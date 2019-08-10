Прогноз и ставки Бёрнли — Саутгемптон (10.08.19)
Бёрнли — Саутгемптон 10.08.2019
Бёрнли — Саутгемптон 10.08.2019
08.08.2019 26 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Иван Беленцов
Прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Бёрнли и Саутгемптон. Встреча состоится в эту субботу в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Ждать ли высокой результативности от этого поединка? Какие ставки приготовить на игру? Прогноз «Онлайн-Букмекеров».
П1 (2.70) Х (3.30) П2 (2.84) Бёрнли Саутгемптон Английская Премьер-лига. 1-ый тур «Терф Мур». Бёрнли 10.08.2019 17:00
Ориентировочные составы на матч Бёрнли — Саутгемптон
Бёрнли : Бёрнли: Поуп; Тарковски, Гибсон, Ми, Тэйлор, Лоутон; Корк, Хендрик, МкНил, Гудмундссон; Вуд. Саутгемптон : Саутгемптон: Форстер; Вестегор, Беднарек, Худ, Бердтран, Соареш; Лемина, Уорд-Прауз, Хойбьерг, Редмонд, Эльюнусси; Ингс.
В составе Бёрнли нет абсолютно никаких кадровых проблем. Все футболисты из заявки на сезон полностью восстановились от травм и готовы принести пользу своему коллективу.
А вот в Саутгемптоне далеко не такая радужная ситуация. На данный момент в составе «святых» травмированы нападающий Майкл Обафеми и защитник Стив МакКвин. Оба футболиста пропустили большую часть прошлого сезона и, вероятно, не помогут своей команде в начале нового первенства.
История личных встреч
История встреч между Бёрнли и Саутгемптоном насчитывает 33 поединка. В этом противостоянии нет явного лидера. Бёрнли удалось выиграть в 11 встречах, в то время, как Саутгемптон победил десять раз. Зато, большая часть матчей, а именно 12, завершились вничью. Такой исход наблюдался и в трёх последних поединках между данными коллективами.
Предматчевый прогноз и анализ на матч
В прошлом сезоне показал достаточно слабый футбол. Однако, класса футболистов, собранных в этой команде, вполне хватило для того, чтобы занять итоговое 15-ое место на финише чемпионата. Вот только, в летнее трансферное окно руководство клуба не произвело должного усиления и сейчас Бёрнли снова можно отнести к аутсайдерам Премьер-лиги. Вряд ли этой команде хватит сил, чтобы побороться даже за место в середине турнирной таблицы.
Саутгемптон, в свою очередь, закончил прошлый чемпионат строчкой ниже Бёрнли, уступив ему всего одно очко. Но, «святые» проиграли в меньшем количестве поединков и в целом смотрелись несколько увереннее по сезону. Саутгемптону удалось сохранить практически всех своих лидеров и сделать несколько новых приобретений. В этом сезоне «святые» уже не должны так провалиться. Но и за еврокубковую зону эта команда вряд ли зацепится. Сейчас Саутгемптон выглядит, как крепкий середняк Английской Премьер-лиги.
Прогноз: Саутгемптон не должен проиграть эту встречу. Но вряд ли она станет слишком результативной.
Интересные факты перед матчем
- Ни в одном из пяти последних поединков между этими клубами не был зафиксирован тотал больше 2.5 голов.
- 3 из 4 предыдущих официальных поединков Саутгемптон завершил вничью.
Рекомендованные ставки на матч
Лучшими ставками на матч Бёрнли — Саутгемптон, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Бёрнли — Саутгемптон Ставка: Непроигрыш Саутгемптона (Х2) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Бёрнли — Саутгемптон Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.78 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
Бернли — Саутгемптон. Прогноз, ставки на матч АПЛ (10.08.2019)
Бернли — Саутгемптон. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (10.08.2019)
Бернли — Саутгемптон. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.08.2019)
Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Англии Бернли — Саутгемптон, который состоится на стадионе Терф Мур (Turf Moor) в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).
Бернли — Саутгемптон. Кто фаворит матча?
