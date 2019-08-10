Прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин» (10.08.2019)

Прогноз, ставки и коэффициенты Краснодар — Рубин (10.08.19)

Краснодар — Рубин 10.08.2019

Краснодар — Рубин 10.08.2019

09.08.2019 33 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 5-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Краснодар и Казанский Рубин. Встреча состоится в эту субботу в Краснодаре на стадионе «Краснодар». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:00 по московскому времени. Сможет ли Краснодар быстро восстановиться после игры в Лиге Чемпионов? Потеряет ли Рубин очки во второй раз кряду? Смотрите ответы в нашем прогнозе.

П1 (1.67) Х (3.80) П2 (5.40) Краснодар Рубин Российская Премьер-лига. 5-ый тур «Краснодар». Краснодар 10.08.2019 19:00



Ориентировочные составы на матч Краснодар — Рубин

Краснодар : Краснодар: Сафонов; Петров, Спаич, Мартынович, Рамирес; Вандерсон, Ольссон, Камболов, Вильена, Намли; Ари. Рубин : Рубин: Дюпин; Данченко, Уремович, Сорокин, Денисов; Давиташвили, Подберёзкин, Башкиров, Могелевец, Коновалов; Марков.

В Краснодаре с травмами ситуация не лучшим образом. Лидеры «быков» Юрий Газинский и Виктор Классон точно не помогут команде в ближайшее время. Такие потери могут сказаться на игре Краснодарского клуба. Тем не менее, в команде полно исполнителей, способных заменить травмированным без потери качества.

Единственным футболистом, пропускающим стартовую часть нового первенства в составе Рубина, является центральный защитник Владимир Гранат, сломавший малоберцовую кость в марте этого года. Остальные игроки Рубина находятся в строю и готовы помочь своему клубу.

История личных встреч

В Российской истории Краснодар и Рубин 16 раз встречались друг с другом. Однако, Краснодар имеет подавляющее преимущество над своим соперником, выиграв в 11 встречах. На счету Казанского Рубина всего 3 победы над Краснодаром. Остальные две встречи между этими оппонентами завершились вничью.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

Старт сезона для Краснодара является очень тяжелым. Только на минувших выходных «быки» увезли тяжелейшую ничью 1:1 из Санкт-Петербурга после противостояния с местным Зенитом, как уже в эту среду Краснодару пришлось играть домашний поединок квалификации Лиги Чемпионов против Порту. В этой встрече команда Мусаева уступила со счетом 0:1 и потратила очень много сил. Ответная игра предстоит уже на следующей неделе, но впереди еще и встреча против Казанского Рубина, который вдруг стал демонстрировать очень сильный футбол. Футболистам Краснодара даже некогда перевести дух между матчами.

Что касается Рубина, то он только в прошлом туре потерпел первое поражение в новом сезоне, уступив в равной домашней встрече Московскому ЦСКА со счетом 0:1. Перед этим команда Шаронова смогла сыграть вничью с Московским Локомотивом, а также обыграть Ахмат и Московское Динамо. В этом сезоне Рубин уже успел влюбить в себя многих болельщиков и значительно поднять посещаемость на своем стадионе. В игре против Краснодара Казанцам по силам выглядеть не менее зрелищно, чем хозяева поля.

Прогноз: Мы ждём равную игру. Она обещает стать результативной.

Интересные факты перед матчем

Краснодар победил в трех последних домашних поединках в рамках РПЛ. Рубин никогда в своей истории не выигрывал у Краснодара на его поле.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Краснодар — Рубин, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Краснодар — Рубин Ставка: Обе забьют (ОЗ) Коэфф: 2.20 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Краснодар — Рубин Ставка: Тотал больше 2 голов (ТБ 2) Коэфф: 1.65 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)



Снимет ли «Рубин» проклятье выездов в Краснодар?

