Прогноз Оренбург — Тамбов (10.08.19), ставки и коэффициенты

Оренбург — Тамбов 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

О матче

«Оренбург» остаётся единственной командой РПЛ проигравшей все матчи этого сезона. Дела «Тамбова» обстоят ненамного лучше, в 4 играх команда победила лишь раз. Хозяева пропустили уже 8 мячей, что является худшим показателем лиги. Однако в этой встрече фаворитом букмекеры считают команду Владимира Федотова. Коэффициент на их победу составляет порядка 1,9.

Статистика для ставок

В своей истории клубы провели 2 матча между собой и каждый раз отличались обе команды. Поставить на то, что и в этой игре обе забьют можно за коэффициент около 2,1.

В 3 из 4 последних матчей «Оренбурга» в РПЛ в 1-м тайме забивались голы. В 3 последних матчах «Тамбова» в чемпионате до перерыва всегда были забитые мячи. В этой ситуации неплохо смотрится пари на гол до перерыва с кэфом в районе 1,5.

Во всех 4 встречах нового сезона команда Владимира Федотова пропускала ровно по 2 мяча. Подопечные Александра Григоряна провели 2 выездных матча в текущем чемпионате и в обоих забивали. Котировки на гол гостей составляют примерно 1,7.

Ставки на игроков

Нападающий Джордже Деспотович забил 2 из 3 голов «Оренбурга» в этом сезоне, почему бы не поставить на очередной гол серба? Кэф на его результативные действия находится в районе 2,9.

Прогноз на

матч

«Оренбург» – «Тамбов» 10 августа

10 августа в матче пятого тура РПЛ «Оренбург» сыграет с «Тамбовом».

«Оренбург»

Хозяева дико неудачно вкатились в сезон. «Оренбург» проиграл четыре раза подряд, но даже здесь можно найти плюсы. Во-первых, в первых трёх турах команда играла против потенциальных участников еврокубков, а «Ахмат» очень силён в домашних встречах. Во-вторых, ни в одной игре «газовики» не были намного слабее соперников. С «Ростовом» (1:2) и «Зенитом» (0:2) была равная игра; с «Ахматом» (1:2) она была обоюдно скучная. Против ЦСКА «Оренбург» пусть и провалился у своих ворот, но создал несколько отличных моментов у чужих.

Невезение отражается через статистику: место в середине таблице по ожидаемым очкам и седьмая позиция по xGA – по этому показателю уральцы пропустили в два раза больше, чем допустили моментов. Такой нефарт должен когда-то закончиться, и матч с «Тамбовом», аутсайдером чемпионата, вполне может стать успешным.