«Динамо Москва» — «Зенит». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч
«Динамо Москва» — «Зенит». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат России
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«Зенит» еще не проигрывал в этом сезоне, но в состоянии ли «Динамо» 10 августа прервать эту серию – ответит наш прогноз. Будет ли сенсация?
Динамо М
«Динамо» перед новым сезоном серьезно усилило свой состав в попытке добиться большего, чем 12-е место по итогам прошлого чемпионата. Тем не менее, в двух стартовых матчах с «Арсеналом» (1:1) и «Рубином» (0:1) команда Дмитрия Хохлова сумела взять всего один балл, при том, что с казанцами большую часть встречи играла в большинстве.
Прогноз на
матч
«Динамо» – «Зенит» 10 августа
В матче пятого тура РПЛ 10 августа «Динамо» примет «Зенит».
«Динамо»
Хозяева в этом году испытывают острую нехватку забивных футболистов: всего три гола при xG 5,77. Проблема тянется с прошлого сезона, и к игре с «Зенитом» этот недостаток никуда не уйдёт. При этом «Динамо», хоть и пропустило всего два мяча, часто допускает провалы у своих ворот, и вот этим явно воспользуется чемпион. Питерцы – первый серьёзный соперник для бело-голубых в сезоне, если не считать «Спартак», который по старту показывает откровенно слабый футбол и идёт ещё ниже динамовцев. Москвичи не справились с командами второй половины таблицы, а против чемпиона России, стабильно набирающего очки, у «Динамо» практически нет шансов.
Обзор матча 4-го тура Российской Премьер Лиги 2019/20 «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) 0:0 (03.08.2019) https://t.co/TuIQMWVgBh
— Андрей (@Andrei_85) August 3, 2019
«Зенит»
Гости убийственно начали чемпионат: три уверенных победы на старте, после чего случилась ничья с «Краснодаром» (1:1), в которой «быки» вообще ничего не создали в атаке, в то время как питерцы постоянно прессинговали, находили моменты у чужих ворот, но подвели реализация и невезение. И это всё в игре против главного конкурента в чемпионате.
«Зенит» пока что доминирует в первенстве: первое место по набранным очкам, по пропущенным мячам, по xG, xGA и xPoints. «Динамо» в последнее время удобный соперник для петербуржцев: в последних восьми встречах зенитовцы одержали победу в шести из них. Скорее всего, тенденция продолжится и сейчас.
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Смотреть: https://t.co/IdaOYGDmIK pic.twitter.com/4gyV8lKikw
— ФК «Зенит»
Динамо Москва — Зенит 10.08.2019
Динамо Москва — Зенит 10.08.2019
09.08.2019 28 0 Смотреть рекомендованные ставки
Эксперт: Иван Беленцов
Прогноз на матч 5-го тура Российской Премьер-лиги по футболу, в котором между собой сыграют Московское Динамо и Питерский Зенит. Встреча состоится в эту субботу в Москве на стадионе «ВТБ Арена». Стартовый свисток к началу матча прозвучит 19:00 по московскому времени. Потеряет ли Зенит во втором матче кряду? Станет ли предстоящая встреча результативной? Прогноз от «Онлайн-Букмекеров».
П1 (3.38) Х (3.24) П2 (2.26) Динамо Москва Зенит Российская Премьер-лига. 5-ый тур «ВТБ Арена». Москва 10.08.2019 19:00
Ориентировочные составы на матч Динамо Москва — Зенит
Динамо Москва : Динамо Москва: Шунин; Рауш, Шуньич, Рыков, Паршивлюк; Каборе, Тетте, Кардосо, Жоазиньо, Шиманский; Шейдаев. Зенит : Зенит: Лунёв; Дуглас, Ракицкий, Иванович, Смольников; Барриос, Оздоев, Дриусси, Ригони; Дзюба, Азмун.
В Московском Динамо на данный момент в списке травмированных значатся только один игрок. Это полузащитник Антон Соснин, пропустивший всю весеннюю часть прошлого сезона из-за травмы. Тем не менее, эта потери не должны особенно сказаться на игре Динамовцев.
