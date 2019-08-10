Прогноз редакции на матч Ворскла — Львов

Прогноз и ставки Ворскла — Львов (10.08.19)

Ворскла Полтава

Ворскла сначала проиграла дома в 1м туре чемпионата Заре. Причём пропустила гол уже на 3й минуте. А отыграться оставшегося времени ей не хватило. Правда больше и не пропускала. Проиграла потом на выезде и Десне. Но в Чернигове полтавчане весь матч владели инициативой. Однако 2 раза позволили хозяевам отличиться. При этом сами забить так и не сумели.

ФК Львов

А вот ФК Львов выиграл у Десны в 1м туре. Там уже сама Десна гоняя почти всю игру гостей по полю вдоль и поперёк, не сумела реализовать ни одного своего момента. При этом контратаку гостей зевнула. Мяч пропустила и он стал единственным в матче. Зато потом у себя дома в следующем туре Львов без вариантов проиграл Динамо Киев 0-3. А мог и больше будь киевляне настойчивее. Львов на половину укомплектован бразильцами, мягко говоря не самой высокой квалификации.

Прогноз

Ворскла в прошлом сезоне выиграла оба матча у Львова. Наверняка выиграет и этот. Команда обыграла перед чемпионатом вице чемпиона Азербайджана Нефтчи 3-2 и румынскую Политехнику. А вот после уступила бельгийскому Вестерлоо. Оказалась сильнее Габалы 3-1. Но затем снова влёт дебютанту лиги Колосу и в конце ещё Днепру 3-4. Выходит 4 луза подряд уже у полтавчан.

Прошлогодний состав Ворскла практически сохранила. Но всё-таки пару болезненных потерь есть. И в 1ю очередь этот уход из команды одного из лидеров Далку. Опытного вратаря Шуста. Потерявшего место в основе Чижова к большим потерям не отнесёшь. Опыт опытом но зачем он нужен на банке? Правда и приобретения есть. На днях подписали полузащитника ни много ни мало Порту. Да 21ти-летний бразилец Луизао играл за Порту-Б в прошлом сезоне. Но и этот уровень никак не слабее украинского чемпионата. Ну и Виталий Косовский сменил на посту главного тренера Сачко.

В игре против Десны не смотря на проигрыш полтавчане смотрелись очень даже не плохо. Как минимум не хуже хозяев. Но как сказал после матча тренер Косовский: -«Преимущество не означает победу в матче. Создавали моменты, могли забить, но, наверное, не повезло нам сегодня»-. Тем не менее постепенно футболисты Ворсклы восстанавливают былое взаимопонимание. И на своём поле в матче против Львова, Ворскла наверняка сможет сыграть внимательно в обороне. При этом агрессивно в атаке. Что поможет ей прервать свою проигрышную серию. И одержать очередную над ФК Львов и 1ю в этом турнире победу.

Прогноз редакции на матч Ворскла — Львов

Как всем известно, “Порту” является серьезным поставщиком футболистов на европейском рынке. Об этом знает и “Ворскла”, которая этим летом арендовала бразильца Луизао. Видимо, португальцы рассчитывают, что их футболист еще сможет прогрессировать, если дать ему игровую практику, почему и отправили его на Украину. Теперь у игрока только два выхода — либо стать лучшим в УПЛ и уйти на повышение, либо сгинуть в истории мирового футбола еще одним неудавшимся талантом из Бразилии.

Ориентировочные составы на матч Ворскла — Львов:

“Ворскла” (4-5-1): Ткаченко — Кане, Мартиненко, Чеснаков, Пердута — Петрович, Скляр, Артур, Габелок, Шехич — Васин

Не сыграют: —

“Львов” (4-4-2): Сарнавский — Адамюк, Братков, Борзенко, Де Паула — Витор, Богунов, Мартан, Таварещ — Дуарте, Ренанн

Не сыграют: Жан

Прогноз на матч Ворскла — Львов:

В прошлом туре “Львов” попал под каток от киевского “Динамо”. Клуб из столицы Украины разгромил своего соперника с западной части страны со счетом 3:0. Хорошо, что в первом круге команда из одноименного города сумел взять три очка у “Десны” (2:1), иначе сейчас бы пребывали внизу турнирной таблицы. Сейчас самый лучший момент для гостей, чтобы закрепиться в середине, так как большинство коллектив неожиданно провалились на старте. Мы рекомендуем поставить на П2 с коэффициентом 3,48