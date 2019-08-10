«Авангард Курск» — «Спартак Москва 2». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Авангард — Спартак 2

Есть серьезные основания считать, что поединок “Авангарда” и “Спартака-2” будет отнюдь не скучным. Все на поверхности: достаточно взглянуть на свежие результаты обоих клубов, а это — крутые выездные победы при обилии забитых мячей. Куряне — еще один коллектив, с которым во время стартового отрезка чемпионата произошло чудесное преображение: 1 очко за 4 тура, зато потом — 2 победы подряд. “Спартачи” на дистанции ровнее, да и успешнее — в их активе уже три победы при всего лишь одном поражении.

Ориентировочные составы на матч Авангард — Спартак-2

“Авангард” (4-4-2): Чагров — Никитин, Дашаев, Гоцук, Ковалев — Батюнин, Бреев, Чиркин, Григорьев — Федчук, Минаев

Не сыграют: —

“Спартак-2” (4-5-1): Акмурзин — Маслов, Гапонов, Сазонов, Воропаев — Петрунин, Бакалюк, Маркитесов, Васильев, Руденко — Нимели

Не сыграют: Тюнин

Прогноз на матч Авангард Курск — Спартак Москва 2

“Соловьи” под руководством Мурада Искакова явно нащупали свою игру: в последних двух турах они забили 4 гола — ровно вчетверо больше, чем во всех предыдущих. Впечатляющей выглядела их победа в Ярославле — лишь гол сомнительного престижа был дозволен погрузившемуся в кризис “Шиннику”. Еще ярче во Владивостоке выступил “Спартак Москва 2”: убедительная победа 4:2, с очередным голом Нимели.Обновленным “красно-белым” явно надоели регулярные финиши вблизи от зоны вылета (так было последние 2 года), и здесь амбиции Булатова входят в симбиоз с талантами исполнителей.

Последние две встречи соперников в Курске (чемпионат, кубок) принесли 9 забитых голов. “Париматч” дает на игру традиционно хорошую роспись, из которой мы выбираем вариант ТБ (2.5) за коэффициент 2.11.

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Авангард — Спартак-2 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Химки» подходят к матчу на 1-м месте. Подмосковный клуб остаётся одной из трёх команд, ещё не проигрывавших в чемпионате. «Краснодар-2» располагается на 16-й строчке. Хозяева являются фаворитами этой встречи. Заиграть победу команды Андрея Талалаева можно с коэффициентом порядка 1,5. Шансы на успех гостей оценены кэфом около 6.

Статистика для ставок

За 2 личных встречи в истории ФНЛ «Химки» ни разу не смогли отличиться в 1-м тайме. Котировки на продолжение сухой серии хозяев находятся в районе 2,1.

Продолжая тему стартовых 45 минуток, можно отметить, что краснодарский клуб ни разу не проиграл в 1-м тайме. Поставить на то, что и в этой встрече гости не проиграют первую половину матча можно с коэффициентом порядка 1,7.

Ставки на игроков

Полузащитник хозяев Илья Кухарчук забил 3 гола в 3 матчах. Почему бы не поставить на продолжение результативных успехов бывшего футболиста «Томи»?

Авангард — Спартак-2. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Авангард — Спартак-2. Прогноз, ставки на матч ФНЛ (10.08.2019)

Матч 7 тура чемпионата России (ФНЛ) Авангард — Спартак-2 состоится в субботу 10 августа в 18:00 (МСК) на стадионе Трудовые Резервы. В этой игре букмекеры считают фаворитом Авангард, оценив вероятность его победы чуть ниже 50%. Сейчас курский клуб занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата ФНЛ, набрав семь очков. В прошлую субботу он обыграл на выезде Шинник со счетом 3:1. Причем по ходу поединка Авангард вел 3-0 и только после этого позволил сопернику отыграть один мяч. Это была вторая подряд его победа. Ранее он не мог выиграть в семи встречах кряду, проиграв пять из них. Более того, за два последних матча он одержал столько же побед, сколько за 13 поединков в ФНЛ перед этим. На своем поле Авангард очень редко проигрывает. Так, из 18 предыдущих матчей в родных стенах он проиграл всего один и одержал десять побед. В то же время в нынешнем сезоне он по разу побеждал, проигрывал и играл вничью в домашних матчах чемпионата.

