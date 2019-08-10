Прогноз редакции на матч Ницца — Амьен

Прогноз Ницца — Амьен (10.08.19), ставки и коэффициенты

Ницца — Амьен. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Ницца — Амьен. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Ницца — Амьен. Прогноз на матч французской Лиги 1 (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции Ницца — Амьен, который состоится на стадионе Альянц Ривьера (Allianz Riviera) в субботу 10 августа, начало в 21:00 (МСК).

Ницца — Амьен. Кто фаворит матча?

Фаворитом этого матча считается Ницца, шансы которой победить букмекеры оценивают примерно в 50%. В прошлом сезоне она заняла седьмое место в чемпионате Франции, набрав 56 очков. В конце чемпионата Ницца проиграла только два из десяти последних матчей, по четыре раза победив и сыграв вничью. В половине поединков она не пропускала ни одного гола. А у себя дома Ницца проиграла лишь раз за 14 последних матчей, одержав девять побед и в четырех встречах сыграв вничью. За эти 14 встреч Ницца пропустила только четыре гола и ни разу больше одного за матч, а в десяти поединках она не пропускала вовсе.

Амьен прошлый чемпионат завершил на 15-м месте, набрав 38 очков. Он выиграл всего один из десяти последних поединков в Лиге 1, семь раз сыграв вничью и дважды проиграв. В то же время из 13 предыдущих матчей в чемпионате Амьен проиграл всего два. Сейчас продолжается его гостевая безвыигрышная серия, насчитывающая десять матчей — пять ничьих и пять поражений. В половине встреч из этих десяти Амьен не забивал ни одного гола. В целом за весь прошлый сезон он набрал на чужом поле только 12 очков или в два с лишним раза меньше, чем дома.

Ницца — Амьен. Ставки на матч:

Ницца — Амьен. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Амьен и Ницца обменялись домашними победами с одинаковым счетом 1:0. В целом шесть предыдущих матчей между ними завершались победой команды, игравшей дома. А за 12 предыдущих встреч лишь раз выиграла команда, игравшая в гостях. Результативность противостояния низкая: всего в 4 из 12 последних матчей между Амьеном и Ниццей забивалось больше двух голов, а в половине поединков забивалось не более одного мяча. Кроме того, в девяти из десяти последних матчей между ними минимум одна команда не забивала.

>Забивает за игру

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Ницца — Амьен. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Ниццы и ставят на тотал меньше 2 голов, считая, что результативность этой встречи будет низкой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Ниццы со счетом 1:0 (коэффициент 5.50). Высоко котируется ничья 1:1 (коэффициент 6.00). Ставки на тотал меньше 2 голов принимаются с котировкой 1.86.

Ницца — Амьен 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Ницца» закончила прошлый сезон на 7-м месте турнирной таблицы Лиги 1. В первой игре сезона успех гостей можно взять за 2. «Амьен» сумел избежать вылета из чемпионата Франции, заняв по итогам прошлого сезона 15 место таблицы. В предстоящей игре котировки на победу гостей, находятся в районе 4,3.

Долгосрочные ставки

«Амьен» считается одним из главных претендентов на вылет из Лиги 1 в этом сезоне. Котировки на такое событие около 4.

Статистика для ставок

В 4 предыдущих очных противостояниях в Лиге 1 «Ницца» не забивала больше 1 мяча. Такая низкая результативность команды в предстоящем поединке, оценивается букмекерами коэффициентом около 1,6.

При этом в 3 из 4 последних личных матчах в Лиге 1 «Ницца» не забивала ни одного мяча до перерыва. Пари на то, что в предстоящей игре 1-й тайм для подопечных Патрика Виейра станет безрезультативным можно взять за примерные 1,7.

Важные новости

Новым главным тренером «Амьена» назначен словенский специалист Лука Элснер, возглавлявший до этого клуб из второго бельгийского дивизиона – «Роял Юнион».

