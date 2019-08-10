Прогноз и ставки Бирмингем — Бристоль Сити (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Бирмингем — Бристоль

Можно сказать, что первая неожиданность в Чемпионшипе уже случилась: “Бирмингем Сити” на выезде грохнул крепкий “Брентфорд” и могла едва ли не отправляет бирмингемцев к заклятому врагу, “Астон Вилле”, но погодите петь дифирамбы, поскольку хозяева потеряли достаточно сильных игроков, например, Йоту.

Да и если посмотреть на статистику игры, то бирмингемцы нанесли всего лишь один удар по воротам соперника, который оказался точным. “Бристоль Сити” проиграл дома “Лидсу” 1:3 и расписался в том, что участь команды — нижняя часть турнирной таблицы.

Ориентировочные составы на матч Бирмингем Сити — Бристоль Сити:

“Бирмингем” (5-4-1): Кэмп — Седдон, Педерсен, Робертс, Дин, Колин — Кроули, Дэвис, Гарднер, Магома — Юткевич.

Не сыграют: Грундс, Кейта, Кифтенбелд.

“Бристоль” (4-2-3-1): Бентли — Дасильва, Мур, Калас, Хант — Браунхилл, Пэк — О’Доуда, Палмер, Вайманн — Дедью.

Не сыграют:

Прогноз на матч Бирмингем Сити — Бристоль Сити:

“Бирмингем” не обладает внушительной атакующей линией, “Бристолю” можно не бояться, что от хозяев обрушится шквал атак, при этом и сами новички будут весьма осторожны в гостях у “Сити”. В общем, ждать града можно, но только не из забитых мячей. Наш прогноз: ТМ 2.5 с коэффициентом 1.74.

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Бирмингем Сити — Бристоль Сити. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Чемпионшип) (10.08.2019)

Бирмингем Сити — Бристоль Сити. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Д-2) (10.08.2019)

Бирмингем Сити — Бристоль Сити. Прогноз на матч английского Чемпионшипа (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии (Д-2) Бирмингем Сити — Бристоль Сити, который состоится на стадионе Сент-Эндрюс в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).

Бирмингем Сити — Бристоль Сити. Кто фаворит матча?

В одном из матчей второго тура чемпионата английского Чемпионшипа Бирмингем примет на своем поле Бристоль Сити. Букмекеры чуть более высоко оценили шансы хозяев поля. Бирмингем в прошлом сезоне занял 17-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата, а этот розыгрыш турнира начал с гостевой победы над Брентфордом со счетом 1:0 — единственный гол забил Кристиан Петерсен. С учетом прошлого сезона он не проигрывает в восьми встречах кряду — три победы и пять ничьих. До этого Бирмингем потерпел пять подряд поражений с общим счетом 2:9. На своем поле он выиграл всего 2 из 11 предыдущих матчей чемпионата, пять раз сыграв вничью и четыре раза проиграв.

Бристоль в прошлом сезоне финишировал на восьмом месте. В первом туре он уступил на своем поле Лидсу со счетом 1:3. Причем по ходу встречи Бристоль уступал 0-3 и только после этого забил единственный свой мяч. За семь последних матчей в Чемпионшипе он одержал только одну победу и проиграл четыре раза. В то же время на выезде Бристоль выиграл 8 из 14 предыдущих поединков и проиграл только три раза. Всего в 1 из 14 этих матчей он не забивал ни одного гола.

Бирмингем Сити — Бристоль Сити. Ставки на матч:

Бирмингем Сити — Бристоль Сити. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Бирмингем и Бристоль обменялись гостевыми победами. В частности, Бристоль выиграл свой матч со счетом 1:0. За 17 последних матчей против Бирмингема ему удалось победить лишь во второй раз при трех ничейных результатах и 12 поражениях. В гостях у Бирмингема до этой победы он не выиграл ни одного из восьми предыдущих матчей, проиграв шесть из них. Что касается результативности противостояния, то нередко в матчах между Бирмингемом и Бристолем забивается не более одного мяча — так было в пяти из девяти последних поединков.

