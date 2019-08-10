Прогноз, ставки и коэффициенты Дрохтерсен/Ассель — Шальке (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Дрохтерсен/Ассель — Шальке 04

Коэффициент на победу “Шальке” в этом матче равняется 1,04. Интересно, найдутся ли смельчаки, которые будут ставить на столь заманчивый коэффициент.

Конечно, “Шальке” безусловный фаворит в этом противостоянии, как и все именитые клубы в 1/32 финала кубка. “сине-белые” являются одними из самых титулованных немецких клубов. Число членов клуба в сентябре 2018 года перевалило за 156000 человек и по этому показателю, “Шальке” опережает только “Бавария”. Столь многочисленная армия “Шальке” явно захочет увидеть разгром от своей команды в первом официальном матче и судя по тому, как “Шальке” провели подготовительные матчи, разгром вполне возможен.

Ориентировочные составы на матч “ Дрохтерсен/Ассель ” — “Шальке 04”:

“Дрохтерсен/Ассель” (3-5-2): Сифкес – Клейн, Берманн, Гётц – Элферс, Нагел, Иоанну, Счухманн, Эделинг

Не сыграют: —

“Шальке 04” (4-3-3): Шуберт – Настасич, Стамбули, Сане, Очипка – Маскарель, Сердар, Бенталеб, Коноплянка – Скрцибски, Бургшталлер

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Дрохтерсен/Ассель” — “Шальке 04”:

“Дрохтерзен/Ассель” последние четыре из пяти матчей, в которые входят товарищеские встречи и два матча Северной региональной лиги, выиграл очень уверенно. 16 мячей забил “Дрохтерзен” за эти же четыре матча, а пропустил всего два. Так что, на первый взгляд, соперник очень грозный, но как посмотришь с кем они играют, в матче становится все понятно. Наш прогноз: ТБ 3,5 за 2,01