Прогноз и ставки Бёрнли — Саутгемптон (10.08.19)

Бёрнли — Саутгемптон 10.08.2019

Бёрнли — Саутгемптон 10.08.2019

08.08.2019 26 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Бёрнли и Саутгемптон. Встреча состоится в эту субботу в Бёрнли на стадионе «Терф Мур». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Ждать ли высокой результативности от этого поединка? Какие ставки приготовить на игру? Прогноз «Онлайн-Букмекеров».

П1 (2.70) Х (3.30) П2 (2.84) Бёрнли Саутгемптон Английская Премьер-лига. 1-ый тур «Терф Мур». Бёрнли 10.08.2019 17:00



Ориентировочные составы на матч Бёрнли — Саутгемптон

Бёрнли : Бёрнли: Поуп; Тарковски, Гибсон, Ми, Тэйлор, Лоутон; Корк, Хендрик, МкНил, Гудмундссон; Вуд. Саутгемптон : Саутгемптон: Форстер; Вестегор, Беднарек, Худ, Бердтран, Соареш; Лемина, Уорд-Прауз, Хойбьерг, Редмонд, Эльюнусси; Ингс.

В составе Бёрнли нет абсолютно никаких кадровых проблем. Все футболисты из заявки на сезон полностью восстановились от травм и готовы принести пользу своему коллективу.

А вот в Саутгемптоне далеко не такая радужная ситуация. На данный момент в составе «святых» травмированы нападающий Майкл Обафеми и защитник Стив МакКвин. Оба футболиста пропустили большую часть прошлого сезона и, вероятно, не помогут своей команде в начале нового первенства.

История личных встреч

История встреч между Бёрнли и Саутгемптоном насчитывает 33 поединка. В этом противостоянии нет явного лидера. Бёрнли удалось выиграть в 11 встречах, в то время, как Саутгемптон победил десять раз. Зато, большая часть матчей, а именно 12, завершились вничью. Такой исход наблюдался и в трёх последних поединках между данными коллективами.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне показал достаточно слабый футбол. Однако, класса футболистов, собранных в этой команде, вполне хватило для того, чтобы занять итоговое 15-ое место на финише чемпионата. Вот только, в летнее трансферное окно руководство клуба не произвело должного усиления и сейчас Бёрнли снова можно отнести к аутсайдерам Премьер-лиги. Вряд ли этой команде хватит сил, чтобы побороться даже за место в середине турнирной таблицы.

Саутгемптон, в свою очередь, закончил прошлый чемпионат строчкой ниже Бёрнли, уступив ему всего одно очко. Но, «святые» проиграли в меньшем количестве поединков и в целом смотрелись несколько увереннее по сезону. Саутгемптону удалось сохранить практически всех своих лидеров и сделать несколько новых приобретений. В этом сезоне «святые» уже не должны так провалиться. Но и за еврокубковую зону эта команда вряд ли зацепится. Сейчас Саутгемптон выглядит, как крепкий середняк Английской Премьер-лиги.

Прогноз: Саутгемптон не должен проиграть эту встречу. Но вряд ли она станет слишком результативной.

Интересные факты перед матчем

Ни в одном из пяти последних поединков между этими клубами не был зафиксирован тотал больше 2.5 голов. 3 из 4 предыдущих официальных поединков Саутгемптон завершил вничью.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Бёрнли — Саутгемптон, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Бёрнли — Саутгемптон Ставка: Непроигрыш Саутгемптона (Х2) Коэфф: 1.55 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Бёрнли — Саутгемптон Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.78 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Бернли — Саутгемптон. Прогноз, ставки на матч АПЛ (10.08.2019)

Бернли — Саутгемптон. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (10.08.2019)

Бернли — Саутгемптон. Прогноз на матч английской Премьер-лиги (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 1 тура чемпионата Англии Бернли — Саутгемптон, который состоится на стадионе Терф Мур (Turf Moor) в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).

Бернли — Саутгемптон. Кто фаворит матча?

В одном из матчей первого тура чемпионата Англии Бернли примет на своем поле Саутгемптон. Букмекеры оценивают шансы соперников как примерно равные, а самый популярный прогноз — ничья. В прошлом сезоне Бернли занял 15-е место в итоговой турнирной таблице Премьер-лиги. В конце чемпионата он потерпел три подряд поражения с общим счетом 1:6. А выиграть ему удалось всего три матча из 11 предыдущих в чемпионате Англии при семи поражениях и одной ничьей. У себя дома Бернли ни разу за семь последних поединков в Премьер-лиге не играл вничью — три победы и четыре поражения. А из 15 предыдущих его домашних поединков только один не выявил победителя.

Саутгемптон прошлый чемпионат завершил на 16-м месте, набрав на одно очко меньше Бернли. В конце турнира он провел пять кряду матчей без побед — три ничьи и пара поражений. А из семи предыдущих выездных матчей ему удалось выиграть только один при двух ничейных исходах и четырех поражениях. В целом «Святые» выиграли только три раза за 17 последних матчей на чужом поле в Премьер-лиге. В семи матчах на данном отрезке они не забивали ни одного гола и в семи же поединках пропускали минимум три мяча.

Бернли — Саутгемптон. Ставки на матч:

Бернли — Саутгемптон. Как играли между собой?

В прошлом сезоне оба матча между Бернли и Саутгемптоном завершились вничью — 0:0 на поле Саутгемптона и 1:1 на поле Бернли. Саутгемптон не может выиграть у этого соперника уже пять матчей подряд — два поражения и три ничьи. Перед этим он проиграл всего один из семи официальных поединков против Бернли, одержав четыре победы и дважды сыграв вничью. Стоит добавить, что всего в одном из десяти предыдущих матчей между Бернли и Саутгемптоном в чемпионате Англии забивалось больше двух голов.

>Забивает за игру

0

Бернли — Саутгемптон. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют ничью в этом матче и ставят на то, что забивать будут обе команды. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.00). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 8.00). Поставить на то, что забивать будут и хозяева, и гости можно с коэффициентом 1.88.



Прогноз на

матч

«Бернли» – «Саутгемптон» 10 августа

Команды

В первом туре нового сезона АПЛ встретятся клубы, которые неожиданно увязли в борьбе за выживание в прошлой кампании. «Бернли» закончил на 15-й строчке в шести очках он зоны вылета, «Саутгемптон» – на 16-й, в пяти баллах.

«Сотон» вообще в какой-то момент опустился в последнюю тройку, и казалось, что фарм-клуб «Ливерпуля» вернется в Чемпионшип после нескольких ярких лет в первом дивизионе. Но по ходу чемпионата в команду пришел австрийский коуч с забавной фамилией Хазенхюттль, которого на родине называют местным Клоппом, спешно поставил «святым» симпатичную и эффективную игру и все разрулил.