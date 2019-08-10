Прогноз, ставки и коэффициенты Анже — Бордо (10.08.19)

«Анже» – «Бордо». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 1-й тур

«Анже» – «Бордо»

Анжер. Стадион «Стад Раймон-Копа». 10.08.2019. 21:00 МСК

Судья: Хаким Бен Эль-Хадж

«Анже» ни разу в своей истории не обыгрывал «Бордо» в домашних матчах Лиги 1, и сейчас у него есть шанс прервать неприятную тенденцию. Именно хозяева считаются фаворитами предстоящей встречи, оправдают ли они свой статус?

Форма «Анже»

«Анже» проводит свой пятый кряду сезон в Лиге 1, и сейчас он вполне заслуживает звание крепкого середняка. Уже 8-й год клуб возглавляет Стефан Мулен, и, по всей видимости, сохранение прописки в высшем дивизионе для руководства является пределом мечтаний. В прошлом чемпионате команда финишировала на 13-м месте, гарантировав себе место в Лиге 1 задолго до финиша. В межсезонье «Анже» выгодно продал вингера Флавьена Тэта и совершил несколько точечных приобретений. Рашид Алиуи укрепит атакующую линию, а Сада Тиуб, Касимир Нинга и Матиас Перейра Лаге поборются за места на флангах.

Летом подопечные Стефана Мулена провели несколько спаррингов с сильными европейскими клубами и неплохо себя проявили. Так, например, «Анже» сыграл вничью с «Фейенордом» (2:2), а накануне уступил лондонскому «Арсеналу» лишь в серии пенальти – 1:2. Правда, «канониры» выставили далеко не оптимальный свой состав, в то время как французский клуб закончил с экспериментами. Тогда на поле не вышел лишь Франсуа Камано, и пока его участие в грядущем туре под вопросом.

Форма «Бордо»

«Бордо» утратил былые позиции в Лиге 1, и в минувшем сезоне он занял лишь 14-е место в таблице. На посту главного тренера остался Паулу Соуза, хотя при нем жирондинцы одержали лишь 2 победы в 11 матчах чемпионата. Летом не обошлось без серьезных изменений: молодой Жюль Кунде перешел в «Севилью», Зайду Юссуф теперь выступает за «Севилью». Главным приобретением стал защитник Лоран Косьельни, также стоит отметить Лориса Бенито, Мешера и Хван Ый Чжо.

В межсезонье подопечные Паулу Соузы провели 6 спаррингов, в которых потерпели 5 поражений. Единственную победу «Бордо» одержал в поединке с «Монпелье» (2:1), а на прошлой неделе он дома уступил «Дженоа» – 2:3. По ходу игры жирондинцы отыграли отставание в 2 мяча, но в концовке все же упустили ничью.

История личных встреч «Анже» и «Бордо»

В 5 последних очных поединках «Анже» одержал 2 победы и потерпел 1 поражение. В прошлом сезоне «Бордо» оказался сильнее на выезде (2:1), а затем уступил дома – 0:1. Последняя встреча не имела большого турнирного значения, так что неудача жирондинцев вполне объяснима.

Важные факты о матче «Анже» – «Бордо»

• «Анже» в 6 последних матчах забил 11 голов

• «Бордо» в 14 выездных поединках потерпел 11 поражений

• «Анже» в 11 очных поединках против «Бордо» лишь однажды ушла с поля без гола

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Анже» – «Бордо»

«Бордо» невнятно провел концовку прошлого сезона, и пока непонятно, удастся ли ему добиться прогресса при Паулу Соузе. Жирондинцы много пропускают, и летние спарринге пока не вселяют оптимизм. «Анже» в межсезонье выглядел достойно, и дома он способен набрать три очка. Предлагаем поставить на победу хозяев с коэффициентом 2,41 в





Прогноз редакции на матч Анже — Бордо

“Анже” готовился к грядущему сезону довольно тщательно. Посмотрите только на команды, с которыми хозяева решили зарубиться в товарищеских матчах — лондонский “Арсенал”, “Фейеноорд”, менхенгладбахская “Боруссия”. Коллектив сразу готовится к высокому уровню сопротивления. Видимо, в этом году подопечные Стефана Мулена собираются зацепиться за середину турнирной таблицы довольно прочно, раз провела такую предсезонную подготовку. Уже в первом матче мы сможем увидеть, на что способны домочадцы “Раймон Копы”.

