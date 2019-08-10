«Уотфорд – «Брайтон». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Прогноз, ставки и коэффициенты Уотфорд — Брайтон (10.08.19)

Уотфорд – Брайтон Энд Хоув Альбион. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: победа хозяев, общий тотал меньше 2.5

Уотфорд – Брайтон Энд Хоув Альбион. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: победа хозяев, общий тотал меньше 2.5

10 августа 2019 в 17.00 (МСК) начнется матч чемпионата Англии, в котором Уотфорд на своем поле будет принимать Брайтон Энд Хоув Альбион. Эксперт WhoScored Бен Макалир делится с нами своим прогнозом на матч Уотфорд – Брайтон Энд Хоув Альбион.

Уотфорд – Брайтон Энд Хоув Альбион. Новости команд

Уотфорд: не сыграет в матче Адальберто Пенаранда.

Брайтон Энд Хоув Альбион: новый главный тренер чаек Грэм Поттер будет вынужден обходиться без травмированных Хосе Искьердо, Эсекьеля Скелотто и Ива Биссумы.

Уотфорд – Брайтон Энд Хоув Альбион. Статистика личных встреч

Уотфорд выиграл два из последних шести матчей против Брайтон Энд Хоув Альбион, три раза сыграв вничью и один раз проиграв. В этих шести поединках шершни забили пять голов, заработали десять желтых и одну красную карточки. Чайки забили два гола и заработали девять горчичников.

Уотфорд – Брайтон Энд Хоув Альбион. Факты статистики перед матчем

В последних десяти домашних матчах Брайтон Энд Хоув Альбион во всех соревнованиях общий тотал был меньше 2.5;

В 10 из последних 12 матчей английской Премьер-лиги с участием Уотфорда общий тотал был больше 2.5;

Уотфорд сохранил ворота в неприкосновенности в пяти из последних семи матчей против Брайтон Энд Хоув Альбион во всех соревнованиях;

Уотфорд проиграл последние три матча английской Премьер-лиги;

Брайтон Энд Хоув Альбион не выиграл последние девять матчей АПЛ;

В последних трех выездных матчах Брайтон Энд Хоув Альбион в чемпионате Англии общий тотал был меньше 2.5;

Уотфорд пропускал не менее двух голов в последних трех матчах чемпионата Англии.

Уотфорд – Брайтон Энд Хоув Альбион. С чем команды подходят к матчу?

Шершни очень ярко начали прошлый сезон, выиграв первые четыре поединка. Очевидно, что Уотфорд был бы совершенно не против повторить это достижение. Однако, к концу прошлого сезона игровая форма шершней была далека от оптимальной, поскольку они выиграли только один из заключительных шести поединков прошлого сезона. Что касается Брайтон Энд Хоув Альбион, то команда вступает в новый сезон под руководством нового главного тренера Грэма Поттера, который сменил Криса Хьютона. Следует отметить, что чайки выиграли только один из последних шести матчей на Vicarage Road, и поэтому Уотфорд является фаворитом предстоящего поединка. Эксперт тоже отдает предпочтение шершням и не ждет большого количества голов.

Прогноз на матч Уотфорд – Брайтон Энд Хоув Альбион от эксперта WhoScored Бена Макалира: победа хозяев, общий тотал меньше 2.5.

Уотфорд — Брайтон 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Брайтон» с трудом удержался от вылета в Чемпионшип. Для команды это будет 3-е по счету участие в Премьер-лиге и пока что команда более 40 очков за сезон не набирала. Букмекеры заранее отправляют «Брайтон» бороться лишь за выживание в АПЛ и на то, что команда сможет в 1-м туре увезти очки с «Викаридж Роуд» предлагают высокий кэф около 2. Фаворит поединка очевиден и на победу 11-й команды по итогам прошлого сезона предлагаются коэффициенты на уровне 1,9. Для «Уотфорда» это уже 5-й подряд сезон в высшем дивизионе Англии и пока что лучшим показателем для команды являются 50 набранных очков в сезоне 2018/19.

Результаты при подобных коэффициентах

В минувшем розыгрыше АПЛ «Уотфорд» на своем поле по идентичной линии на победу обыграл «Фулхэм» и «Хаддерсфилд» (оба раза с разницей в 3 мяча), а также крупно уступил «Борнмуту». «Брайтон» на выезде в сезоне 2018/19 практически во всех матчах рассматривался, как явный андердог. Тем не менее игры с участием команды по подобным показателям на победу также прошли в результативном ключе: ничья 2:2 с «Саутгемптоном», победа над «Кристал Пэлас» и поражение от «Лестера» (оба раза со счетом 2:1).

Важные новости

По окончании прошлого сезона, «Брайтон» решил уволить Криса Хьютона с поста главного тренера и на 4 года заключил контракт с экс-наставником «Суонси» – Грэмом Поттером.

