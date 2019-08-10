Прогноз, ставки и коэффициенты Кристал Пэлас — Эвертон (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Кристал Пэлас — Эвертон

Если вы понимаете, что болеть за клубы «большой шестерки» — это попса, то обратите свое внимание на кого-то из этой пары. «Кристалл Пэлас» и «Эвертон» по праву претендуют на звание «открытие сезона». Там есть деньги, игроки и сильные тренеры

– отличный коктейль для того чтобы пошуметь в чемпионате. Очный матч на старте – классная проверка боем.

Ориентировочные составы на матч «Кристалл Пэлас» — «Эвертон»:

«Кристалл Пэлас» (4-4-2): Гуаита – Келли, Сако, Уорд, Ван Анхолт – Таундсен, Макартур, Милевоевич, Майер – Заа, Айю

Не сыграют: —

«Эвертон» (4-2-3-1): Пикфорд – Коулмэн, Кин, Джагелка, Динь – Шнайдерлин Гуйе – Ричарлисон, Сигурдссон, Бернард — Калверт-Льюис

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Кристалл Пэлас» — «Эвертон»

Команда из Лондона старается играть от себя абсолютно в любом матче, а уж на своем поле против равной по силе команды – тем более. Здесь есть мощная и атлетичная линия атаки, способная придумать гол на пустом месте. Федор Чалов пока в ЦСКА, но Вильфред Заа опасен в любую секунду. Не будем забывать и о стандартах, которые часто приходят на помощь.

«Эвертон» сохранил костяк и сделал мощные приобретения. Молодое итальянское дарование Мойзе Кин готов покорить Англию уже с первого тура. В предезонных матчах обе команды много побеждали, поэтому уже прилично готовы к сезону и физически и ментально. Наш прогноз – ничья за 3,3.

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Обновленный «Эвертон» успешно стартует в новом сезоне АПЛ

«Кристал Пэлас»

В субботу, 10 августа, в первом туре английской Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет принимать на своем поле «Эвертон». Начало матча — в 17:00 мск. Прогноз на



Команда в прошлом сезоне заняла 12-е место в турнирной таблице АПЛ, добыв 14 побед при семи ничьих и 17 поражениях.





Стоит отметить, что первый круг подопечные Роя Ходжсона провалили, но дальше выровняли результаты. Что касается домашних поединков, то «стекольщики» были одними из худших по результатам в родных стенах — 18-е место среди всех команд.













На трансферном рынке долго ходили слухи о возможном подписании Федора Чалова из ЦСКА, но переход так и не состоялся. Зато удалось сохранить лидера Вильфрида Заа. При этом в «Манчестер Юнайтед» перешел один из лидеров защиты — Эрон Уан-Биссака. Компенсировать потерю должен Гари Кэхилл из «Челси».





В товарищеских матчах команда и проигрывала, и играла вничью, и побеждала. Особенно стоит отметить разгром «Бристоля» (5:0) и фиаско в игре с «Гертой» (0:4).







«Эвертон»



Прошлый сезон для гостей выдался не очень успешным. Руковоство «ирисок» вложило приличные деньги в проект, который на бумаге выглядит очень амбициозным.





Тем не менее, пробиться даже в Лигу Европы не удалось — итоговое восьмое место и досадное отставание от еврокубковой зоны в три очка.





Марку Силва при этом сохранил работу на тренерском мостике команды и получил еще один шанс попытаться «выстрелить» в новом сезоне. Тем более, в конце прошлого были признаки, что должно что-то получиться, ведь были обыграны «Челси», «Арсенал» и «МЮ».





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Не обошлось этим летом и без мощного усиления с тратой больших денег. За 40 миллионов евро был куплен хавбек «Арсенал» Алекс Ивоби, из «Ювентуса» пришел молодой и перспективный форвард Мойзе Кин (33 млн), а у «Майнца» был куплен полузащитник Жан-Филипп Гбамен (25 млн). Также состав пополнили Фабиан Делф из «Ман Сити» и защитник «Монако» Джибриль Сидибе.