«Краснодар»

В рамках 5-го тура чемпионата России по футболу 10 августа пройдет встреча «Краснодара» и казанского «Рубина». Команды сыграют на арене «ФК Краснодар». Начало матча — в 19:00 мск. Прогноз на



В межсезонье краснодарцы приняли участие в Кубке Матч Премьер, одержав три победы в трех матчах: над «Спартаком» (2:1), ЦСКА (1:0) и «Ростовом» (3:0). Затем они проиграли в спаррингах «Уралу» (0:2) и «Крыльям Советам» (1:2).





Летом «Краснодар» подписал из голландского чемпионата хавбеков Юнеса Намли и де Вилену, из Португалии перешел полузащитник Кайо.









Все прогнозы на РПЛ





Из «Аль-Айна» был куплен шведский нападающий Маркус Берг, из «Сент-Этьена» хавбек Реми Кабелла. Ушли из клуба Шарль Каборе, Маурисио Перейра, Роман Шишкин.





В первом туре «горожане» на выезде проиграли «Ахмату» (0:1). За этим последовала волевая выездная победа над «Уфой». «Краснодар» проигрывал со счетом 0:2, но выиграл — 3:2. В третьем туре кубанцы разгромили «Сочи» (3:0).









В четвертом туре команду Мусаева ждал выезд в гости к «Зениту». Питерцы в родных стенах чаще били по воротам, но краснодарцы открыли счет на 80-й минуте, а затем очень досадно упустили победу в добавленное время — 1:1.





В последнем матче «Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов, на своем поле уступив «Порту» со счетом 0:1 — единственный мяч был пропущен со стандарта на последних минутах.









После 4-х туров РПЛ «Краснодар» с 7 очками расположился на 6-м месте. Разница мячей 7-4, два гола забил Иван Игнатьев. Встречу из-за травм пропустят Юрий Газинский и Виктор Классон.







«Рубин»



«Рубин» начал новый сезон без Курбана Бердыева. Исполняющим обязанности главного тренера команды стал Роман Шаронов, хотя официально командой руководит испанец Эду Докампо.









В рамках предсезонной подготовки «Рубин» потерпел три поражения, уступив «Нефтехимику» (1:2), «Нижнему Новгороду» (0:1) и ЦСКА (0:4), затем выиграл у «Мордовии» (4:1) и сыграл вничью с «Тамбовом» (0:0).





В первом туре на выезде «Рубин» сыграл вничью с обладателем Суперкубка России «Локомотивом» — 1:1. Пропустив на 66-й минуте, казанцы отыгрались через десять минут — отличился Хвича Кварацхелия.





Календарь и таблица РПЛ





Во втором туре выезд в Москву к «Динамо» закончился победой — 1:0. С 36-й минуты казанцы играли в меньшинстве, но сумели продержаться, а в добавленное время три очка «Рубину» принес Бека Микелтадзе.





Третий тур завершился домашней победой победой над «Ахматом» (1:0), а вот в последнем туре казанцы на своем поле уступили ЦСКА со счетом 0:1, хотя в концовке встречи могли спастись от поражения.







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После 4-х туров РПЛ «Рубин» с 7 очками на 4-м месте. Разница мячей 3-2, по голу забили Видар Кьяртанссон, Квича Кварцхелия и Бека Микелтадзе.





В прошлом сезоне «Рубин» победил дома 2:1, но в Краснодаре уступил 0:1. Восемь последних выездов в гости к «Краснодару» обернулись семью поражениями и одной ничьей.







Прогноз



На победу «Краснодара» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,65, на ничейный результат — 3,80, а на выездной успех «Рубина» — 5,75.









Статистика не на стороне «Рубина», к тому же кубанцы постараются реабилитироваться после фиаско с «Порту». Прогнозируем победу «Краснодара».









«Рубин» мало забивает, но пропускает еще меньше, матч вряд ли будет результативным, исход может решить один мяч. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,70 и «обе забьют — нет» за 1,65.





Краснодар – Рубин. Прогнозы от БК 1хСтавка

Краснодар – Рубин, суббота (10 августа 2019 г.), город Краснодар, стадион «Краснодар», 19:00 (МСК), российская Премьер-лига, 5-й тур.

