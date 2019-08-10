Прогноз и ставки Верль — Аугсбург (10.08.19)

Прогноз редакции на матч Верль — Аугсбург

В 1/32 финала сойдутся клуб, который выступает в Западной региональной лиги — “Верль” и крепкий клуб из бундеслиги — “Аугсбург”. Все фаворит этого противостояния очевиден. Не важно с каким настроем выйдет “Аугсбург” на поле, не важно каким составом будет играть против “Верля”, в любом случае, гости предстоящей встречи на несколько голов выше по игре своего первого, официального соперника в наступающем сезоне.

Между собой данные клубы сыграют впервые, но даже если бы и встречались раньше на поле эти команды, исход был бы понятен, как в принципе и сегодня.

Ориентировочные составы на матч “Верль ” — “Аугсбург”:

“Верль” (4-4-2): Ланге – Микич, Чороба, Счмик, Ритзка – Шопнер, Курт, Шродер, Семилтс – Йалдирим, Хеинз

Не сыграют: —

“Аугсбург” (4-2-3-1): Лусе – Тайгль, Сухи, Ридер, Мини – Груэсо, Байер – Ритчер, Грегорич, Хан — Нидерлерхнер

Не сыграют: —

Прогноз на матч “Верль” — “Аугсбург ”:

За последние десять игр “Верль” выиграл у своих соперников всего лишь раз. Что тут еще можно сказать. Еще интересный факт это то, что команда хозяев поля забивает мячи в каждом матче. Последний раз, когда “Ферль” не смог поразить ворота гостей зафиксирован 8.12.2018. Во всех последующих матчах, хозяева поля забивали любым соперникам как минимум один гол.

Учитывая то, что состав у “Аугсбурга” будет играть не основной, у “Верля”появляется шанс на то, чтобы продолжить свою беспроигрышную серию. Наш прогноз: Обе забьют за 2,16