Спартак-2 перед этим туром занимает шестое место с 11 очками в активе. В прошлую субботу он обыграл на выезде Луч со счетом 4:2. Сейчас впервые с 24 апреля москвичи могут победить в двух поединках кряду. К слову, за восемь последних их матчей в ФНЛ один и тот же результат ни разу не повторялся дважды подряд. Проиграл Спартак-2 всего один матч из семи последних при трех победах и трех ничейных результатах. А вот на выезде он выиграл лишь 3 из 15 предыдущих матчей при таком же количестве ничьих и девяти поражениях. Причем в девяти встречах на данном отрезке Спартак-2 не забивал ни одного гола. В прошлом сезоне в двух матчах против Спартака-2 Авангард набрал четыре очка, сыграв вничью 0:0 на выезде и победив со счетом 3:2 дома. В целом он не проиграл ни одного из четырех матчей против этого соперника в ФНЛ, по два раза победив и сыграв вничью. Специалисты сайта считают, что и в предстоящей игре Авангард добьется положительного результата и одержит победу, не пропустив ни одного мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Авангард — Спартак-2:

Победа Авангарда — 2.11, ничья — 3.21, победа Спартака-2 — 3.26.

Авангард — Спартак-2. Прогноз на матч (чемпионат России (ФНЛ), 7 тур, 10 августа):

Победа Авангарда; Авангард не пропустит. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). На втором месте по популярности победа Авангарда 1:0 (коэффициент 6.50). Ставки на то, что Авангард не пропустит, принимаются с коэффициентом 2.60.

Авангард Курск

Курский коллектив медленно, но верно вкатывается в сезон в ФНЛ. Команда на протяжении 4-х матчей не знала побед, но смогла вовремя себя реанимировать. После двух подряд разгромных поражение на старте чемпионата от «Ротора» и «Химок» (обе встречи по 0:3), куряне смогли зацепиться за очко во встрече с «Краснодаром-2″ (1:1). Следом в игре против «Томи» «Авангард» снова ждало поражение (0:2), но уже в том поединке были какие-то проблески хорошей игры, дающей надежду на успех в следующих противостояниях. И в пятом туре, наконец, команду прорвало. В домашней встрече с «Нефтехимиком» перед нами предстал совсем другой «Авангард». После проваленной первой 15-минутки, команда взяла себя в руки и стала играть первым номером. Благодаря точному выстрелу Минаева счет удалось открыть еще до перерыва, и результат на табло так и не поменялся. Куряне одержали первую победу в сезоне, пусть и минимальную — 1:0. Вряд ли в матче против «Шинника» «Авангард» считался фаворитом встречи. Однако своей игрой команда заставила многих спортивных аналитиков забрать свои слова обратно. По ходу игры команда вела со счетом 3:0 и минутная расслабленность позволила оппоненту только отыграть один гол. Во втором кряду поединке куряне набрали три очка, что позволило им слегка нарастить отрыв от «красной» зоны и выйти на чистую 11-ю позицию.

Спартак-2 Москва

«Спартак-2″ из года в год стартует в ФНЛ очень удачно, однако по ходу сезона команда сдувается. Нынешнее начало чемпионата также можно назвать для «красно-белых» удачным, поскольку в 6-ти матчах клуб потерпел только одно поражение, сумев отпраздновать успел в 3-х случаях. Интересно, что столичный коллектив начал сезон с красивой выездной победы над калининградской «Балтикой». Успех не удалось продолжить на своем поле в игре с хабаровским СКА (2:2), а в игре с «Мордовией» спартаковцев и вовсе ждало минимальное поражение (0:1). Зато в игре с «Нижним Новгородом» второй состав «Спартака» показал зрелищный футбол и победил оппонента, забив в каждом из таймов по голу (2:0). В рамках 5-го тура гости не смогли переиграть «Армавир» (1:1), что сполна компенсировали выездной победой над «Лучом» (4:2) во Владивостоке. После 6-ти туров команда имеет в своем активе 11 набранных баллов, находясь на 6-й строчке в турнирной таблице.

Прогноз

«Авангард» в последнее время хорошо играет против дубля «Спартака», о чем свидетельствуют победу курян в очных встречах над «красно-белыми». Причем неважно, играют хозяева на своем поле, или в гостях. Рискну предположить, что набравший ход курский коллектив не оставит никаких шансов «Спартаку-2″ в очной встрече. Две последние очные встречи оставались за курянами. Серия побед «Авангарда» продолжится.