Трансляция матча: «Матч ТВ»

У «Краснодара» тяжелый график — выезд в Питер, домашняя встреча с «Порту» в Лиге чемпионов, а в эти выходные матч с невероятно прогрессирующим «Рубином». Атакующий футбол Романа Шаронова стал влюблять в себя фанатов, как в свое время это сделали «быки».

После матча с «Порту» в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев заявил, что «0:1 не катастрофический счет». По мнению тренера, команда может забить на выезде. Но домашнюю встречу «быки» провалили — было слишком много брака в передачах, центр поля не мог сразу вкатиться в игру. Первые полчаса инициатива была за португальцами. Во втором тайме «Краснодар» попытался осадить ворота «Порту», но в створ удалось попасть только два раза. А сопернику было достаточно всего одного эпизода, чтобы обуздать «быков».

«Рубин» может воспользоваться усталостью «Краснодара» и заработать себе три очка в турнирной таблице. Притом, что приедут казанцы в Краснодар после проигрыша от ЦСКА. А тренер «Рубина» Роман Шаронов, как главный мыслитель команды, снова выдал выдающуюся речь в раздевалке, которая достойна клубного ТВ. Тренером восхищаются на трибунах и за их пределами, а типичный казанский футбол Бердыева превратился в новаторский молодого коуча Шаронова. Это снова собирает полные домашние стадионы.

Интересно будет понаблюдать за игрой двух команд, которые пропагандируют открытый футбол. Прагматичность в этом сезоне ушла на второй план, что не может не радовать.

Краснодар – Рубин. Коэффициенты на матч от БК 1хСтавка:





Прогноз на матч Краснодар – Рубин:

Победа Краснодара с форой -1 (коэффициент 2.33).

*Примечание: все коэффициенты представлены на момент публикации материала.

Для справки:

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Прогноз на матч «Краснодар» – «Рубин» (10.08.2019)

Футбол. Чемпионат России. 5-й тур.

«Краснодар» – «Рубин»

Стадион: «ФК Краснодар» (Краснодар, Россия)

Главный судья: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург, Россия)

10.08.2019. 19:00 МСК.

За последнюю неделю футболисты «Краснодара» провели два важнейших поединка против «Зенита» и «Порту». Хватит ли у подопечных Мурада Мусаева сил противостоять молодому и дерзкому «Рубину»? Мы считаем, что да!

Форма команды «Краснодар»

Начало нового сезона для «Краснодара» выдаётся чрезвычайно сложным. Уже в стартовом туре подопечные Мурада Мусаева потерпели поражение от «Ахмата» – 0:1. Поединок в Уфе, когда южане смогли отыграться со счёта 0:2 и одержать победу 3:2, добавил «быкам» уверенности в своих силах, после чего они разгромили на своём поле ФК «Сочи» – 3:0. Однако уже в следующей игре им пришлось встречаться с действующим чемпионом страны «Зенитом», где «Краснодар» был не похож на себя, но всё же смог добыть ничью – 1:1. Ещё хуже выглядели южане в первом в своей истории матче Лиги Чемпионов против «Порту»: стартовые минуты полностью остались за соперником, затем «быки» смогли выровнять ход встречи, но пропустили совершенно ненужный мяч на 89-й минуте и максимально усложнили себе жизнь накануне ответного поединка.

Форма команды «Рубин»

«Рубин» – одно из самых приятных открытий начала текущего чемпионата. В межсезонье команду возглавил Роман Шаронов, и казалось, что он продолжит дело Курбана Бердыева, однако его подопечные играют в гораздо более яркий и атакующий футбол при весьма скромном подборе исполнителей. В первом туре казанцы смогли отобрать очки у вице-чемпиона страны «Локомотива» – 1:1, затем, играя в меньшинстве, вырвали победу у «Динамо» – 1:0, а в первом домашнем поединке сезона обыграли «Ахмат» – 1:0. Лишь в прошлом туре ЦСКА удалось прервать успешную серию «Рубина» (0:1), однако текущая восьмая строчка команды – достойный результат.

