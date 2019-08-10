«Ульм» — «Хайденхайм». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Ульм 1846 — Хайденхайм 10 августа 2019: прогнозы, ставки, коэффициенты букмекеров

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Прогноз редакции на матч Ульм — Хайденхайм

Вот здесь коэффициент на “Хайденхайм” уже более интересный. Непонятно, с чем это связано. На все почти команды Бундеслиги и даже второй лиги коэффициент выше 1,15 не поднимается, а тут аж 1,39 дают на победу “Хайденхайма”.

“Ульм 1846” два своих проведенных матча в Юго-западной региональной лиги проиграл и что интересно они собираются сделать против клуба, который в несколько раз лучше играет чем те, котором хозяева проиграла два последних матча. “Ульм 1846” сможет на что-то рассчитывать, если вдруг “Хайденхайм” выпустит играть детей 2010 года рождения.

Ориентировочные составы на матч “Ульм 1846” — “Хайденхайм”:

“Ульм 1846” (4-4-2): Ортаг – Счиндел, Кребс, Ричерт, Хоффман – Гаши, Столл, Сапина, Шмидтс – Брайг, Кинли

Не сыграют:

“Хайденхайм” (4-4-1-1): Мюллер – Буш, Маинка, Биирманн, Тойеркауф – Лайпертц, Дорш, Грисбек, Шнаттерер – Пуш — Сомала

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Ульм 1846” — “Хайденхайм”:

Во второй лиги Германии “Хайденхайм” провел уже два матча и пока не имеет поражений. Сначала была победа над “Осноброком” со счетом 3:1, а затем ничейный результат на своем поле со “Штутгартом” 2:2, причем “Хайденхайм” проигрывал 0:2. Теперь “красно-синие” отправляются в гости у “Ульму” и собираются там уверенно выиграть матч. Наш прогноз: “Хайденхайм” забьет более 2,5 мячей за 2,36