«Ницца» — «Амьен». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат Франции

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История личных встреч этих клубов достаточно коротка. «Орлы» стабильно обыгрывали «единорогов» на своем стадионе «Альянц-Ривьера». Продлится ли их победная серия после матча-открытия 10 августа? — знакомимся с прогнозом на игру «Ницца» — «Амьен»

Ницца

Год назад «Ниццу» покинул главный тренер – Люсьен Фавр. Команда начала сезон 2018/19 с легендарным футболистом – Патриком Виейра. Современным «орлам» прежние высоты только снятся. Весной они финишировали седьмыми с активом в 56 очков. Особенностью их статистики стали высокие показатели низовых матчей и поединков с проходом ставки «обе забьют(нет)». Всего 30 и 28, соответственно.

Ницца

Ницца в прошлом сезоне заняла седьмую строчку в турнирной таблице, отстав от зоны Еврокубков на 10 очков. Стоит отметить тот факт, что «орлы» просто ужасно провели товарищеские поединки — лишь в 1-ом из 7-ми поединков Ницце удалось не пропустить. Особенно ужасно хозяева провели два последних поединка — от Вольфсбурга и Бернли в сумме «орлы» пропустили 14 мячей, так что с обороной у команды уж точно не все прекрасно. В первом туре Ницце предстоит встретиться с Амьеном, командой, которая в прошлом сезоне показала себя в атаке очень даже неплохо. Думается мне, что в этом поединке у хозяев нет шансов отыграть на ноль…

Амьен СК

Амьен в прошлом сезоне стал 15-ым, забивая, в среднем, чуть меньше гола за игру. Амьен забивал в 3-ех из 5-ти товарищеских поединков. С первых же туров, уверен, гости будут бороться за каждое очко, ведь нужно сохранить прописку в элитном дивизионе, и обеспечить безопасность нужно как можно раньше. Учитывая тот факт, что Ницца в товарищеских поединках показала просто ужасную игру в обороне, у Амьена есть все шансы побороться за очки в этом поединке, к тому же, атака у коллектива работает весьма неплохо. Как мне кажется, даже в статусе гостей Амьен сможет отличиться в этом поединке…

Прогноз

Уверен, гости смогут в этом поединке наиграть на гол. Ницца просто ужасно отыграла в обороне два крайних товарищеских поединка, а вот Амьен в атаке был не так плох. Поставлю в этом противоборстве на то, что гости забьют, как минимум, однажды!

Прогноз редакции на матч Ницца — Амьен

“Ницца” и “Амьен” сыграют в рамках 1-го тура чемпионата Франции по футболу 10 августа на стадионе “Альянц Ривьера”. В прошлом сезоне команды обменялись идентичными победами. В 12-м туре сильнее оказались хозяева, одолевшие соперника со счетом 1:0. В 26-м туре викторию праздновали уже гости, завершив встречу также 1:0. “Ницца” по итогу заняла в турнирной таблице седьмое место в десяти очках от еврокубков. “Амьен” же оказался на 15-й строчке, всего лишь на четыре очка выше зоны вылета.

Ориентировочные составы на матч “Ницца” — “Амьен”

“Ницца” (4-3-2-1): Клемантия — Бюрнер, Данте, Сарр, Эрей — Тамез, Сако, Сильвестр — Ганаго, Маолида — Данило

Не сыграют: —

“Амьен” (4-4-2): Гартнер — Гуано, Дибасси, Алеэсами, Жалле — Гнаоре, Монкондю, Блен, Тимите — Гходдос, Гирасси

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Ницца” — “Амьен”

Чемпионат Франции в это трансферное окно лишился яркого игрока. Форвард Аллан Сен-Максимен, тащивший на себе “Ниццу” в прошлом сезоне, перебрался в “Ньюкасл” за солидные 18 миллионов евро. Но за “красно-черных” боязно не только из-за этого. Последние две контрольных встречи они проиграли с общим счетом 14:2. И в соперниках то были не самые могучие “Бернли” и “Вольфсбург”, а сам состав “Ниццы” был близок к оптимальному. Такие опасения не позволяют нам поставить на победу хозяев в первом туре. Наш прогноз — гости не проиграют с коэффициентом 1,78.