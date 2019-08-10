Прогноз и ставки Лидс — Ноттингем Форест (10.08.19)

«Лидс» — «Ноттингем». 10.08.2019. Прогноз и ставки на матч

Футбол. Чемпионшип, Англия. 2-й тур.

«Лидс Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

Стадион: «Элланд Роуд», Лидс, Англия.

10.08.2019. 14:30 (МСК)

Судья: Роберт Джонс (Англия)

В рамках второго тура Чемпионшипа «Лидс Юнайтед» под руководством Марсело Бьелсы на своей арене примет «Ноттингем Форест», у руля которого находится французский специалист Сабри Лямуши. «Павлины» в первом матче сезона одержали победу, а «Форест» разочаровали своих фанатов и потерпели поражение.

«Лидс Юнайтед»: команда Бьелсы – фаворит на своей арене

Начало нового розыгрыша Чемпионшипа получилось удачным для подопечных Марсело Бьелсы. «Белые» метят в Премьер-Лигу по окончании этого сезона. В первом туре «Юнайтед» отправился в гости к «Бристоль Сити» и выглядел значительно лучше хозяев поля. В итоге, на табло был зафиксирован результат 3:1.

«Павлины» доминировали на поле «Бристоль Сити», команда Бьелсы владела мячом 56% игры, совершив 582 передачи (83% точность). Игроки «Юнайтед» 18 раз пробили по воротам хозяев поля. В этом матче «белые» сделали 20 ключевых передач, которые привели к 6 голевым моментам. «Юнайтед» отлично действовал у ворот соперника, реализовав половину созданных шансов. «Лидс» прибавил вовремя, так как выступления клуба во время предсезонного турне были неубедительными. «Юнайтед» прибавил почти во всех ключевых аспектах игры. Бьелса попробовал две тактические схемы этим летом.

4-1-4-1 в матче с «Манчестер Юнайтед»;

4-3-3 в матче с «Уэст Сидней».

Против «Бристоль Сити» специалист вернулся к первому варианту, что принесло дивиденды в центре поля.

«Ноттингем Форест»: попытаться составить конкуренцию сопернику

«Ноттингем Форест» в дебютном матче нового сезона в родных стенах принял «Вест Бромвич Альбион». Гости оправдали статус фаворита, обыграв хозяев поля со счётом 2:1. В данной встрече «Лесники» 11 раз пробили по воротам, из которых лишь два удара были точными. Команда под руководством Сабри Лямуши меньше владела мячом, чем «ВБА» (47% против 53%).

«Лесники» сделали 428 передач с точностью 79%, однако футболисты действовали не слишком остро. У ворот «Вест Бромвича» было достаточно спокойно, «лесники» выполнили две ключевые передачи и создали один опасный момент, который и привёл ко взятию ворот «Альбион». «Ноттингем Форест» летом так и не смог набрать форму к новому сезону. В двух товарищеских матчах с «Олимпиакосом» и «Атромитосом» был зафиксирован одинаковый счёт – 0:3. При этом «Форест» был просто бессилен против команд из чемпионата Греции.

«Лидс Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: последние очные матчи

В прошлом сезоне Чемпионшипа «Ноттингем Форест» действовал хорошо против «Лидс Юнайтед». На своём поле «лесники» огорчили «белых» со счётом 4:2. На выезде же был зафиксирован ничейный результат 1:1.

«Лидс Юнайтед» — «Ноттингем Форест»: ориентировочные составы

Возможный состав «Лидса»: Касилья, Даллас, Уайт, Купер, Дуглас, Филлипс, Эрнандес, Форшоу, Клих, Харрисон, Бэмфорд.

Возможный состав «Ноттингема»: Мурич, Робинсон, Уорралл, Фигейреду, Кэш, Семедо, Уотсон, Силва, Адома, Граббан, Лолли.

Коэффициенты букмекерских контор на матч

Прогноз и ставки на матч «Лидс Юнайтед» — «Ноттингем Форест»

«Лидс Юнайтед» сейчас находится в хорошем физическом состоянии, что заметно по статистике, если сравнивать начало сезона и предсезонное турне. «Ноттингем Форест» предстоит серьёзно прибавить, чтобы претендовать на высокие места в нынешнем сезоне Чемпионшипа. В предстоящем матче советуем взять следующие линии.

