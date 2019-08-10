«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз на матч Вест Хэм – Манчестер Сити. Георгий Черданцев: «Сити начнёт с уверенной победы»

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Георгия Черданцева на матч английской Премьер-лиги Вест Хэм – Манчестер Сити.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Мануэля Пеллегрини и Пепе Гвардиолы назначено на 10 августа в 14:30 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Пепе Гвардиолы. Ставки на победу Манчестера принимаются с коэффициентом 1,28. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 6.37, а ставки на победу Вест Хэма принимают с коэффициентом 11.00.

Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз Георгия Черданцева:

В прошлом сезоне Сити выиграл в Лондоне 4:0, в июле в предсезонном турнире — 4:1. Понятно, что к результатам товарищеского матча можно и нужно относится сдержанно, но я видел Сити в воскресенье на «Уэмбли». Команда в порядке, и это ещё не играл Агуэро. Так что, несмотря на первый домашний матч Вест Хэма, мотивацию и так далее, расклад сил как и составы команд с прошлого сезона сильно не изменились. Думаю, Сити начнёт с уверенной победы.

Ставка от эксперта БК «Олимп» Георгия Черданцева на матч Вест Хэм – Манчестер Сити:

Победа Манчестер с форой -1,5 (коэффициент 1,69); первый гол будет забит с 1 по 23 минуту (коэффициент 1,93).

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Прогноз на матч Вест Бромвич (23) – Манчестер Юнайтед (23)

Сегодня состоится множество различных футбольных матчей, которые предлагаю рассмотреть сегодня в прогнозах. В одном и матчей мы увидим противостояние таких команд, как Вест Бромвич и Манчестер Юнайтед до 23 лет.

Как ни странно, но молодежная команда Манчестера в данном случае не является фаворитом. Вообще, молодежка Манчестера — это не главный фаворит турнира. Не рискнул бы тут ставить на чью-то победу, а заиграть предлагаю ставку на то, что обе забьют.

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Прогноз на матч Вест Бромвич (23) – Манчестер Юнайтед (23)

Сегодня состоится множество различных футбольных матчей, которые предлагаю рассмотреть сегодня в прогнозах. В одном и матчей мы увидим противостояние таких команд, как Вест Бромвич и Манчестер Юнайтед до 23 лет.

Как ни странно, но молодежная команда Манчестера в данном случае не является фаворитом. Вообще, молодежка Манчестера — это не главный фаворит турнира. Не рискнул бы тут ставить на чью-то победу, а заиграть предлагаю ставку на то, что обе забьют.

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Футбол сегодня. Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз на матч от Юрия Розанова

Букмекеры.РФ представляют вашему вниманию прогноз эксперта БК «Олимп» и спортивного телекомментатора Юрия Розанова на матч английской Премьер-лиги Вест Хэм – Манчестер Сити.

Напоминаем, что начало встречи подопечных Мануэля Пеллегрини и Пепе Гвардиолы назначено на 10 августа в 14:30 МСК.

В букмекерской конторе «Олимп» считают фаворитами подопечных Пепе Гвардиолы. Ставки на победу Манчестера принимаются с коэффициентом 1,28. Ничью букмекеры выставили с коэффициентом 6.37, а ставки на победу Вест Хэма принимают с коэффициентом 11.00.

Вест Хэм – Манчестер Сити. Прогноз Юрия Розанова:

По 100 очков фавориты, конечно, не соберут. Мне совсем немного не хватило решимости чтоб поставить на Лондон. Но никакого разгрома я ждать не буду: если Сити и победит, так в гол. Максимум — в 2.

Ставка на матч Вест Хэм – Манчестер Сити от эксперта БК «Олимп» Юрия Розанова:

Победа Вест Хэма с форой +2 (коэффициент 1,75); Вест Хэм забьет гол (коэффициент 1,87).

Анализируйте цифры и факты, изучайте спортивную статистику!