В ближайшее время Питерскому Зениту точно не сможет помочь полузащитник Далер Кузяев. Ещё 21 марта, в игре за сборную России против Бельгийцев, он получил тяжелейшую травму мениска. До сих пор непонятно, увидим ли мы Кузяева на поле в 2019 году или нет.
История личных встреч
В Российской истории Московское Динамо и Питерский Зенит 49 раз встречались друг с другом. В 24 случаях победа доставалась Питерскому клубу и лишь 11 встреч остались за Московскими Динамовцами. Остальные 14 поединков между данными соперниками завершились вничью.
Предматчевый прогноз и анализ на матч
Московское Динамо достаточно неплохо выглядит в этом сезоне. В прошлом туре подопечные Хохлова сыграли в нулевую ничью в дерби против Московского Спартака, а перед этим добились домашней победы над Уралом со счётом 2:0. К слову, с двумя пропущенными мячами Динамовцы делят первую строчку с Казанским Рубином и Питерским Зенитом по этому показателю. Укрепление обороны руководство Динамо может считать вполне успешным.
Но, устоять перед натиском Питерского Зенита в предстоящем матче хозяевам будет невероятно сложно. Команда Сергея Семака без особых проблем выиграла в трёх стартовых турах первенства. Однако, в прошлом туре Зенит на своем поле играл против Краснодара. Лишь на 93-ой минуте встречи команда с берегов Невы смогла сравнять счёт и уйти от обидного поражения. Тем не менее, Зенит остался на первой строчке в турнирной таблице и спускаться оттуда не собирается. На «ВТБ Арену» Питерский клуб едет только за победой.
Прогноз: Вряд ли мы увидим большое количество забитых мячей. Динамо засушит эту встречу, но Зенит все равно наберет очки.
Интересные факты перед матчем
- Зенит не обыгрывал Динамо на его поле с 2016 года.
- Только в 1 из 5 последних встреч между этими клубами, прошедших в Москве, был зафиксирован тотал больше 2.5 голов.
Рекомендованные ставки на матч
Лучшими ставками на матч Динамо Москва — Зенит, по мнению online-bookmakers.com, будут:
Получи 100$ для ставки Получить Динамо Москва — Зенит Ставка: Победа Зенита с форой (0) Коэфф: 1.58 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов) Получи 100$ для ставки Получить Динамо Москва — Зенит Ставка: Тотал меньше 2.5 голов (ТМ 2.5) Коэфф: 1.62 Поставить Сыграет ставка? Да (0 голосов) Нет (0 голосов)
Удержит ли «Зенит» лидерство после визита в Москву?
В субботу, 10 августа, «Динамо» на своем поле примет «Зенит» в рамках пятого тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «ВТБ Арене» в Москве, начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Динамо» — «Зенит».
«Динамо»
Московское «Динамо» в четырех стартовых матчах нынешнего сезона сумело набрать всего пять очков.
«Бело-голубые» обыграли «Урал» (2:0), разошлись миром с «Арсеналом» (1:1) и «Спартаком» (0:0), а также уступили «Рубину» (0:1).
Примечательно, что в московском дерби с 35-й минуты подопечные Дмитрия Хохлова играли в большинстве, но не воспользовались этим.
Календарь и таблица РПЛ
В лазарете «Динамо» находится защитник Антон Соснин, который недавно перенес операцию в Финляндии.
«Зенит»
Петербургский «Зенит» в стартовых турах национального первенства записал на свой счет сразу десять очков.
«Сине-бело-голубые» обыграли «Тамбов» (2:1), «Сочи» (2:0) и «Оренбург» (2:0), а также сыграли вничью с «Краснодаром» (1:1), отыгравшись благодаря позднему голу Артема Дзюбы.
Не стоит забывать и о матче за Суперкубок России, в котором петербуржцы потерпели поражение от «Локомотива» (2:3).
