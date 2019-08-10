«Торонто» — «Орландо Сити». 11.08.19. Прогноз и ставки на матч

Прогноз редакции на матч Торонто — Орландо

“Торонто” и “Орландо” идут соседями в турнирной таблице Восточной конференции. У хозяев 32 очка и они занимают восьмую строчку. В это время у гостей на три очка меньше и они расположились на позицию ниже. Учитывая, что команды показывают крайне нестабильный футбол, ожидать чего-то в этой игре очень сложно. За последние пять матчей оба клуба проиграли по два раза, при этом канадцы выиграли трижды, а “львы” дважды.

Ориентировочные составы на матч Торонто — Орландо Сити:

“Торонто” (4-5-1): Уэстберг — Мавинга, Гонсалес, Ауро, Симан — Брэдли, Осорио, ДеЛеон, Посуэло, Шаффельбург — Алтидор

Не сыграют: Морроу, Галлардо

“Орландо” (4-3-3): Гринвис — Моутинью, Жанссон, Сане, Руан — Джонсон, Мендес, Клештан — Нани, Акинделе, Даер

Не сыграют: —

Прогноз на матч Торонто — Орландо Сити:

Главная слабость “Торонто” — оборонительная линия. Судите сами — 40 пропущенных мячей за 24 игры. С такой статистикой лезть в зону плей-офф довольно забавно, ведь там находятся команды куда сильней. Хотя, лидер Востока “Филадельфия” пропустила лишь на три гола меньше, так что ничего невозможного нет. Этот матч будет решать, кто из соперников будет бороться до последних туров за возможность попасть в стадию турнира, где играют на вылет. Так что мы рассчитываем на активность в этом противостоянии. Наш прогноз — тотал больше 3,5 голов за 2,25