Вест Хэм — Манчестер Сити 10.08.2019

Вест Хэм — Манчестер Сити 10.08.2019

08.08.2019 14 0 Смотреть рекомендованные ставки

Эксперт: Иван Беленцов

Прогноз на матч 1-го тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Лондонский Вест Хэм и Манчестер Сити. Встреча состоится в эту субботу в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 14:30 по московскому времени. Добьётся ли действующий чемпион победы в первой же игре нового первенства? Чем удивят хозяева поля? Прогноз «Онлайн-Букмекеров».

П1 (12.00) Х (6.50) П2 (1.26) Вест Хэм Манчестер Сити Английская Премьер-лига. 1-ый тур «Олимпийский». Лондон 10.08.2019 14:30



Ориентировочные составы на матч Вест Хэм — Манчестер Сити

Вест Хэм : Вест Хэм: Фабьянски; Дьоп, Балбуена, Кресвелл, Фредерикс; Рис, Уилшир, Андерсон, Ярмоленко, Форнальс; Халлер. Манчестер Сити : Манчестер Сити: Эдерсон; Уокер, Стоунз, Лапорт, Зинченко; Де Брюйне, Родри, Сильва; Силва, Стерлинг, Агуэро.

Единственным травмированным футболистом в составе Вест Хэма на данный момент является нападающий Албиан Аджети. Однако, его травма не является серьезной и есть большая вероятность, что он поможет своей команде уже в ближайшее время. Остальные же игроки «молотобойцев» полностью готовы к первому матчу сезона.

В составе Манчестер Сити ситуация с травмами несколько потяжелее. Давно травмирован левый защитник Бенджамин Менди и его возвращение на поле ожидается не ранее, чем через месяц. А уже на прошлой неделе из обоймы вылетел Лерой Сане, получивший травму колена в игре против Ливерпуля за Суперкубок Англии. Степень серьезности его повреждения пока неизвестна.

История личных встреч

История встреч между Вест Хэмом и Манчестер Сити насчитывает 105 поединков. «Горожане» в этом противостоянии выглядели несколько успешнее — 55 побед против 34 побед в активе Вест Хэма и всего 16 поединков завершились вничью. К тому же, Манчестер Сити обыгрывал «молотобойцев» в десяти предыдущих встречах кряду, 7 из которых завершились разгромом.

Предматчевый прогноз и анализ на матч

В прошлом сезоне Вест Хэм лишь в последний момент сумел запрыгнуть в первую десятку команд АПЛ. Однако, в летнее трансферное окно руководство «молотобойцев» совершило несколько неплохих трансферов. Среди пополнивших состав Лондонцев значатся нападающий Себастьян Халлер и полузащитник Пабло Форнальс. Эти футболисты несомненно привнесут в игру Вест Хэма нечто новое. Крепкий середняк Премьер-лиги стал выглядеть ещё более крепким.

Вот только, Манчестеру Сити абсолютно всё равно, какой соперник ему противостоит. В этом сезоне «горожанам» уже удалось выиграть первый трофей. На прошлой неделе команда Пепа Гвардиолы в серии пенальти обыграла Ливерпуль в матче за Суперкубок Англии. В целом, «горожане» смотрелись достаточно свежими и победу полностью заслужили. Конечно, основной целью Манчестер Сити в этом сезоне будет победа в Лиге Чемпионов, но победу в чемпионате эта команда упускать не собирается. И начинать ей нужно уже с первых же туров. Тем более, что и соперники для уверенной победы вполне подходящие.

Прогноз: Манчестер Сити не испытает особых проблем. Игра станет весьма результативной.

Интересные факты перед матчем

Последний раз Вест Хэм отбирал очки у Манчестер Сити еще в январе 2016 года. Вест Хэм забил только один мяч за четыре предыдущих домашних игры против Манчестер Сити.

Рекомендованные ставки на матч

Лучшими ставками на матч Вест Хэм — Манчестер Сити, по мнению online-bookmakers.com, будут:

Получи 100$ для ставки Получить Вест Хэм — Манчестер Сити Ставка: Победа Манчестер Сити с форой (-1.5) Коэфф: 1.74 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Вест Хэм — Манчестер Сити Ставка: Тотал больше 2.5 голов (ТБ 2.5) Коэфф: 1.52 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)