>Забивает за игру

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Бирмингем Сити — Бристоль Сити. Ставки на матч:

Специалисты сайта считают, что Бристоль Сити в этой игре не только не проиграет, но и может победить. Так что пройдет ставка на его выигрыш с нулевой форой. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). Высоко котируется победа одной из команд со счетом 1:0 (коэффициент 7.50). Ставки на выигрыш Бристоль Сити с форой (0) принимаются с котировкой 2.04.

«Бирмингем» — «Бристоль». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионшип, Англия. 2-й тур.

«Бирмингем Сити» — «Бристоль Сити»

Стадион: «Сент-Эндрюс», Бимрингем, Англия.

10.08.2019. 17:00 (МСК)

Судья: Оливер Лэнгфорд (Англия)

Во втором туре сезона Чемпионшипа «Бирмингем Сити» на своей арене примет «Бристоль Сити». Подопечные Пепа Клотета в дебютной игре нынешнего сезона завоевали три очка, а команда под руководством Ли Джонсона в родных стенах проиграла одному из главных кандадитов на выход в Премьер-Лигу – «Лидс Юнайтед». На что может рассчитывать «Бристоль Сити» в гостевом противостоянии с «Бирмингемом»?

«Бирмингем Сити»

В первом матче нынешнего сезона «Бирмингем Сити» отправился в гости к «Брентфорду». Команда Пепа Клотета (исполняющий обязанности главного тренера) смогла добиться минимального преимущества над соперником и завоевала три балла (1:0). После этого команду ждал неудачный выезд к «Портсмуту», они встретились в матче за выход в 1/32 финала Кубка английской лиги. На сей раз «синие» не смогли показать лучшие качества и были разгромлены со счётом 0:3.

В рамках матча Чемпионшипа Клотет использовал тактику 3-4-3. «Бирмингем» больше действовал от обороны, смог создать один опасный момент. Клуб прекрасно воспользовался своим шансом и одержал победу. Тренер «Бирмингема» хотел подстроить тактику под «Портсмут», на сей раз была расстановка 4-4-2, решение Клотета не принесло плоды команде. Пусть «синие» активнее действовали в атаке, но футболисты провалились в обороне.

«Бристоль Сити»

В первом туре Чемпионшипа «Бристоль Сити» Ли Джонсона в родных стенах принял «Лидс Юнайтед». «Зарянки» были не в лучшей форме, футболисты проиграли сопернику почти в каждом участке поля. «Бристоль Сити», однако, отметился неплохими действиями в атаке, игроки совершили 19 ключевых передач. У ворот команды Марсело Бьелсы даже возникло пять полуголевых ситуаций, одна из которых завершилась голом.

В составе «Бристоль Сити» нет проблем с травмами, в то время как предстоящую встречу могут пропустить несколько игроков основы «Бирмингема». Футболисты «Бристоль Сити» часто бьют по воротам, но также часто позволяют соперникам свободно перемещаться возле своей штрафной площади.

«Бирмингем Сити» — «Бристоль Сити»: результаты последних матчей

В двух матчах предыдущего розыгрыша Чемпионшипа дважды победу одержали гости. В первом круге «Бристоль Сити» смог нанести поражение «Бирмингему» со счётом 1:0. Во втором круге «синие» взяли реванш на поле «Бристоля» — 2:1. В последних десяти матчах у «Бирмингема» колоссальное преимущество по количеству побед – семь против двух. Один раз команды сыграли вничью.

«Бирмингем Сити» — «Бристоль Сити»: ориентировочные составы

Ориентировочная основа «Бирмингема»: Камп, Колин, Кларк-Солтер, Дин, Робертс, Педерсен, Шуньич, Гарднер, Кроули, Хименес, Юткевич.

Ориентировочная основа «Бристоля»: Бентли, Хант, Дасилва, Мур, Калас, Пэк, Вайманн, Массенго, Браунхилл, Элиассон, Дьеду.

Коэффициенты букмекерских контор на матч



Прогноз и ставки на матч «Бирмингем Сити» — «Бристоль Сити»

В последних очных противостояниях победителями выходили гости. Не исключается, что история повторится и в предстоящем матче. На игру «Бирмингем Сити» — «Бристоль Сити» предлагаем рассмотреть следующие варианты.

«Бристоль Сити» фора (0) с коэффициентом 1,95 в