Ориентировочные составы на матч Анже — Бордо:

“Анже” (4-3-3): Бютель — Аит Нури, Тома, Павлович, Манко — Мангани, Сантамария, Рейне — Капелль, Алиуи, Эль Мелали

Не сыграют: —

“Бордо” (3-5-2): Костиль — Пабло, Де Превиль, Мешер — Пундже, Чуамени, Отавио, Адли, Кватенг — Хванг, Бриан

Не сыграют: —

Прогноз на матч Анже — Бордо:

“Бордо” также катали интересные матчи против “Галатасарая” и “Дженоа”, но так как гости и так постоянно выступают в еврокубках, вряд ли можно считать их в этих играх аутсайдером. Скорее всего, это поединки с прямыми конкурентами, так что игрокам Паулу Соузы не пришлось выходить из зоны комфорта. Против “Анже” они будут считаться фаворитами, но в первых турах возможны неожиданные результаты, так как команды еще не вошли в игровой ритм. Мы рекомендуем в этой игре поставить на “обе забьют” с коэффициентом 2,08

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Анже — Бордо 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

Команды провели прошлый сезон одинаково плохо. «Анже» по итогам прошлого розыгрыша Лиги 1 занял 13 место турнирной таблицы, а «Бордо» — 14-е. В предстоящей игре букмекеры считают хозяев фаворитами встречи, оценивая вероятность успеха команды коэффициентом около 2,5. Победу гостей можно взять за котировку в районе 3,1.

Результаты при подобных коэффициентах

При схожей линии «Анже» в личном противостоянии на своем поле проиграл «Бордо» со счетом 1:2 в прошлом сезоне Лиги 1.





Статистика для ставок

В 5 из 7 предыдущих очных игр в Лиге 1 «Анже» открывал счет в мачте. Пари на то, что команда станет автором первого гола в предстоящем поединке можно взять за коэффициент около 2,1.

Кроме этого, в 5 из 6 последних очных матчах в Лиге 1 команды забивали минимум 1 гол до перерыва. Такая результативность в 1-м тайме ближайшего противостояния оценивается букмекерами котировкой в районе 1,5.

«Анже» — «Бордо». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат Франции

Мой прогноз

В одном из ночных субботних матчей десятого августа встретятся клубы, финишировавшие в минувшем сезоне на соседних местах. Кому улыбнется фортуна в стартовой игре? — вашему вниманию предлагается прогноз на поединок «Анже» — «Бордо»

Анже

В минувшем сезоне «Анже» вошел в призовую тройку Лиги1 по количеству ничейных матчей. В послужном списке «скоистов» было 16 нейтральных исходов. Еще десять игр завершились в их пользу, а 12 раз успех был на стороне соперников.

Команда Стефана Мулена не рисковала покинуть Лигу1 и финишировала вдали от опасной зоны. В летнее межсезонье ее покинул Флавьен Те, а сумма приобретений не превысила 5 млн.евро.

Анже — Бордо. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Анже — Бордо. Прогноз, ставки на матч чемпионата Франции (10.08.2019)

Анже — Бордо. Прогноз на матч французской Лиги 1 (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Франции Анже — Бордо, который состоится на стадионе Раймон Копа (Stade Raymond Kopa) в субботу 10 августа, начало в 21:00 (МСК).

Анже — Бордо. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры чуть более высоко оценивают шансы хозяев поля. В прошлом сезоне Анже занял 13-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 46 очков. За 13 последних поединков в чемпионате ему удалось одержать только две победы при семи ничейных результатах и четырех поражениях. А у себя дома он не выиграл ни одного из шести последних матчей — пять ничьих и одно поражение. Перед этим Анже побеждал в трех кряду домашних встречах. Проиграл же он всего два раза за 13 последних матчей в родных стенах. В целом за весь прошлый сезон в домашних матчах Анже набрал только 24 очка — всего на два больше, чем на выезде.

Бордо в прошлом сезоне занял соседнее с Анже 14-е место, набрав 41 очко. Он выиграл в последнем туре в гостях у Кана со счетом 1:0, отправив того в Лигу 2, а перед этим жирондинцы потерпели шесть кряду поражений с общим счетом 3:11. За 14 последних туров в чемпионате Бордо победил всего два раза. А в гостях он проиграл семь из десяти предыдущих матчей, один раз победив и дважды сыграв вничью. За эти десять встреч Бордо удалось забить только три гола и ни разу больше одного за игру.

Анже — Бордо. Ставки на матч:

Анже — Бордо. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Анже и Бордо обменялись гостевыми победами. В частности, Бордо выиграл свой матч со счетом 2:1. Это была его единственная победа над Анже за восемь последних матчей противостояния при трех ничейных результатах и четырех поражениях. Нужно отметить, что всего в одном из десяти последних матчей между Анже и Бордо побеждала команда, игравшая дома, а в половине поединков выигрывали гости.

>Забивает за игру

0

Анже — Бордо. Ставки на матч:

Аналитики сайта считают, что шансы Бордо в этой игре недооценены и он вполне может одержать победу. В данном случае выгодной окажется ставка на выигрыш гостей с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.50). Чуть менее высоко котируется победа Анже 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш Бордо с форой (0) принимаются с коэффициентом 2.264.