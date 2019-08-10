Прогноз редакции на матч Фулхэм — Блэкберн

Прогноз и ставки Фулхэм — Блэкберн (10.08.19)

Фулхэм — Блэкберн. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Чемпионшип) (10.08.2019)

Фулхэм — Блэкберн. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Д-2) (10.08.2019)

Фулхэм — Блэкберн. Прогноз на матч английского Чемпионшипа (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии (Д-2) Фулхэм — Блэкберн, который состоится на стадионе Крейвен Коттедж (Craven Cottage) в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).

Фулхэм — Блэкберн. Кто фаворит матча?

В этой игре букмекеры считают фаворитом Фулхэм, оценив вероятность его победы выше 50%. В прошлом сезоне столичный клуб играл в Премьер-лиге и занял там предпоследнее место, набрав лишь 26 очков. В этом футбольном году он один из основных кандидатов на выход в высший дивизион. Правда, в первом же туре «Дачники» проиграли на выезде Барнсли со счетом 0:1. Это было их третье подряд поражение в официальных матчах и во всех трех случаях Фулхэм оставался без забитых голов. Перед этим он выиграл три кряду поединка без пропущенных мячей. Сейчас продолжается его безничейная серия, насчитывающая 21 матч — 16 поражений и пять побед. На своем поле Фулхэм выиграл только три из десяти предыдущих матчей и проиграл семь раз.

Блэкберн в прошлом сезоне занял 15-е место в Чемпионшипе. В первом туре текущего розыгрыша чемпионата он, как и Фулхэм, проиграл — дома Чарльтону со счетом 1:2. Роверс не выиграли ни одного из трех последних матчей турнира. Перед этим они одержали четыре кряду победы. В гостях Блэкберну удалось победить лишь три раза за 17 предыдущих встреч при таком же количестве ничейных результатов и 11 поражениях. Всего один раз за это время он оставил собственные ворота в неприкосновенности, а в 12 случаях пропускал минимум два гола.

Фулхэм — Блэкберн. Ставки на матч:

Фулхэм — Блэкберн. Как играли между собой?

В последний раз эти команды играли друг с другом в сезоне 2016/17. Тогда Фулхэм взял четыре очка в двух матчах чемпионата второго дивизиона Англии, победив 1:0 на выезде и сыграв вничью 2:2 дома. В целом за восемь последних матчей против этого соперника он одержал только две победы и потерпел четыре поражения. Стоит сказать, что в шести из девяти последних матчей между Фулхэмом и Блэкберном забивалось больше двух голов. А в семи из десяти предыдущих встреч между ними забивали обе команды.

>Забивает за игру

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Фулхэм — Блэкберн. Ставки на матч:

Аналитики сайта прогнозируют ничью в этом матче и ставят на то, что забивать будут обе команды. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 6.50). Высоко котируется победа Фулхэма со счетом 1:0 или 2:1 (коэффициент 8.00). Ставки на то, что забивать будут обе команды, принимаются с коэффициентом 1.70.



Фулхэм

Фулхэм, будучи одним из главных фаворитов Чемпионшипа, начал этот сезон с сенсационного поражения от Барнсли, который в прошлом сезоне играл в Лиге 1. И это притом, что столичному клубу удалось не только сохранить большую часть своих лидеров, но и приобрести довольно сильных футболистов с успешным опытом игры в Чемпионшипе.

В составе команды Паркера особенно выделяется Митрович, Кнокерт, Кавалейру, Кэрни и Сессеньон. Правда, последний не поможет хозяевам в поединке с Блэкберном из-за травмы бедра, однако и без него состав выглядит вполне себе угрожающе.

Блэкберн Роверс

Блэкберн также неудачно начал нынешний сезон. Бродяги дома уступили новичку Чемпионшипа Чарльтону. Причем в отличие от Фулхэма, который не реализовал массу моментов, сине-белые проиграли вполне заслуженно. Во втором туре команде Моубрэя не помогут защитники Уильямс и Харт, а также полузащитник Дэвенпор, что сильно повлияет и на без того слабую конструкцию коллектива.

Прогноз

Неудача «Фулхэма» скорее выглядит случайностью, и, учитывая разобранность, как с игровой, так и составной точки зрения гостей, более статусные хозяева не должны испытать проблем.

Прогноз редакции на матч Фулхэм — Блэкберн

“Фулхэм”, едва ли не главный претендент на “чемпионский пояс”, сыграет дома с “Блэкберном” и постарается загладить вину перед своими болельщиками за поражение от “Барнсли” (0:1). “Роверс” тоже есть, что заглаживать: домашнее фиаско с “Чарльтоном” (1:2) не греет сердца футболистов и болельщиков. Есть неприятная новость для “дачников”: к ряду ушедших игроков, среди которых Шюррле, например, добавится Сессеньон, которого планирует купить “Тоттенхэм”. То есть, переезжать талантливому игроку из Лондона не придется.

Ориентировочные составы на матч Фулхэм — Блэкберн:

“Фулхэм” (4-3-3): Беттинелли — Брайан, Ле Маршан, Моусон, Одои — Кэрни, Макдональд, Йохансен — Кавалейру, Митрович, Камара.

Не сыграют: —

“Блэкберн” (4-2-3-1): Уолтон — Белл, Малгрю, Ленихан, Беннетт — Трэвис, Джонсон — Армстронг, Дак, Даунинг — Галлахер.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Фулхэм — Блэкберн Роверс:

“Дачники” всерьез вознамерились вернуться в АПЛ, только это надо подтверждать делами. Пока мы увидели, что “Барнсли” дает бой лондонцам, а уж “Блэкберн” то соперник сильнее будет. Между собой команды провели уже порядка 50 матчей, а вот в чемпионшипе — 10, и наблюдается полный паритет: 4 победы, 2 ничьи и 4 поражения. И все же, есть взглянуть на команды, то фаворитом игры является именно “Фулхэм”. Просматривается победа хозяев с форой -1.0 с коэффициентом — 2.28.