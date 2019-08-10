Прогноз редакции на матч Монпелье — Ренн

Прогноз Монпелье — Ренн (10.08.19), ставки и коэффициенты

Монпелье — Ренн. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Монпелье — Ренн. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Монпелье — Ренн. Прогноз на матч французской Лиги 1 (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции Монпелье — Ренн, который состоится на стадионе Стад де ля Моссон (Stade de la Mosson) в субботу 10 августа, начало в 21:00 (МСК).

Монпелье — Ренн. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля. Монпелье в прошлом сезоне занял шестое место, набрав 59 очков. В конце чемпионата он проиграл только один из семи последних матчей, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. А на своем поле «Паладины» провели шесть кряду поединков без поражений — три победы и три ничьи. Кстати, они забивали в каждом из десяти последних домашних матчей в чемпионате Франции, в том числе в семи случаях не менее двух голов.

Ренн прошлый чемпионат завершил на десятом месте с 52 набранными очками. В конце турнира он провел пять кряду матчей без поражений — две победы и три ничьи. В том числе он выиграл два последних поединках турнира, хотя перед этим не побеждал в девяти встречах кряду — шесть ничейных результатов и три поражения. В гостях Ренн выиграл только один из девяти предыдущих матчей, трижды сыграв вничью и пять раз проиграв. В семи из девяти этих матчей он пропускал минимум два гола.

Монпелье — Ренн. Ставки на матч:

Монпелье — Ренн. Как играли между собой?

В прошлом сезоне оба матча между Монпелье и Ренном завершились вничью — 2:2 на поле «Паладинов» и 0:0 во втором круге на поле Ренна. Монпелье не выиграл ни одного из шести предыдущих матчей против этого соперника, дважды проиграв и четыре раза сыграв вничью. Но в целом в последние годы в этом противостоянии было равенство. Так, из 13 предыдущих матчей между Монпелье и Ренном каждая команда выигрывала по три раза и еще в семи встречах фиксировалась ничья.

>Забивает за игру

0

Монпелье — Ренн. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Монпелье в этой игре и ставят на его индивидуальный тотал больше 1,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Чуть менее высоко котируется победа Монпелье 1:0 (коэффициент 7.00). Поставить на индивидуальный тотал хозяев поля больше 1,5 голов предлагается с котировкой 2.50.

«Монпелье» — «Ренн». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат Франции

Мой прогноз

Обе личные встречи «Монпелье» и «Ренна» в минувшем сезоне завершились вничью. Продлиться ли нейтральная линия в их ночном матче 10 августа? – знакомимся с нашим прогнозом.

Монпелье

«Монпелье» второй год подряд в числе лидеров по количеству ничейных результатов. В сезоне 2018/19 у команды Мишеля Тер-Закаряна было зафиксировано 14 нейтральных исходов, что вкупе с 15 победами принесло 59 очков. Таким образом, претендент на участие в Лиге Европы финишировал шестым и остался без еврокубков. Еще девять поединков завершились в пользу соперников «паладинов».

Прогноз редакции на матч Монпелье — Ренн

10 августа на стадионе “Стад де ла Моссон” состоится матч 1-го тура чемпионата Франции по футболу между местным “Монпелье” и “Ренном”. В прошедшем чемпионате команды в обеих встречах поделились друг с другом очками. В рамках 14-го тура довольно интересный и результативный поединок завершился со счетом 2:2. В 21-м туре голевой запас иссяк и после встречи на табло было 0:0.

“Монпелье” в итоге оказался на шестом месте в турнирной таблице, всего в семи очках от еврокубковой зоны. “Ренн” в самой середине — на десятой строчке. Но, подопечные Жульена Стефана стали обладателями Кубка, в драматичном финале по пенальти обыграв богатый “ПСЖ”, что позволяет им сыграть в Лиге Европы.

Ориентировочные составы на матч “Монпелье” — “Ренн”

“Монпелье” (4-3-3): Берто — Агилар, Конгре, Мендес, Ферри — Ле Таллек, Молле, Ристич — Делор, Лаборде, Хилтон

Не сыграют: —

“Ренн” (5-3-2): Коубек — Да Сильва, Буриго, Мауасса, Морель, Гелин — Гренье, Силики, Камавинга — Тэт, Юну

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Монпелье” — “Ренн”

Первая половина сезона, как минимум, для “Ренна” будет ознаменована игрой на три фронта. Конечно, это вызовет трудности у команды с не самой длинной скамейкой. Август — идеальное время, чтобы создать себе задел перед тяжелым графиком. В матче за Суперкубок, который “Ренн” проиграл “ПСЖ со счетом 1:2, “бретонцы” выглядели достойно и продемонстрировали отличную физическую готовность к сезону, чего не скажешь о “Монпелье” ввиду отсутствия официальных игр. Наш прогноз на противостояние — победа “Ренна” с форой (0) с коэффициентом 2,27.