Кроме того, был выкуплен у «Барселоны» контракт плеймейкера Андре Гомеша. Что касается потерь, то в ПСЖ перешел Идрисса Гейе, а в «Лейпциг» отправился Адемола Лукман.





В рамках предсезонной подготовки команда провела ряд контрольных встреч. В трех из последних четырех счет был 0:0, а забить удалось только «Монако» (1:0). Сложно делать выводы по таким результатам.







Прогноз







Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2.41, тогда как успех хозяев оценивается в 3.10, а ничья — в 3.30.





В последних двух очных поединках «ириски» побеждали. Летом команда Марку Силвы стала сильнее, чего не скажешь о «Пэлас». Предлагаем поставить на победу «Эвертона» с форой 0 за 1.72.



«Кристал Пэлас» – «Эвертон». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур.

«Кристал Пэлас» – «Эвертон»

Лондон. Стадион: «Селхерст Парк». 10.08.2019. 17:00 (МСК)

Судья: Джонатан Мосс

Дождались! В эти выходные возвращается лучшая лига мира (пардон, фанаты ФНЛ), Английская премьера-лига. Один из 10 матчей пройдёт на юге Лондона, где сыграют «Кристал Пэлас» и обновлённый преобразившийся «Эвертон». Сумеет ли распорядиться своими ресурсами «Эвертон» или Рой Ходжсон устроит очередную порку пижонам? На бумаге у хозяев нет никаких шансов. Но это Англия, тут все возможно, например, чемпионство «Лестера».

Форма «Кристал Пэласа»

«Кристал Пэлас» провел посредственное лето на трансферном рынке. Был продан в «Манчестер Юнайтед» за 55 миллионов евро правый защитник Аарон Уан-Биссака, свободным агентом покинули команду Джейсон Панчеон, Папи Суаре и Бакари Сако. Из пополнений стоит отметить подписание Гари Кэхилла, Джордана Айю и аренду хавбека «Бетиса» Виктора Камараса. И конечно же, нельзя не упомянуть подписание Джейсма Маккарти из «Эвертона», который за 2 прошлых сезон вышел на поле 5 раз. Причем его подписание произошло за считанные часы до закрытия трансферного окна. Только остается гадать, зачем он сдался Рою Ходжсону, которому на днях исполнилось 72 года. Также стоит напомнить, что в клубе удержали Уилфрида Заха, который несколько дней назад подал запрос на трансфер, но руководство не решилось отпускать.

До последних дней велись переговоры с московским ЦСКА о приобретении Федора Чалова, но руководство «армейцев» твердо указало о своих намерениях не отпускать своего основного нападающего.

Предсезонку «Пэлас» завалил, одержав всего лишь 1 победу в 7 матчах. Причем оппозиция в этих матчах была не самой выдающейся. Из достойных соперников можно выделить «Герту», которая в последнем матче разгромила «орлов» со счетом 4:0, а также чемпиона Швейцарии «Янг Бойз», которым уступили со счетом 0:2. Исходя из этого можно прийти к выводу, что «Пэлас» не готов к сезону. Но подопечные Ходжсона способны выстреливать там, где от них никто этого не ожидал.

Форма «Эвертона»

«Эвертон» является главным ньюсмейкером этого трансферного окна наряду с мадридским «Атлетико». «Ириски» провели очередное затратное летнее трансферное окно в надежде разбавить топ-6 английского футбола. Предыдущие попытки были тщетными, но нынешние приобретения могут вселить надежду в очередную интригу. Только посмотрите на имена футьболистов, которые пополнили стан этого ливерпульского клуба: Мойзе Кин, Фабиан Делф, Андре Гомеш, Джибриль Сидибе, Жан-Филипп Гбамен и Алекс Ивоби. На эти трансферы «Эвертон» потратил порядка 135 миллионов евро. Это третий результат в Англии. Но помимо покупок, «Эвертон» осуществил ряд выгодных с финансовой точки зрения продаж. Были проданы Адемола Лукман, Идрисса Гуйе, бесполезный и ранее упомянутый Джеймс Маккарти и, конечно же, Никола Влашич в ЦСКА. Эти продажи позволили отбить более половины расходов (70 млн евро). Кроме этих продаж «Эвертон» расстался с капитаном команды Филом Джагелкой, а также с Эшли Уильямсом, которые составляли оплот центра обороны «ирисок» в последних сезонах, но не вписываются в планы Марку Силвы из-за солидного возраста.