Долгосрочные ставки

Обе команды, по мнению букмекеров, снова, как и сезоном ранее, будут бороться лишь за место во 2-й части турнирной таблицы. А вот на то, что они смогут все-таки финишировать в первой десятке АПЛ можно поставить со следующими примерными коэффициентами: «Уотфорд» – 3,7, «Брайтон» – 8.

Также есть интересное предложение, что «Брайтон» станет лучшей командой Южной Англии. Кэф на это событие около 3,7 и в соперниках у подопечных Грэма Поттера лишь 2 клуба – «Саутгемптон» и «Борнмут».

Статистика для ставок

Поединки этих соперников не выделяются особой результативностью. В предыдущих 4 противостояниях в рамках АПЛ и 1 матче в Чемпионшипе 5 раз сыграла ставка «Одна не забьет – да». Кэф на это пари находится в районе 1,9.

Очень мало в личных встречах забивает «Брайтон» – всего 2 гола в предыдущих 7 поединках в АПЛ и Чемпионшипе. Ставка на «ИТМ 1» гостей ни разу не проиграла в этой серии (5 побед и 2 возврата) и её можно оформить с кэфом примерно 1,5.

Также в последних 8 официальных встречах команды лишь 1 раз забили более 1-го мяча во 2-м тайме. Прогноз на «Тотал меньше 1,5» во второй половине матча оценивается показателем в районе 1,6.

«Уотфорд – «Брайтон». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 1-й тур.

«Уотфорд – «Брайтон»

Уотфорд. Стадион: «Викаридж Роуд». 10.08.2019. 17:00 (МСК)

Судья: Крейг Поусон

Матч середняков, установивших клубные рекорды на трансферном рынке. Поможет ли это командам в предстоящем сезоне мы узнаем спустя. А пока мы готовы поделиться с вами мыслями касательно состояния этих команд.

Форма «Уотфорда»

«Уотфорд» провел качественную предсезонку, победив в 3 из 4 контрольных матчах. Причем оппозиция состояла не только из посредственных «КПР» и «Реал Сосьедад», но и леверкузкенского «Байера», которого к слову тоже одолели, и амстердамского «Аякса», которому уступили 1:2.

На трансферном рынке «Уотфорд» не блистал особой активностью, но отличился парой заметных переходов. Стан «шершней» на правах свободного агента пополнил очень травматичный Данни Уэлбек, который должен составить конкуренцию беспардонному Трою Дини и Андре Грею. За 6 миллионов евро был делегирован из Чемпионшипа центральный защитник Крейг Доусон. И разумеется был установлен трансферный рекорд клуба подписанием вингера Исмаила Керр из «Ренна», за которого «Уотфорд» заплатил рекордные 35 миллионов евро. Из продаж стоит отметить продажу молодого полузащитника Доди Лукебакио, которого «Уотфорд» в начале 2018 года купил за 4,5 млн евро, а продал немецкой «Герте» за 20 млн евро. Причиной продажи является то, что он не вписался в требования Хави Грасии и его желание выступать именно в Бундеслиге, где он провел прошлый сезон в аренде в «Фортуна», в которой он отличился хет-триком в ворота «Баварии».

«Уотфорд» не провалил это лето, но ничего прорывного подобно «Эвертону» не совершил. Поэтому мы уверены в том, что «Уотфорд» завершит сезон аналогично предыдущему.

Форма «Брайтона»

«Брайтон» после того, как едва не вылетел из АПЛ уволил Криса Хьютона и на его место назначил Грэма Поттера, который преуспел в шведском «Эстерсунде», выйдя в плей-офф Лиги Европы, уступив «Арсеналу». Его работа не осталась незамеченной в Англии и его пригласили в «Суонси», где он «лебедям» привил комбинационный футбол, аналогичный эпохе Брендана Роджерса. Поэтому будет интересно наблюдать как оборонительная команда из второй половины турнирной таблицы будет пытаться стать атакующей командой.

Трансферная деятельность «Брайтона» носила относительно активный характер и ознаменовалась подписаниями трех игроков, каждый их которых стоил порядка 20 млн евро. Речь идет о полузащитнике Леандро Троссарде из «Генка», защитнике из «Бристоль Сити» Адаме Уэбстере и нападающем» Ниле Мопе из «Брентфорда, который стал 3-м в списке бомбардиров Чемпионшипа прошлого сезона с 25 забитыми голами. И на флажке был арендован Аарон Муй из «Хаддерсфилда».

Предсезонку «Брнайтон» провел аналогично «Уотфорду», потерпев одно поражение в пяти играх. Случилось оно от вылетевшего в Чемпионшип «Фулхэма». При этом было одержано 4 победы в 4 оставшихся матчах. Среди поверженных оказались «Бирмингем» и «Валенсия», что немного удивляет.