Серьезных кадровых проблем у «Зенита» нет. Даже Игорь Смольников полноценно тренируется и готовится к игре.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Зенита» — 2.10, победа «Динамо» — 3.70, ничья — 3.20.
Москвичи считаются неудобным соперником для лидера чемпионата, а все благодаря своей цепкой игре в обороне. Давайте не забывать, что в прошлом сезоне команда Хохлова выиграла у «сине-бело-голубых» на своем поле.
Все прогнозы на футбол
Стоит ли ждать повторения подобного сценария? Нам кажется, что нет. На старте сезона «Динамо» не впечатляет. Себе в актив «бело-голубые» могут записать разве что встречу против «Урала».
В то же время «Зенит» пусть и без особого блеска, но свои очки набирает. Да, в Краснодаре ему пришлось тяжело, но играл он хорошо и отыгрался заслуженно. Наш прогноз — «победа гостей».
Также мы бы присмотрелись к ставке «индивидуальный тотал «Динамо» меньше 1» за 1.60. Москвичи пока уж очень плохо смотрятся в атаке, поэтому им будет непросто поразить ворота Андрея Лунева.
Динамо Москва – Зенит. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: ничья, общий тотал меньше 2.5
Динамо Москва – Зенит. Прогноз на матч от эксперта WhoScored: ничья, общий тотал меньше 2.5
10 августа 2019 в 19.00 (МСК) начнется матч чемпионата России, в котором московское Динамо на своем поле будет принимать Зенит. Эксперт WhoScored Джоэл Аморим делится с нами своим прогнозом на матч Динамо Москва – Зенит.
Динамо Москва – Зенит. Новости команд
Динамо Москва: ганский полузащитник Абдул-Азиз Теттех покинул клуб, подписав соглашение с турецким клубом Газишехир. Антон Соснин продолжает восстанавливаться после травмы, поэтому в этом матче не сыграет.
Зенит: бразильский вингер Малколм перешел в санкт-петербургскую команду из Барселоны на прошлой неделе, и он уже получил возможность сыграть в поединке против Краснодара в прошлую субботу. 34-летний полузащитник Кристиан Нобоа покинул клуб, подписав контракт с новичком российской Премьер-лиги Сочи. Денис Терентьев получил травму во время тренировки, поэтому его участие в матче под вопросом. То же самое касается Олега Шатова и Роберта Мака.
Динамо Москва – Зенит. Статистика личных встреч
Динамо Москва выиграло один из последних шести матчей против Зенита, один раз сыграв вничью и четыре раза проиграв. В этих шести поединках динамовцы забили два гола и заработали 12 горчичников. Зенит забил 12 мячей, заработал шесть желтых одну красную карточки.
Динамо Москва – Зенит. Прогноз возможных игровых ситуаций
Проанализировав сильные и слабые стороны обеих команд за прошлые два сезона, эксперт полагает, что:
Динамо Москва может часто выигрывать в борьбу на втором этаже. Большая вероятность.
Динамо Москва – Зенит. Факты статистики перед матчем
В восьми из последних девяти домашних матчей московского Динамо в чемпионате России общий тотал был меньше 2.5;
В семи из последних восьми выездных матчей Зенита в российской Премьер-лиге общий тотал был меньше 2.5;
Зенит не проигрывал в 16 из последних 17 матчей чемпионата России;
Московское Динамо не выиграло девять из последних десяти матчей РПЛ;
Зенит не проигрывал в девяти из последних десяти матчей против Динамо Москва во всех соревнованиях.
Динамо Москва – Зенит. С чем команды подходят к матчу?
Московское Динамо в прошлом туре чемпионата России поделило очки со Спартаком. Что касается Зенита, то он сыграл вничью с Краснодаром, потеряв первые очки в сезоне. Стоит отметить, что последний раз Зенит проигрывал московскому Динамо на выезде в 2016 году. Что же касается сегодняшнего поединка, то эксперт вполне допускает возможность ничейного результата, причем на фоне низкой результативности.
Прогноз на матч Динамо Москва – Зенит от эксперта WhoScored Джоэла Аморима: ничья, общий тотал меньше 2.5.