Предсезонку «Эвертон» провел на среднем уровне, но при этом не проиграл ни разу за пять игр. Но была одержана всего лишь 1 победа. Хотя оппозиция была посерьезнее, чем у «Пэласа»: «Вердер», «Монако», «Сион». Причем 3 из 4 ничейных результатов завершились с нулями на табло. Но результаты предсезонных матчей быстро забываются. Марку Силве предстоит правильно распорядиться полученными ресурсами и выстроить наконец-то конкурентоспособную команду топ-уровня. Поэтому ждем начала нового сезона.

Важные факты о матче

«Эвертон» сыграл на ноль в 6 из 7 последних очных встречах против «Кристал Пэласа»

«Кристал Пэлас» свел вничью 5 из 7 последних домашних игр против «Эвертона»

«Эвертон» не проигрывал «Кристал Пэласу» в последних 9 очных встречах

Коэффициенты букмекерских контор

Ставки и прогнозы

Обе команды провели блеклую предсезонку без обилия голов. А это говорит о недостаточно хорошей сыгранности в атаке. Поэтому мы полагаем, что голов будет немного и то, что обе команды не сумеют отличиться. БК





Кристал Пэлас – Эвертон. Прогнозы статистики (10.08.2019)

Кристал Пэлас – Эвертон. Прогнозы статистики (10.08.2019)



В субботу 10.08.2019 пройдет матч чемпионата Англии между Кристал Пэлас и Эвертоном. Начало матча запланировано на 17:00 по московскому времени. Специально для любителей статистики в футболе «» продолжает публиковать интересные факты статистики о соперниках в английской Премьер-лиге.

Кристал Пэлас – Эвертон. Прогноз в пользу победы Эвертона:

Эвертон не проиграл ни одного из девяти предыдущих матчей против Кристал Пэлас (+4=5).

Кристал Пэлас выиграл только один из десяти предыдущих домашних матчей против Эвертона в Премьер-лиге — в октябре 1994 года со счетом 1:0.

В прошлом сезоне только Хаддерсфилд набрал в домашних матчах меньше очков (9), чем Кристал Пэлас (20).

Кристал Пэлас – Эвертон. Ставка на исход:

Эксперты сайта считают, что победу в этой игре одержат гости.

2.408П2

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Кристал Пэлас – Эвертон. Прогнозы статистики на голы (тотал):

За 11 последних матчей в Премьер-лиге Эвертон восемь раз оставлял собственные ворота в неприкосновенности.

В 2019 году только Манчестер Сити провел в Премьер-лиге больше матчей без пропущенных голов (12), чем Эвертон (10).

Гильфи Сигурдссон в матчах против Кристал Пэлас в Премьер-лиге набрал семь очков по системе Гол+Пас (3 гола и 4 передачи). Только в матчах против Манчестер Сити он набрал больше (9 очков).

Кристал Пэлас – Эвертон. Ставка на голы по статистике:

Эксперты сайта считают, что Эвертон не пропустит.

2.75Эвертон не пропустит

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Кристал Пэлас – Эвертон. Прогнозы по остальным линиям:

Кристал Пэлас и Эвертон уже играли друг с другом в первом туре чемпионата — в 1997 году столичный клуб победил в Ливерпуле со счетом 2:1, но по итогам сезона занял последнее место и вылетел во второй дивизион.

Кристал Пэлас не выиграл ни одного из пяти матчей в рамках первого тура чемпионата Премьер-лиги, если играл дома (=1-4).

За шесть последних лет Эвертон пять раз начинал чемпионат с ничьей и один раз с победы. Кстати, четыре из пяти ничьих были при счете 2:2. В целом Эвертон 11 раз начинал сезон в Премьер-лиге с ничьей — чаще всех.

Эвертон проведет пятый кряду гостевой матч Премьер-лиги в Лондоне.