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Монпелье

Монпелье достаточно качественно провел прошлый сезон — команда закончила первенство на 6-ой строчке в турнирной таблице, не достав до зоны Еврокубков лишь 7 очков. Но именно поединки с Ренном в последнее время у «паладинов» не получаются — из 12-ти крайних личных встреч выиграть Монпелье смог лишь две, что ясно дает понять: Ренн — неудобный соперник для «паладинов». К тому же, в предсезонных матчах хозяева проявили себя не очень хорошо, прежде всего, в атаке — ничего не клеилось у Монпелье впереди, а при таком раскладе бороться за три очка будет очень тяжело. В прошлом сезоне Монпелье на своем поле сыграл с Ренном вничью 2-2, причем по многим статистическим показателям лучше был именно соперник, думаю, что и в этом противоборстве хозяевам не светит победа…

Ренн

Ренн же провел очень качественный сезон — да, команда закончила Лигу 1 лишь на 10-ой строчке, однако в финале Кубка Франции коллективу удалось совершить невероятно — Ренн переиграл ПСЖ, уступая к 21-ой минуте 0-2, и победа в Кубке позволит Ренну попытать счастье в Еврокубках. В поединке за суперкубок гости сегодняшнего матча также были близки к сенсации — к перерыву Ренн вел 1-0 и был не хуже соперника, но затем класс Парижа взял свое и Ренн проиграл 1-2. К тому же, на выезде в прошлом сезоне Ренн играл весьма неплохо — лишь 8 поражений в 19-ти поединках гостевого формата, думается мне, что и в этом матче гости смогут зацепиться за очки, все-таки матчи с Монпелье у Ренна складываются весьма удачно…

Прогноз

Как мне кажется, в этом матче стоит присмотреться к варианту с непроигрышем гостей. Ренн — очень боевитая команда, к тому же, история личных встреч полностью поддерживает мою ставку. А ставка вот какая: Ренн не проиграет!

«Монпелье» и «Ренн» начнут чемпионат «низовым» поединком?

«Монпелье»

В субботу, 10 августа, в рамках первого тура чемпионата Франции сезоне 2019/20 «Монпелье» на своем поле примет «Ренн». Начало встречи — в 21:00 по Москве. Прогноз на



«Монпелье» в прошлом чемпионате Франции занял шестое место. В 38 поединках Лиги 1 «паладины» 15 раз выиграли, 14 игр свели вничью и девять встреч проиграли.





В летнее трансферное окно команда продала четырех основных игроков на сумму в 40 миллион евро. Ушли в «Монако» основной вратарь Бенджамин Лекомт и защитник Рубен Агилар.









В «Кельн» отправился полузащитник Элье Скириа, а также «Хаддерсфилд» окончательно выкупил трансфер нападающего Исаака Мбенза.









Среди приобретений стоит выделить покупку у «Нима» за 9,5 миллионов евро хавбека Теджи Саванье и у «Тулузы» форварда Анди Делора за 4,5 миллионов.







«Ренн»



«Ренн» финишировал в минувшем розыгрыше Лиги 1 на десятой позиции. «Черно-красные» в 38 играх чемпионата добыли по 13 побед и ничейных результатов, а также 12 встреч проиграли.









А вот в Кубке Франции «Ренн» добился наивысшего результата, одолев в финале турнира ПСЖ, обыграв своего оппонента по пенальти. А накануне реннцы уступили парижанам в матче за Супекубок Франции со счетом 1:2.





Летом у «Торино» за 15 миллионов евро был куплен сенегальский форвард Мбай Ньянг и у «Анже» хавбек Флавьен Тэ за 9 миллионов. Продали «Аугсбургу» за 7,5 миллионов чешского голкипера Томаша Коубека и полузащитника Бенджамина Андре в «Лилль» за 7 миллионов.





В минувшем розыгрыше Лиги 1 эти команды между собой дважды сыграли вничью — 2:2 и 0:0. Отметим, что «Монпелье» не может обыграть «Ренн» уже как три года.







Прогноз на «Монпелье» — «Ренн»



В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Монпелье» предлагают — 2.30.









На викторию «Ренна» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.35.





Не думаем, что в начале сезоне команды смогут продемонстрировать результативный футбол. предлагаем поставить на ТМ 2.5.