«Алемания» — «Байер». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Алемания Аахен — Байер 04

Естественно уровень команд несопоставим и кроме как на это турнире, больше нигде данные клубы не могли встретится. Посмотрим чем закончится это противостояние. абсолютным разгромом или же например “Алемания” сможет проиграть достойно, то есть в один, максимум в два мяча.

“Алемания” это клуб из Западной региональной лиги и они в первых двух турах не смогли одержать ни одной победы, хотя играли с совсем неизвестными командами. Неужели вы думаете что они что-то смогут противопоставить одному из лучших клубов Германии? Конечно нет, таких чудес не бывает.

Ориентировочные составы на матч “ Алемания ” — “Байер”:

“Алемания” (3-5-2): Шпринт – Хейнз, Хакенберг, Филдер – Путз, Босинг, Рутер, Гарнер, Кухнель – Ноель, Борс

Не сыграют: —

“Байер” (3-2-4-1): Градецки — Та, Драгович, Едвай – Баумгартлингер, Демирбей – Венделл, Паулиньо, Хаверц, Бэйли — Фолланд

Не сыграют: —

Прогноз на матч “ Алемания” — “Байер”:

Подготовительный турнир “Байер” проводит не лучшим образом. За восемь проведенных матчей, всего один раз удостоился выиграть клуб из Байера, и как раз у того соперника, которому “Алемания” проиграла в чемпионате страны — “Вупперталлер”. В том матче “Байер” выиграл более чем уверенно и поэтому, в предстоящем поединке мы ожидаем увидеть разгром от титулованного клуба Бундеслиги.

“Байер” постоянно будет прессинговать и “Алемания” недолго сможет удержать ворота в неприкосновенности. Поставим на то, что “Байер” забьет в ворота хозяев поля не менее четырех мячей, как и в ворота “Вупперталлера”. На событие ИТБ2 3,5 в Пари матч можно поставить за 2,56 Конечно же берем эту ставку

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Алемания — Байер. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (10.08.2019)

Алемания — Байер. Прогноз, ставки на матч Кубка Германии (10.08.2019)

Матч 1-го раунда Кубка Германии Алемания — Байер состоится в субботу 10 августа в 16:30 (МСК) на стадионе Нойер Тиволи. В этой игре букмекеры считают явным фаворитом Байер, прогнозируя его крупную победу. В прошлом сезоне он занял четвертое место в чемпионате Германии и пробился в Лигу чемпионов. В Кубке страны леверкузенцы выступили менее успешно и вылетели уже в 1/8 финала, уступив тогда на выезде Хайденхайму со счетом 1:2. Кстати, в основное время Байер проиграл лишь в третий раз за 22 последних матча Кубка Германии. В первом раунде он не вылетал с июля 2011 года, когда уступил в дополнительное время дрезденскому Динамо со счетом 3:4, ведя 3-0. Отдельно стоит сказать о высокой результативности матчей Байера в Кубке Германии: в 10 из 14 предыдущих его поединков забивалось больше двух голов.

Алемания — это команда из региональной лиги или четвертого по силе дивизиона. В прошлом сезоне она заняла шестое место в своей группе. В этом футбольном году Алемания провела два матча, проиграв на выезде Вупперталеру со счетом 1:2 и сыграв вничью 1:1 дома с резервистами дюссельдорфской Фортуны. В Кубке Германии она не играла с 2012 года, когда проиграла в первом же раунде гладбахской Боруссии со счетом 0:2. Вообще, Алемания проиграла три предыдущих кубковых поединка с общим счетом 1:9. С Байером она в последний раз встречалась в сезоне 2006/07 в чемпионате высшего дивизиона и уступила в обоих поединках — 0:3 на выезде и 2:3 дома. Эксперты сайта считают, что Алмения проиграет и предстоящий матч. При этом его результативность может превысить два мяча.

Ставки/коэффициенты букмекерских контор на матч Алемания — Байер:

Победа Алемании — 23.50, ничья — 9.48, победа Байера — 1.11.

Алемания — Байер. Прогноз на матч (Кубок Германии, 1-й раунд, 10 августа):

Победа Байера; тотал больше 2,5 голов. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Байера со счетом 3:0 или 2:0 (коэффициенты 5.80 и 6.00 соответственно). Поставить на тотал больше 2,5 голов можно с котировкой 1.40.

Алемания — Байер 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О турнире

Текущий розыгрыш Кубка Германии является 77-м в истории. В нём принимают участие 64 команды: 18 клубов из Бундеслиги сезона 2018/19, 18 клубов из Второй Бундеслиги сезона 2018/19, 4 лучших клуба Третьей лиги сезона 2018/19, а также 24 клуба-победителя региональных кубков Немецкого футбольного союза. Победитель Кубка Германии автоматически квалифицируется в групповой этап Лиги Европы сезона 2020/21.

О матче

«Алемания» участвует в текущем розыгрыше Кубка Германии благодаря победе в прошлом сезоне в Кубке Среднего Рейна. Клуб из Ахена ни разу не завоёвывал второй по значимости национальный трофей, но трижды играл в финале турнира: это было в сезонах 1952/53, 1964/65 и 2003/04. «Байер», как представитель Бундеслиги, имеет более успешную историю выступлений в турнире. Правда завоевать трофей леверкузенцам удалось лишь однажды в сезоне 1992/93. Явным фаворитом предстоящей встречи является «Байер», коэффициент на победу которого близок к единице. А вот взять успех «Алемании» в этой встрече можно за коэффициент, превышающий 20.

Статистика для ставок

Между собой предстоящие соперники играли в Бундеслиге в сезоне 2006/07. Тогда в обеих матчах было забито более 3 голов. Сделать ставку на «Тотал больше 2,5» в предстоящей встрече можно с примерным коэффициентом 1,4.

Также отметим, что в 20 последних матчах в Кубке Германии «Алемания» не проиграла с разницей больше 2 голов 19 раз. В таком случае стоит задуматься о ставке на плюсовую фору (+2,5) в пользу хозяев. Коэффициент на это событие в районе 1,8.

Прогноз на

матч

«Алемания» — «Байер» 10 августа

10 августа в 16:30 (мск) в Ахене состоится матч 1/32 финала Кубка Германии.

Прогноз на матч «Алемания» — «Байер»

Хозяева который сезон прозябают в Региональной лиге Германии: это лишь третий дивизион страны, где играют наполовину любительские команды. Везло со жребием, выпадали такие же мёртвые соперники, поэтому «Алемания» зашла так далеко.

«Байер» провёл восемь товарняков: однажды победил, два раза сыграл вничью и потерпел пять поражений. Соперники чаще были ниже уровнем, поэтому результаты удручают и вынуждают задуматься, но сейчас слишком уж холодный противник в Кубке, чтобы допускать мысль о сенсации. Против «Алемании» должны выйти бухие новички академии Ливеркузена, чтобы у одного из лучших клубов Бундеслиги возникли проблемы.

Фаворит легко победит даже стоя, а тем более сейчас нужно отмазываться за печальные товарняки и репетировать серьёзный футбол, ведь старт чемпионата уже совсем скоро.

Прогноз: победа «Байера» с форой -2 гола за коэффициент 1,58 в БК «1хСтавка»

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