки Получить Атлетико — Ювентус Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 1.67 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Атлетико — Ювентус Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.87 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Победит ли «Атлетико» «Ювентус»?

В субботу, 10 августа, «Атлетико» сыграет с «Ювентусом» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет в шведской Сольне на стадионе «Френдс Арена», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на



В межсезонье мадридцы лишились своего лидера и главного бомбардира Антуана Гризманна, перешедшего в «Барселону». В то же время они приобрели Жуана Фелиша, Маркоса Льоренте, Фелипе, Кирана Триппьера и Ренана Лоди.









В стартовом поединке на МКЧ мадридцы встречались с «Гвадалахарой» и победили в серии пенальти, после чего разгромили «Реал» со счетом 7:3.





Затем «Матрасники» «не заметили» сборную звезд МЛС (3:0) и переиграли «Атлетико» из Сан-Луиса (2:1).







«Ювентус»



«Ювентус» вступает в новый сезон с новым главным тренером — Маурицио Сарри, а также целой группой новых игроков: Де Лигт, Рэмзи, Рабьо.





Первый матч на турнире черно-белые проиграли английскому «Тоттенхэму» (2:3), который также проводил свой первый предсезонный матч.





Грозная линия атаки подтвердила свой уровень в очередной раз. Между тем, три пропущенных мяча, скорее, следствие привыкания к игре с высокой оборонительной линией, которую проповедует новый наставник туринцев.





В следующем поединке «Старая Синьора» встретилась на турнире со своим приниципиальным соперником «Интером». Победу в серии пенальти одержали «бьянконери» после ничьей 1:1 в основное время.







Прогноз



Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,55, тогда как успех гостей оценивается в 2,6, а ничья — в 3,3.









Рекомендуем ставить на то, что «Атлетико» выиграет, и обе команды забьют за 4,6.



Атлетико Мадрид — Ювентус 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Международный кубок чемпионов – ежегодный футбольный товарищеский турнир, в котором участвуют преимущественно европейские команды. В этом году матчи турнира пройдут в Северной Америке, Азии и Европе. Участие в соревновании примут 12 команд из двух конфедераций. Каждый клуб сыграет по три матча, а чемпионом станет команда, набравшая наибольшее количество очков в общем зачете. Перед последним игровым днём турнира интриги больше нет, так как «Бенфика» досрочно завоевала трофей.

О матче

Предстоящая встреча является заключительной в текущем розыгрыше Кубка чемпионов. Победитель турнира уже известен, поэтому побороться за 1-е место ни одна из команд уже не сможет. «Атлетико» Мадрид в своём прошлом матче на турнире крупно обыграл мадридский «Реал» (7:3). «Ювентус» на минувшей неделе смог обыграть по пенальти «Интер», при счёте 1:1 в основное время. Букмекеры считают предстоящих соперников примерно равными: об этом свидетельствуют почти одинаковые котировки на победу каждой из команд, которые расположились в районе 2,7.

Статистика для ставок

«Атлетико» Мадрид не проиграл в основное время в текущем розыгрыше Кубка чемпионов в двух матчах (1 победа, 1 ничья). «Ювентус» не выиграл в основное время в текущем розыгрыше Кубка чемпионов ни в одном из матчей (1 ничья, 1 поражение). Исходя из этой статистики можно сделать ставку на непроигрыш «Атлетико» в предстоящей встрече с примерным коэффициентом 1,5.