«Лидс Юнайтед» тотал больше 1 в первом тайме с коэффициентом 2,68 в



Лидс — Ноттингем Форест. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Чемпионшип) (10.08.2019)

Лидс — Ноттингем Форест. Прогноз, ставки на матч чемпионата Англии (Д-2) (10.08.2019)

Лидс — Ноттингем Форест. Прогноз на матч английского Чемпионшипа (10.08.2019)

Эксперты информационно-аналитического сайта дали прогноз на матч 2 тура чемпионата Англии (Д-2) Лидс — Ноттингем Форест, который состоится на стадионе Элланд Роуд в субботу 10 августа, начало в 14:30 (МСК).

Лидс — Ноттингем Форест. Кто фаворит матча?

В первом матче второго тура чемпионата английского Чемпионшипа Лидс примет на своем поле Ноттингем. Букмекеры в этой игре ставят на хозяев, полагая, что Лидс победит с преимуществом не менее, чем в два мяча. В прошлом сезоне он занял третье место в регулярной части чемпионата и играл в плей-офф, но не смог добиться повышения в классе. В первом туре текущего розыгрыша первенства страны Лидс обыграл на выезде Бристоль Сити со счетом 3:1. Причем он вел 3-0 и только после этого пропустил один мяч. Это была только вторая его победа за семь последних матчей в Чемпионшипе при одной ничьей и четырех поражениях. А на своем поле Лидс проиграл половину из шести предыдущих матчей, победив только два раза. Кстати, только 1 из 16 предыдущих домашних матчей Лидса завершился вничью при десяти победах и пяти поражениях.

Ноттингем в прошлом сезоне занял девятое место в итоговой турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 66 очков и закончив чемпионат в восьми баллах от зоны плей-офф. В минувшие выходные он принимал на своем поле Вест Бромвич и потерпел поражение со счетом 1:2, хотя вел 1-0. Все голы в этой игре были забиты до перерыва. Ноттингем уже десять матчей подряд не играет вничью — четыре победы и шесть поражений. В гостях он победил лишь раз за 14 предыдущих матчей и потерпел семь поражений. Причем в восьми матчах на данном отрезке Ноттингем не забивал ни одного гола.

Лидс — Ноттингем Форест. Ставки на матч:

Лидс — Ноттингем Форест. Как играли между собой?

В прошлом сезоне в двух матчах против Лидса Ноттингем набрал четыре очка, победив со счетом 4:2 дома и сыграв вничью 1:1 на выезде. За 13 последних матчей противостояния он проиграл всего два раза и одержал шесть побед, еще в пяти встречах против Лидса сыграв вничью. Стоит отметить, что в 9 из 11 последних матчей между Лидсом и Ноттингемом забивалось менее трех голов.

>Забивает за игру

1

Лидс — Ноттингем Форест. Ставки на матч:

Эксперты сайта прогнозируют победу Лидса и ставят на то, что он не пропустит ни одного мяча. В букмекерской конторе 1хСтавка прогнозируют победу Лидса со счетом 1:0 или 2:0 (коэффициенты 6.00 и 6.50 соответственно). Ставки на то, что Лидс не пропустит, принимаются с котировкой 2.10.



Прогноз редакции на матч Лидс — Ноттингем Форест

“Лидс Юнайтед” — едва ли не главный фаворит предстоящего сезона, во втором туре команда сыграет перед своими болельщиками против “Ноттингем Форест”. Бьелса только ради этого и остался в “Юнайтед”, чтобы вывести клуб в АПЛ, и новый чемпионат начал с выездной уверенной победы над “Бристоль Сити”, переиграв тех 3:1. “Лесники” вроде бы не лишены финансов и амбиций, но все же тягаться с тем же “Вест Бромвичем” тяжело, поэтому и фиаско (1:2).

Ориентировочные составы на матч Лидс Юнайтед — Ноттингем Форест:

“Лидс” (4-1-4-1): Касилья — Дуглас, Купер, Уайт, Даллас — Филлипс — Харрисон, Клих, Форшоу, Эрнандес — Бэмфорд.

Не сыграют: —

“Ноттингем Форест” (4-1-4-1): Мурич — Робинсон, Уорралл, Доусон, Кэш — Уотсон — Лолли, Семедо, Силва, Адома — Грэббан.

Не сыграют: —

Прогноз на матч Лидс Юнайтед — Ноттингем Форест:

“Павлины” практически в каждом матче сезона будут фаворитами, если Бьелса не намудрит с тактикой и шпионством, тем более со старта “Юнайтед” показали свою грозную атаку. “Ноттингем Форест” добротный середняк, но не способный для того, чтобы остановить “Лидс” на пути к победе, поэтому будет довольствоваться малым. Ожидаем достаточное количество голов от хозяев, поэтому можно грузануть на победу “Лидса” с форой -1.0 с коэффициентом 1.77.