История личных встреч между «Краснодаром» и «Рубином»

В рамках российской Премьер-Лиги команды провели между собой 16 очных встреч. На счету южан 11 побед, трижды сильнее были казанцы, а ещё два поединка завершились вничью. Разница забитых мячей также на стороне «быков» – 22:13. В минувшем сезоне соперники встречались дважды: сначала победу отпраздновали футболисты «Рубина» – 2:1, а затем сильнее были игроки «Краснодара» – 1:0.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Ставки и прогнозы на матч «Краснодар» – «Рубин»

«Краснодар» на данный момент переживает тяжелейший отрезок в чемпионате, предстоящий поединок станет для южан третьим на неделе, а впереди их ещё ожидает ответное противостояние с «Порту» в Лиге Чемпионов. Тем не менее, в межсезонье «быки» провели мощную трансферную кампанию, которая позволяет команде выступать сразу на двух фронтах. Тем более на фоне игр с «Зенитом» и «Порту» противостояние с «Рубином» должно даться команде Мурада Мусаева заметно проще. Учитывая, что «быки» исторически успешно играют с казанцами (11 побед в 16 междусобойчиках), напрашивается ставка на





Краснодар — Рубин. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (10.08.2019)

Краснодар — Рубин. Прогноз, ставки на матч чемпионата России (10.08.2019)

Краснодар — Рубин. Прогноз на матч российской Премьер-лиги (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 5 тура чемпионата России Краснодар — Рубин, который состоится на стадионе Краснодар в субботу 10 августа, начало в 19:00 (МСК).

Краснодар — Рубин. Кто фаворит матча?

Фаворитом в этой игре является Краснодар, которому букмекеры прогнозируют победу с разницей более, чем в один мяч. После четырех туров в активе «Быков» семь очков и они делят четвертое место с еще четырьмя клубами, в числе которых и Рубин. В прошлом туре Краснодар сыграл вничью 1:1 в гостях у действующего чемпиона России Зенита. Причем подопечные Мурада Мусаева вели 1-0, но пропустили ответный мяч в компенсированное время. Перед этим Краснодар одержал две подряд победы, забивая по три мяча — над Уфой и Сочи. С учетом прошлого сезона он проиграл всего один матч из десяти последних, одержав шесть побед и трижды сыграв вничью. А на своем поле краснодарцы выиграли три предыдущих матча с общим счетом 6:0.

Рубин в прошлое воскресенье проиграл дома ЦСКА с минимальным счетом 0:1. Перед этим он дважды побеждал с таким счетом — в матчах против Динамо и Ахмата. В этом сезоне он одержал больше побед, чем за 12 последних туров прошлого чемпионата. При этом у команды остаются проблемы с результативностью: с начала этого календарного года в 17 матчах чемпионата Рубин лишь раз забил больше одного мяча. На выезде подопечные Романа Шаронова выиграли всего один из девяти последних матчей и проиграли пять раз. В этих девяти поединках они забили пять голов и ни разу больше одного за игру.

Краснодар — Рубин. Ставки на матч:

Краснодар — Рубин. Как играли между собой?

В прошлом сезоне Краснодар и Рубин обменялись домашними победами с разницей в один мяч. В частности, Краснодар выиграл на своем поле со счетом 1:0. В целом в этом противостоянии в последние годы преимущество было у «Быков», которые проиграли лишь 1 из 12 предыдущих матчей против Рубина, одержав девять побед и дважды сыграв вничью. У себя дома он и вовсе не проигрывал казанцам — семь побед и одна ничья. Стоит добавить, что в 9 из 13 последних поединков между ними забивалось менее трех голов.

>Забивает за игру

0.75

Краснодар — Рубин. Ставки на матч:

Специалисты сайта прогнозируют победу Краснодара в этой игре на фоне низкой результативности. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Краснодара со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 5.50 и 6.50 соответственно). Поставить на тотал меньше 2,5 голов предлагается с котировкой 1.77.