В одном из матчей первого тура чемпионата Англии Бернли примет на своем поле Саутгемптон. Букмекеры оценивают шансы соперников как примерно равные, а самый популярный прогноз — ничья. В прошлом сезоне Бернли занял 15-е место в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги. В конце чемпионата он потерпел три подряд поражения с общим счетом 1:6. А выиграть ему удалось всего три матча из 11 предыдущих в чемпионате Англии при семи поражениях и одной ничьей. У себя дома Бернли ни разу за семь последних поединков в Премьер-лиге не играл вничью — три победы и четыре поражения. А из 15 предыдущих его домашних поединков только один не выявил победителя.
Саутгемптон прошлый чемпионат завершил на 16-м месте, набрав на одно очко меньше Бернли. В конце турнира он провел пять кряду матчей без побед — три ничьи и пара поражений. А из семи предыдущих выездных матчей ему удалось выиграть только один при двух ничейных исходах и четырех поражениях. В целом «Святые» выиграли только три раза за 17 последних матчей на чужом поле в Премьер-лиге. В семи матчах на данном отрезке они не забивали ни одного гола и в семи же поединках пропускали минимум три мяча.
Бернли — Саутгемптон. Ставки на матч:
Бернли — Саутгемптон. Как играли между собой?
В прошлом сезоне оба матча между Бернли и Саутгемптоном завершились вничью — 0:0 на поле Саутгемптона и 1:1 на поле Бернли. Саутгемптон не может выиграть у этого соперника уже пять матчей подряд — два поражения и три ничьи. Перед этим он проиграл всего один из семи официальных поединков против Бернли, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. Стоит добавить, что всего в одном из десяти предыдущих матчей между Бернли и Саутгемптоном в чемпионате Англии забивалось больше двух голов.
>Забивает за игру
Бернли — Саутгемптон. Ставки на матч:
Эксперты сайта прогнозируют ничью в этом матче и ставят на то, что забивать будут обе команды. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 8.00). Поставить на то, что забивать будут и хозяева, и гости можно с коэффициентом 1.88.
Прогноз на
матч
«Бернли» – «Саутгемптон» 10 августа
Команды
В первом туре нового сезона АПЛ встретятся клубы, которые неожиданно увязли в борьбе за выживание в прошлой кампании. «Бернли» закончил на 15-й строчке в шести очках он зоны вылета, «Саутгемптон» – на 16-й, в пяти баллах.
«Сотон» вообще в какой-то момент опустился в последнюю тройку, и казалось, что фарм-клуб «Ливерпуля» вернется в Чемпионшип после нескольких ярких лет в первом дивизионе. Но по ходу чемпионата в команду пришел австрийский коуч с забавной фамилией Хазенхюттль, которого на родине называют местным Клоппом, спешно поставил «святым» симпатичную и эффективную игру и все разрулил.
Those @NathanRedmond22
Кто наберет первые очки в новом сезоне АПЛ?
На «Терф Мур» в одноименном городе местный «Бернли» примет «Саутгемптон» в рамках первого тура английской Премьер-лиги. Поединок между этими командами состоится 10 августа и начнется в 17:00 по московскому времени. Судить игру будет Грэм Скотт. Прогноз на «Бернли» — «Саутгемптон».
«Бернли»
Несмотря на свой явный британский стиль футбола «Бернли» держится в АПЛ уже третий сезон кряду и это будет четвертый. В прошлом году подопечные Шона Дайча выступили довольно неплохо. Особенно сильно команда смотрелась во второй половине сезона, когда она исправно начала набирать очки.
На домашней арене «бордовые» играют особенно хорошо и результаты матчей это показывают не всегда. К примеру, в прошлом сезоне на «Терф Мур» клуб выиграл у «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма», а «МЮ» хозяева устроили настоящее испытание, хотя и проиграли ту встречу.
Все прогнозы на АПЛ
На данный момент коллектив Дайча не проигрывает уже 5 поединков подряд. В конце июля «Бернли» выиграл у «Порт Вейл» 1:3 и «Флитвуда» 0:2. Затем была ничья с «Уиганом» (2:2) и в завершение месяца представители одноименного города одержали победу в матче с «Ниццей» со счетом 6:1.
3 августа клуб провел последнюю игру из предсезонной подготовки, выиграв у «Пармы» 2:0.
Перед стартом АПЛ у команды есть определенные проблемы с составом. Не сможет выступить Дефур. Есть проблемы у трех игроков основы. Это Тарковски, Корк и Брэди.
