Прогноз Оренбург — Тамбов (10.08.19), ставки и коэффициенты
Оренбург — Тамбов 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров
О матче
«Оренбург» остаётся единственной командой РПЛ проигравшей все матчи этого сезона. Дела «Тамбова» обстоят ненамного лучше, в 4 играх команда победила лишь раз. Хозяева пропустили уже 8 мячей, что является худшим показателем лиги. Однако в этой встрече фаворитом букмекеры считают команду Владимира Федотова. Коэффициент на их победу составляет порядка 1,9.
Статистика для ставок
В своей истории клубы провели 2 матча между собой и каждый раз отличались обе команды. Поставить на то, что и в этой игре обе забьют можно за коэффициент около 2,1.
В 3 из 4 последних матчей «Оренбурга» в РПЛ в 1-м тайме забивались голы. В 3 последних матчах «Тамбова» в чемпионате до перерыва всегда были забитые мячи. В этой ситуации неплохо смотрится пари на гол до перерыва с кэфом в районе 1,5.
Во всех 4 встречах нового сезона команда Владимира Федотова пропускала ровно по 2 мяча. Подопечные Александра Григоряна провели 2 выездных матча в текущем чемпионате и в обоих забивали. Котировки на гол гостей составляют примерно 1,7.
Ставки на игроков
Нападающий Джордже Деспотович забил 2 из 3 голов «Оренбурга» в этом сезоне, почему бы не поставить на очередной гол серба? Кэф на его результативные действия находится в районе 2,9.
Прогноз на
матч
«Оренбург» – «Тамбов» 10 августа
10 августа в матче пятого тура РПЛ «Оренбург» сыграет с «Тамбовом».
«Оренбург»
Хозяева дико неудачно вкатились в сезон. «Оренбург» проиграл четыре раза подряд, но даже здесь можно найти плюсы. Во-первых, в первых трёх турах команда играла против потенциальных участников еврокубков, а «Ахмат» очень силён в домашних встречах. Во-вторых, ни в одной игре «газовики» не были намного слабее соперников. С «Ростовом» (1:2) и «Зенитом» (0:2) была равная игра; с «Ахматом» (1:2) она была обоюдно скучная. Против ЦСКА «Оренбург» пусть и провалился у своих ворот, но создал несколько отличных моментов у чужих.
Невезение отражается через статистику: место в середине таблице по ожидаемым очкам и седьмая позиция по xGA – по этому показателю уральцы пропустили в два раза больше, чем допустили моментов. Такой нефарт должен когда-то закончиться, и матч с «Тамбовом», аутсайдером чемпионата, вполне может стать успешным.
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Оренбург – Тамбов. Прогноз и статистика на матч РПЛ от БК Лига Ставок
Открывает 5-й тур чемпионата российской Премьер-лиги матч «Оренбург» – «Тамбов». Букмекеры.РФ напоминают, что начало встречи подопечных Владимира Федотова и Александра Григоряна назначено на 10 августа в 14:00 МСК.
В букмекерской конторе «Лига Ставок» считают фаворитами подопечных Владимира Федотова. Ставки на победу «Оренбурга» принимаются с коэффициентом 1,85. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 3.45, а ставки на победу «Тамбова» принимают с коэффициентом 4.80.
Статистика от БК «Лига Ставок»
14 матчей подряд с участием «Оренбурга» в РПЛ забивается как минимум два мяча.
Последний «низ» состоялся 16 марта, когда в домашней встрече было обыграно «Динамо» (1:0). С тех пор оренбуржцы сыграли девять «верхов» и пять раз был зафиксирован «расход». За это время в их поединках было забито 42 мяча (в среднем — по три).
12 голов забили соперники друг другу в чемпионате-2017/18.
В сезоне 2017/18 оба клуба выступали в ФНЛ. При этом в стартовом туре в Оренбурге хозяева выиграли 2:1, а в заключительном в Тамбове была зафиксирована ничья 1:1.
Прогноз на матч «Оренбург» – «Тамбов» от БК «Лига Ставок»:
Тотал голов в матче больше 2-х с коэффициент 1.70.
Указанная информация и коэффициенты носят исключительно информативный характер.
Оренбург — Тамбов 10.08.2019
Оренбург — Тамбов 10.08.2019
09.08.2019 18 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Иван Беленцов
Прогноз на матч 5-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Оренбург и Тамбов. Встреча состоится в эту субботу в Оренбурге на стадионе «Газовик». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 14:00 по московскому времени. Сможет ли Оренбург набрать первые очки в чемпионате? Чем удивят гости? Читайте наш прогноз.
П1 (1.91) Х (3.42) П2 (4.34) Оренбург Тамбов Российская Премьер-лига. 5-ый тур «Газовик». Оренбург 10.08.2019 14:00
Ориентировочные составы на матч Оренбург — Тамбов
Оренбург : Оренбург: Довбня; Шахов, Сиваков, Козлов, Малых, Алвес; Афонин, Маляров, Терехов; Деспотович, Мишкич. Тамбов : Тамбов: Шелия; Таказов, Аде, Гогуа, Тетрашвили; Маркелов, Карасёв, Чуперка, Килин; Мамтов, Апаев.
В Оренбурге нет никаких проблем с составом. Все игроки из заявки на сезон находятся в обойме и готовы помочь своему клубу в предстоящем матче. В Оренбурге нет ни дисквалифицированных, ни травмированных футболистов.
В составе Тамбова нет каких-то кардинальных потерь. Единственным футболистом, пропускающим стартовую часть сезона, является левый вингер Гелоян, порвавший крестообразную связку на тренировочных сборах этим летом.
