Прогноз и ставки Халл — Рединг (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Халл — Рединг

“Рединг” и бывшая команда Леонида Слуцкого вступают в новым сезон в статусе середняков. По-крайней мере, на бумаге все выглядит так. “Рединг”, кстати, в прошлом сезоне едва не отправился покорять просторы Лиги 1, но не французской, однако обошлось.

Выводов из провала не сделано не было по части усиления, поэтому, не дай бог, все повторится. “Халл” не готов вести борьбу за высокие места, что и показал первый тур, где “горожане” проиграли на выезде ничем не примечательному “Суонси” (2:1), а “Рединг” ничего не противопоставил “Шеффилд Уэнсдей” (1:3). Так и живут.

Ориентировочные составы на матч Халл — Рединг:

“Халл” (4-1-4-1): Лонг — Кингсли, Де Вейс, Берк, Лихай — Боуэн, Ирвайн, Гросицки, Стюарт, Бэтти — Дико.

Не сыграют: Макдональд, Милинкович.

“Рединг” (4-4-1-1): Вирджиниа — Ричардс, Мур, Миазга, Йядом — Баррет, Свифт, Риномхота, Лодер — Бэрроу — Мейте.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Халл Сити — Рединг:

Чего ждать от “Халла” и “Рединга”? А они сами знают, что ждать от себя? По стартовому туру команды показали, что есть проблемы в обороне, но что-то наклевывается и в атаке, поэтому, если набраться смелости, то есть резон поставить на “обе забьют” и забрать выигрыш. Наш прогноз: “Обе забьют” с коэффициентом — 1.68.

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Халл Сити — Рединг. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Чемпионшип) (10.08.2019)

Халл Сити — Рединг. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Д-2) (10.08.2019)

Халл Сити — Рединг. Прогноз на матч английского Чемпионшипа (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии (Д-2) Халл Сити — Рединг, который состоится на стадионе Кей Си в субботу 10 августа, начало в 17:00 (МСК).

Халл Сити — Рединг. Кто фаворит матча?

Фаворитом этого матча считается Халл Сити, шансы которого победить букмекеры оценили примерно в 50%. В прошлом сезоне «Тигры» заняли 13-е место в итоговой турнирной таблице Чемпионшипа в 12 баллах от зоны плей-офф. В первом туре нового розыгрыша чемпионата они уступили на выезде Суонси со счетом 1:2, хотя уже на 3-й минуте открыли счет. С учетом прошлого сезона Халл не побеждает в шести матчах чемпионата, проиграв четыре из них. В то же время у себя дома он проиграл лишь раз за 14 предыдущих матчей, одержав девять побед и четыре раза сыграв вничью. В шести матчах на данном отрезке Халл Сити не пропускал ни одного гола, а в 11 из 13 предыдущих встреч в родных стенах он сам забивал не менее двух голов.

Рединг прошлый чемпионат Англии завершил на 20-м месте всеми очках от зоны вылета из Чемпионшипа. В прошлую субботу он принимал на своем поле Шеффилд Уэнсдей и потерпел поражение со счетом 1:3. Рединг не побеждает уже пять встреч кряду — три ничьи и пара поражений. А из восьми предыдущих матчей он выиграл только один, в половине встреч сыграв вничью и трижды проиграв. В гостях Рединг не выиграл ни одного из пяти последних матчей. А за 19 предыдущих встреч на чужом поле ему удалось победить всего один раз. В половине из 16 последних гостевых матчей Рединг не забивал ни одного гола.

Халл Сити — Рединг. Ставки на матч:

Халл Сити — Рединг. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Халл Сити и Рединг обменялись домашними победами и в обоих случаях победитель забивал по три мяча. В частности, Халл выиграл на своем поле со счетом 3:1. Кстати, за десять последних матчей против Рединга он потерпел только одно поражение и одержал пять побед. Нужно добавить, что в 10 из 14 предыдущих матчей между Халл Сити и Редингом забивали обе команды.

>Забивает за игру

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Халл Сити — Рединг. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Халл Сити с разницей более, чем в один мяч. В данном случае выгодной будет ставка на его выигрыш с форой (-1). В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют ничью 1:1 (коэффициент 5.80). На втором месте по популярности победа Халл Сити 1:0 (коэффициент 7.00). Ставки на выигрыш хозяев с форой (-1) принимаются с котировкой 2.83.