«Динамо Москва» — «Зенит». 10.08.19. Прогноз и ставки на матч

«Динамо Москва» — «Зенит». Прогноз на матч 10 августа. Чемпионат России

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«Зенит» еще не проигрывал в этом сезоне, но в состоянии ли «Динамо» 10 августа прервать эту серию – ответит наш прогноз. Будет ли сенсация?

Динамо М

«Динамо» перед новым сезоном серьезно усилило свой состав в попытке добиться большего, чем 12-е место по итогам прошлого чемпионата. Тем не менее, в двух стартовых матчах с «Арсеналом» (1:1) и «Рубином» (0:1) команда Дмитрия Хохлова сумела взять всего один балл, при том, что с казанцами большую часть встречи играла в большинстве.

Прогноз на

матч

«Динамо» – «Зенит» 10 августа

В матче пятого тура РПЛ 10 августа «Динамо» примет «Зенит».

«Динамо»

Хозяева в этом году испытывают острую нехватку забивных футболистов: всего три гола при xG 5,77. Проблема тянется с прошлого сезона, и к игре с «Зенитом» этот недостаток никуда не уйдёт. При этом «Динамо», хоть и пропустило всего два мяча, часто допускает провалы у своих ворот, и вот этим явно воспользуется чемпион. Питерцы – первый серьёзный соперник для бело-голубых в сезоне, если не считать «Спартак», который по старту показывает откровенно слабый футбол и идёт ещё ниже динамовцев. Москвичи не справились с командами второй половины таблицы, а против чемпиона России, стабильно набирающего очки, у «Динамо» практически нет шансов.

Обзор матча 4-го тура Российской Премьер Лиги 2019/20 «Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) 0:0 (03.08.2019) https://t.co/TuIQMWVgBh — Андрей (@Andrei_85) August 3, 2019

«Зенит»

Гости убийственно начали чемпионат: три уверенных победы на старте, после чего случилась ничья с «Краснодаром» (1:1), в которой «быки» вообще ничего не создали в атаке, в то время как питерцы постоянно прессинговали, находили моменты у чужих ворот, но подвели реализация и невезение. И это всё в игре против главного конкурента в чемпионате.

«Зенит» пока что доминирует в первенстве: первое место по набранным очкам, по пропущенным мячам, по xG, xGA и xPoints. «Динамо» в последнее время удобный соперник для петербуржцев: в последних восьми встречах зенитовцы одержали победу в шести из них. Скорее всего, тенденция продолжится и сейчас.