Рой Ходжсон выиграл как тренер 25 из 72 матчей Премьер-лиги во главе Кристал Пэлас. Только под руководством Алана Пардью столичный клуб одержал так же много побед.

Кристал Пэлас – Эвертон. Ставка на победу с форой:

Эксперты сайта считают, что пройдет ставка на победу гостей с форой (0).

1.705П2 (0)

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Кристал Пэлас — Эвертон 10.08.2019

Кристал Пэлас — Эвертон 10.08.2019

08.08.2019 27 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Кристал Пэлас и Эвертон. Встреча состоится в эту субботу в Лондоне на стадионе «Селлхерст Парк». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 17:00 по московскому времени. Сможет ли Эвертон подтвердить статус фаворита? Какие ставки поставить на эту встречу? Ответы в нашем прогнозе.

П1 (3.20) Х (3.38) П2 (2.40) Кристал Пэлас Эвертон Английская Премьер-лига. 1-ый тур «Селлхерст Парк». Лондон 10.08.2019 17:00



Ориентировочные составы на матч Кристал Пэлас — Эвертон

Кристал Пэлас : Кристал Пэлас: Гуаита; Сако, Кэйхилл, Ван Аанхольт, Уорд; Миливоевич, Куяте, Шлупп, Майер, Заа; Бентеке. Эвертон : Эвертон: Пикфорд; Кин, Мина, Динь, Сидибе; Делф, Гомес, Сигурдссон, Ричарлисон, Уолкотт, Кин.

На данный момент в составе Кристал Пэлас нет ни одного отсутствующего футболиста. Все игроки Лондонской команды долечили свои травмы, отдохнули и как следует подготовились к новому сезону, чтобы помочь своей команде добиться новых вершин.

В Эвертоне сейчас также нет ни травмированных, ни дисквалифицированных футболистов. Все игроки этого клуба максимально готовы к новому сезону и не имеют никаких проблем со здоровьем.

История личных встреч

История встреч между Кристал Пэлас и Эвертоном насчитывает 44 поединка. 18 из них закончились победой Ливерпульской команды, в 16 играх была зафиксирована ничья. И всего лишь на 10 победных поединков смог сподобиться Кристал Пэлас.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Прошлый сезон Кристал Пэлас закончил на 12-ой строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Это достаточно неплохой результат для команды, в которой пребывало очень много арендованных футболистов. Однако, в летнее трансферное окно Лондонцы потеряли правого защитника Ван-Биссаку, который перешёл в Манчестер Юнайтед, а также нападающего Батшуаи, у которого завершился срок аренды. Да, состав Кристал Пэлас пополнил Гари Кэйхилл, который несомненно укрепит центр обороны, но, атакующая линия Лондонцев точно требует усиления. Кристиан Бентеке, который является чуть-ли не единственным нападающим в клубе, уже далёк от пика своей формы.

А вот Эвертон очень продуктивно поработал на трансферном рынке. Состав «ирисок» пополнили нападающий Мойзе Кин, полузащитники Гбамин, Андре Гомес и Фабиан Делф, а также защитник Монако Джибриль Сидибе. Кроме Гуйе, перешедшего в ПСЖ, Эвертон никакого не потерял, а значит, команда значительно укрепилась. В прошлом сезоне Ливерпульцы остановились в одном шаге от еврокубковой зоны. Но, в новом розыгрыше первенства Англии Эвертон смело может замахнуться на высокие места. Как минимум, на попадание в Лигу Европы. Для этого у руководства и тренерского штаба «ирисок» есть абсолютно всё необходимое.

Прогноз: Гости не проиграют эту встречу. Нас ждёт результативная игра.

Интересные факты перед матчем

Эвертон проиграл только в 1 из 8 последних официальных поединков. Кристал Пэлас никогда в своей истории не выигрывал у Эвертона на своем поле.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Кристал Пэлас — Эвертон, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Кристал Пэлас — Эвертон Ставка: Победа Эвертона с форой (0) Коэфф: 1.71 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Кристал Пэлас — Эвертон Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.65 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)