Итого, мы имеем очень боевитую команду, но учитывая класс игроков, которых подписал «Брайтон», не стоит ожидать чего-то прорывного от «чаек» в стиле «Вулверхэмптона» в прошлом сезоне.

Важные факты о матче

«Уотфорд» никогда не проигрывал в стартовых матчах премьер-лиги – 6 побед, 6 ничьих

В прошлом сезоне эти команды так же встречались в 1-м туре на «Викаридж Роуд». Тогда победу одержали хозяева – 2:0.

Безвыигрышная серия «Брайтона» в АПЛ составляет 9 игр.

Коэффициенты букмекерских контор

Ставки и прогнозы

«Брайтон» еще только подстраивается под требования Грэма Поттера, который кардинально отличается от Криса Хьютона, что повлечет за собой череду ошибок, особенно в обороне, учитывая атакующие взгляды Поттера. Поэтому мы полагаем, что «Уотфорд» одержит победу, как и в прошлом сезоне. БК





Уотфорд

Уотфорд является очевидным фаворитом сегодняшнего противостояния, прежде всего, за счет отличных результатов прошло первенства. В сезон 2018-2019 «олени» заняли 11-ую строчку в турнирной таблице АПЛ, могли быть куда выше, но в конце сезона утратили мотивацию из-за потери шансов на топ-7 и закончили на 11-ом месте. На своем поле команда играла достаточно неплохо — в 19-ти поединках домашнего формата коллектив смог победить 8 раз, что по меркам АПЛ — неплохой показатель. Как бы странно это ни было, но в прошлом чемпионате Уотфорд и Брайтон встретились в первом же туре, хозяевами тогда также были «шерни», и они без проблем победили 2-0, имел колоссальное игровое преимущество. Думаю, что в этом матче хозяева вновь могут рассчитывать на три очка, все-таки соперник достаточно удобен, да и состав у Уотфорда приличный…

Брайтон энд Хоув Альбион

Брайтон же прошлый сезон провел не очень успешно — команда была в шаге от вылета — «чайки» обогнали «красную зону» всего лишь на 2 балла. Особенно запомнилось, насколько ужасно команда смотрелась на выезде — 12 поражения в 19-ти гостевых поединках — один из худших результатов во всей лиге. Да и Глен Мюррей, ставший лучшим бомбардиром Брайтона в прошлом сезоне (13 голов) не молодеет, ведь ему уже 35, уверен, в этом сезоне тащить все атаку Брайтона в одиночку он просто не сможет. Как мне кажется, уже в первом туре у «чаек» могут возникнуть серьезные проблемы в плане достижения результата, серьезных изменения состав не потерпел, новых лиц не очень много, уверен, проблем будет у гостей предостаточно…

Прогноз

Думается мне, что в этом матче гости не могут рассчитывать на очки. Брайтон откровенно слаб в игре на выезде, в то время как Уотфорд вообще смотрится гораздо мощнее своего соперника. Победа хозяев поля!

Прогноз редакции на матч Уотфорд — Брайтон

«Уотфорд» всегда делает ставку на сильный старт. Именно удачное начало прошлого сезона позволило команде Хави Грасии долгое время находиться вверху таблицы и не думать о борьбе за выживание. «Брайтон» же спасся на самом флажке чемпионата и за лето не стал заметно сильнее. И те и другие знают, что брать очки надо с самого начала. Нас ждет вязкий матч, где многое стоит на кону.

Ориентировочные составы на матч «Уотфорд» — «Брайтон»

«Уотфорд» (4-4-2): Фостер – Янмаат, Мариапа, Кэткарт, Холебас – Дакуре, Капу, Сема, Хьюз – Делофеу, Дини

Не сыграют: —

«Брайтон» (4-5-1): Райан – Салтор, Даффи, Данк, Бернардо – Нокэрт, Гросс, Кайал, Бисума, Джахандбахш — Мюррей

Не сыграют: —

Прогноз на матч «Уотфорд» — «Брайтон»

Обе команды не сделали громких трансферов летом, поэтому будут ставить на проверенных бойцов. Состав «Уотфорда» глубже и разнообразнее. Хави Грасия ставит на аккуратный футбол, где способность импровизировать есть лишь у пары футболистов. Лидер команды Жерар Делофеу пропустил последние предсезонные матчи, к началу чемпионата должен быть в строю.

У «Брайтона» лидеры прежние – форвард-ветеран Мюррей и защитник Даффи, который очень любит забивать головой. Перед началом сезона кажется, что «Брайтону» очки будут даваться с огромным трудом, даже несмотря на то, что он выиграл пять предсезонных игр подряд. Наш прогноз на эту встречу – тотал меньше 2,5 голов за 1,8.