История личных встреч
В Российской истории Оренбург и Тамбов лишь два раза пересекались друг с другом. Случилось это в рамках ФНЛ в сезоне 2017-2018. Оренбургу тогда удалось добиться победы в домашней игре со счетом 2:1, а ответный поединок закончился вничью 1:1.
Предматчевый прогноз и анализ на матч
Оренбург очень слабо начал нынешний сезон. За 4 встречи против Ахмата, Зенита, Ростова и ЦСКА Оренбуржцам так и не удалось набрать ни единого очка. Команда Федотова осталась единственной, кто еще не набрал очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги. Однако, в предстоящей встрече у Оренбурга будет такая возможность. В гости к нему приезжает дебютант Премьер-лиги, который вряд ли опережает Оренбург хоть по какому-либо параметру. К тому же, стоит учитывать, что в прошлом сезоне Оренбург очень неплохо проводил домашние матчи, даже против топ-клубов Премьер-лиги. А уж встречи с командами нижней части турнирной таблицы и подавно.
Сам Тамбов уже успел заполучить первую победу в Премьер-лиге, обыграв на своем поле Московский Спартак со счетом 2:0 в третьем туре. Однако, все остальные встречи команда Григоряна безуспешно проиграла, в том числе и последний домашний поединок против Тульского Арсенала, завершившийся со счетом 0:1. Несмотря на то, что Тамбов сейчас находится выше Оренбурга, именно Тамбовчане выглядят главным аутсайдером чемпионата, судя по первым турам первенства. В Оренбурге им не победить. Но, свой гол Тамбов вполне может оформить.
Прогноз: Оренбург наберет первые очки. Встреча должна стать результативной.
Интересные факты перед матчем
- Оренбург проиграл только в 2 из 6 последних домашних поединков.
- Тамбов не знает побед на выезде уже 6 матчей кряду.
Рекомендованные ставки на матч
Лучшими ставками на матч Оренбург — Тамбов, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Оренбург — Тамбов Ставка: Победа Оренбурга (П1) Коэфф: 1.91 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Оренбург — Тамбов Ставка: Тотал больше 1.5 голов (ТБ 1.5) Коэфф: 1.50 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
Оренбург – Тамбов. Прогноз экспертов на матч чемпионата России
В субботу, 10 августа, в 14:00 (МСК) начнется матч пятого тура российской Премьер лиги между футбольными клубами Оренбург и Тамбов. Игра пройдет в Оренбурге на поле стадиона «Газовик».
Ранее многие спортивные обозреватели полагали, что в данной паре нет определенного фаворита, хотя Оренбург имеет больше опыта выступлений в элитном дивизионе. На данный момент все поменялось с точностью наоборот, и хозяева предстоящего матча выглядят весьма несносно. Оренбург относительно неплохо вошел в элиту российского футбола и достойно провел прошлогодний сезон. После этого футболисты Оренбурга начали пользоваться спросом у отечественных клубов, а также к некоторым из них проявляли интерес клубы из Европы. Естественно, от подобного соблазна отказаться было невозможно, причем за футболистов давали весьма неплохие отступные. Образовались пробелы, которые нужно будет еще восполнить, а по приобретениям у Оренбурга только один официальный трансфер в лице Тимура Аюпова. Оренбург стартовал в Чемпионате России с двух подряд выездных поражений. В данных противостояниях подопечные Владимира Федотова проиграли с одинаковым счетом 2:1 московскому ЦСКА и Ростову. Однако стоит отметить, что в рамках подготовки к сезону хозяева провели пять контрольных поединков и в них проиграли только один раз. Раньше ребята Федотова начинали сезон увереннее, но уход половины состава в межсезонье подкосил команду. С таким подходом у Оренбурга мало шансов выползти со дна турнирной таблицы, но в целом букмекеры рисуют положительные прогнозы на пребывание клуба в РПЛ, несмотря на временные осечки. Их уже было четыре и все беспросветно, поэтому пока непонятно, за счет чего этот клуб будет выгребать из сложившегося положения.
Что касается команды гостей, то Тамбов потихоньку осваивается в дебютном для себя сезоне в элите, поэтому на многие ошибки команды тренерский штаб попросту закрывает глаза. Тем самым, текущее турнирное положение Тамбова вполне нормальное, хотя команда Григоряна уже успела сотворить сенсацию и обыграла московский Спартак со счетом 2:0. Конечно, москвичи были слабы в динамике и не набрали оптимальной формы, но почин у Тамбова уже есть. Проигрывала команда Зениту и Локомотиву со счетом 2:1, а в последнем туре было поражение от Арсенала Тулы – 0:1. Усложняет ситуацию тот факт, что команда домашние встречи проводит не в родном городе, а в Саранске. Таким образом, пропадает ощущение своего стадиона. Главное для Тамбова в этом сезоне сохранить прописку. В остальном у коллектива только начинается становление, поэтому неизвестно, куда, как говориться, выведет кривая.
Эксперт биржи ставок Leaugelane Питер Грин полагает, что в данном столкновении все играет в сторону Оренбурга, ибо команде хозяев пора просыпаться. Тамбовские футболисты могут ответить хозяевам качественно отработанной обороной, но, по правде говоря, на чужих полях подопечные Григоряна пока ничего н6е добились. Оренбург в этом поединке считается фаворитом, все-таки команда будет играть дома, и обязана, наконец, набрать очки. Тамбов будет самым слабым соперником оренбуржцев за пять туров, этим надо воспользоваться. Букмекер предлагает сделать ставку на домашнюю победу Оренбурга с любым счетом по коэффициенту 1.80. Также не исключаются редкие, но меткие выпады гостей, поэтому если обе команды забьют, то сыграет ставка с котировкой 2.00.
Оренбург – Тамбов. Прогноз эксперта Leaguelane Питера Грина на матч чемпионата России 2019/2020:
Победа хозяев с любым счетом, обе команды забьют.