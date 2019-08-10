«Магдебург» — «Фрайбург». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Магдебург — Фрайбург

Московское “Динамо” хочет отдать 20 миллионов евро за немецкого нападающего Максимилиана Филиппа. Как заметил Василий Уткин, “у него фамилия как имя, а имя как фамилия”. Достаточно глубокий анализ игрока за 20 млн евро! На самом деле, форвард с римским именем в одно время удачно проявил себя во “Фрайбурге”, после чего его заметила дортмундская “Боруссия”. Его даже сравнили с Ройсом. Пока что у гостей больше нет таких талантливых футболистов, но это им не должно помешать обыграть “Магдебург”.

Ориентировочные составы на матч Магдебург — Фрайбург:

“Магдебург” (4-5-1): Брунст-Цолльнер — Пертель, Мюллер, Эрнст, Гджасула — Якобсен, Лапревот, Контех, Квесич, Бертрам — Бек

Не сыграют: —

“Фрайбург” (4-4-2): Тиеде — Холер, Коч, Ниланд, Равет — Радлин, Саллаи, Шлоттербек, Темпельманн — Абраши, Гондорф

Не сыграют: —

Прогноз на матч Магдебург — Фрайбург:

Хозяева начали сезон весьма неплохо, ведь за четыре игры еще не умудрились проиграть. Только выступают они не в первой Бундеслиге и даже не во второй. В третьем дивизионе, возможно у них и мало равных, а вот уже в Кубке будут возникать большие проблемы. Хоть “Фрайбург” еще и не начал сезон, но гости провели кучу товарищеских матчей, причем с именитыми клубами вроде “Кальяри” и “Штутгарта”. Можно рассчитывать на то, что они в хорошей форме. Мы ставим на П2 за 1,89