«Саутгемптон»
«Саутгемптону» пришлось нелегко в прошлом сезоне. Клуб закончил всего в 5 очках от зоны вылета. Под конец сезона «святые» не могли выиграть на протяжении 5 встреч. Так что к вылету гости были очень близки.
Летом из команды ушли Класи, Дэвис, Таргетт и Остин. При этом клуб укрепил атаку покупкой Ингза у «Ливерпуля». Кроме того, из аренды вернулись Софьян Буфаль и Седрик Соареш. В центре у «Саутгемптона» появится Мусса Дженепо, приобретенный у «Стандарта» за 15.7 млн евро.
«Красно-белые» выиграли 4 последних товарищеских матча. Со четом 1:3 был побежден «Престон». После этого подопечные Хазенхюттля разобрались с «Гуанчжоу Фули» (4:0) и «Фейеноордом» (1:3). Напоследок коллектив немецкого наставника выиграл у «Кельна» 2:0.
По составу проблем нет никаких. Так что в заявку будет включена оптимальная обойма футболистов.
Прогноз
Дайч и Хазенхюттль встречались лишь раз. Первая встреча завершилась ничьей 1:1. А в целом в АПЛ команды играли вничью в последних трех матчах. Забивают эти клубы мало вот уже 5 поединков кряду — тотал меньше 2.5.
2.75 и 2.75 — по коэффициентам паритет. 3.25 предлагают на ничью.
«Святые» не выигрывали у «бордовых» в 5 последних встречах. А на «Терф Мур» они побеждали в 2007 году и после этого 6 игр подряд «Бернли» оставался непобежденным.
Так как хозяева мощно выступают дома, и они знают толк в оборонительном футболе, мы предлагаем такой прогноз: «Бернли» не проиграет« и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.46.
Бернли — Саутгемптон 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О матче
Небольшим фаворитом поединка являются хозяева матча. Победу «Бернли» можно взять с приблизительным кэфом 2,6. В прошлом сезоне команда впервые приняла участие в еврокубках. Также могли подопечные Шона Дайча вылететь в Чемпионшип, но, благодаря серии побед в апреле, сумели финишировать на 15-й позиции. Ступенькой ниже финишировал «Саутгемптон». Для клуба это второй подряд провальный чемпионат и ожидается, что в таком же ключе для них пройдет и этот розыгрыш АПЛ. В первом туре победа «святых», как еще называют эту команду, оценивается в районе 2,9.
Результаты при подобных коэффициентах
В прошедшем сезоне «Бернли» на своем поле по идентичным показателям на победу провел 3 игры: победа над «Фулхэмом», ничья с «Саутгемптоном» и поражение от «Уотфорда». Подопечные Ральфа Хазенхюттля на выезде по подобной линии играли удачно. Помимо ничьей с «Бернли», команда обыграла «Фулхэм» и «Хаддерсфилд».
Долгосрочные ставки
Букмекеры не сомневаются, что оба соперника, как и сезоном ранее, будут бороться лишь за сохранение прописки в элите английского футбола. На то, что команды смогут закончить чемпионат в первой десятке, можно поставить со следующими ориентировочными коэффициентами: «Бернли» – 8, «Саутгемптон» – 4.
Где может проявить себя «Саутгемптон», так это в сравнении с географическими соседями «Борнмутом» и «Брайтоном», в неофициальном зачете на лучшую команду Южной Англии. Ставку на то, что дружина Ральфа Хазенхюттля финиширует выше этих двух клубов, можно оформить с котировкой около 2,1.
Статистика для ставок
Как показывает статистика очных противостояний, команды редко, когда демонстрируют результативный футбол. Особенно это ощущается в первые 45 минут. Так в последних 6 личных встречах команды в 1-м тайме не забили ни одного гола и на продолжение этой тенденции можно поставить с кэфом около 2,7.
Соответственно, целесообразным будет обратить внимание и на ничью в 1-й половине матча, учитывая, что этот прогноз сыграл во всех предыдущих 6 личных поединках в рамках АПЛ. Коэффициент на это событие – примерно 2,1.
Также интересным можно назвать предложение, что во 2-м тайме голов будет забито больше, чем в 1-м. Это пари сыграло 6 раз в 8 очных противостояниях в АПЛ. Этот статистический показатель котируется в районе 2,2.